Путешествие на парусной яхте по Персидскому заливу открывает уникальную возможность увидеть Дубай с необычного ракурса. Пальмовый остров, Бурдж-эль-Араб и Бурдж-Халифа впечатляют своими масштабами и архитектурой.
Экскурсия позволяет не только насладиться видами,
Экскурсия позволяет не только насладиться видами,
7 причин купить эту прогулку
- ⛵ Уникальный вид на Дубай
- 🏝️ Пальмовый остров
- 🏨 Бурдж-эль-Араб
- 🌍 Острова Мира
- 🏙️ Бурдж-Халифа
- 🍽️ Лёгкий перекус на борту
- 👨✈️ Возможность управления яхтой
Что можно увидеть
- Пальмовый остров
- Бурдж-эль-Араб
- Бурдж-Халифа
- Острова Мира
Описание водной прогулки
Выйдем в море с Пальмового острова, чей необычный силуэт стал символом современного Дубая. Отсюда открывается вид на «семизвёздочный» отель-парус — Бурдж-эль-Араб. Полюбуемся небоскрёбами, включая самый высокий в мире — Бурдж-Халифу. Задержимся вблизи островов Мира — искусственного архипелага в форме карты мира.
Пока яхта будет элегантно покачиваться на волнах, я расскажу об истории морских достопримечательностей, разнообразии фауны залива и побережья, а также о развитии этой уникальной территории. Если захотите, научу управлять парусами.
Организационные детали
- Яхта рассчитана на 10 путешественников, в том числе детей, и 2 членов экипажа
- В стоимость включена питьевая вода и лёгкий перекус на борту
- Если вам потребуется трансфер до причала, мы поможем его заказать
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Правила путешествия на яхте:
- Перед выходом в море проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет
- По палубе нельзя ходить в обуви, при необходимости предоставляем бахилы
- Запрещено нахождение на борту в состоянии опьянения
ежедневно в 08:00, 10:30, 13:00 и 15:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$76
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Индивидуальное путешествие 2 часа (до 8 чел)
|$304
|Путешествие на острова мира с барбекю и снорклингом 5 часов
|$713
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пальмовом острове
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:30, 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 1280 туристов
Добрый день, меня зовут Егор и я — ваш капитан! Яхты — наше семейное хобби и, имея за плечами богатый опыт морских путешествий, мы решили открыть этот дивный мир парусов каждому из вас. На наших яхтах вы отправитесь в настоящее мини-путешествие, где каждый найдёт для себя что-то интересное.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Виталий
15 мар 2025
Спасибо ребятам за незабываемые впечатления от прогулки по персидскому заливу! Безупречный маршрут и приятное общение пришлись по душе мне и моему отцу, впервые в жизни увидевшему море на свой юбилей. Будем очень рады встретиться с вами снова!
Л
Лия
14 мар 2025
Прекрасные ребята, прекрасное море, прекрасная яхта! Провели незабываемые два часа под парусами. Рекомендуем всем, кто любит морские прогулки. При желании, можно искупаться.
Е
Елизавета
10 мар 2025
Все очень понравилось!
Л
Лилия
7 мар 2025
Отличная прогулка на парусной яхте! Потрясающие виды, масса приятных впечатлений и полезной информации!
Егор и Алисия замечательные, веселые и позитивные! Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям!
Егор и Алисия замечательные, веселые и позитивные! Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям!
А
Андрей
6 мар 2025
Приятная прогулка, на отличной лодке. Ребята молодцы знают свое дело. Однозначно рекомендую!
А
Анна
1 мар 2025
Нам очень понравилась прогулка под парусом! Ребята-отличные организаторы и рассказчики,на борту мы чувствовали себя настоящими морскими волками.
Посидеть за штурвалом яхты-отдельное удовольствие! Мы в восторге!
Уже порекомендовали Егора и Алисию свои друзьям!
Посидеть за штурвалом яхты-отдельное удовольствие! Мы в восторге!
Уже порекомендовали Егора и Алисию свои друзьям!
Марина
23 фев 2025
Была на экскурсии с дочерью 13 лет. Все прошло отлично. 2 часа на воде в приятной компании пролетели незаметно. Подошли близко к отелю" Парус", была возможность сделать хорошие фото. Обошли полукругом заградительный молл вокруг Пальмы со стороны открытого моря. В конце, Егор любезно мне помог вызвать такси, т. к я неожиданно осталась без интернета. Советую. Очень приятная команда.
Анна
7 фев 2025
Очень понравилась поездка и организаторы! Спасибо за прекрасно проведенное время)
V
Vladimir
3 фев 2025
Супер👍 все понравилось, ребята молодцы, рекомендую
М
Максим
2 фев 2025
Я считаю, что это один из самых небанальных способов морской прогулки здесь, с видом на город. И главная фишка конечно же - это тишина без мотора, небольшая кампания и трепет парусов, это вау!
Егору и Алисии большое спасибо за гостеприимство, корректность, чистоту яхты и за поболтать))
Егору и Алисии большое спасибо за гостеприимство, корректность, чистоту яхты и за поболтать))
Любовь
1 фев 2025
Замечательная поездка!
Спасибо Егору и Алисии!
Мы выехали в Персидский залив, и это были потрясающе…
Знали, что будет хорошо…. Но это было больше чем хорошо))
Яхта прекрасная! Мы вначале ехали на крыше яхты, общались,
Спасибо Егору и Алисии!
Мы выехали в Персидский залив, и это были потрясающе…
Знали, что будет хорошо…. Но это было больше чем хорошо))
Яхта прекрасная! Мы вначале ехали на крыше яхты, общались,
Евгений
27 янв 2025
Отличная экскурсия на современном парусном катамаране. Рекомендую тем кто хочет отдохнуть от городской суеты.
Владислав
25 янв 2025
Все прошло отлично)
Классные ребята Егор и Алисия, общительные вежливые, обходительные, яхта классная, виды потрясающие!)
Классные ребята Егор и Алисия, общительные вежливые, обходительные, яхта классная, виды потрясающие!)
М
Марина
25 янв 2025
Отлично провели время! Очень приятные организаторы! Рекомендую 😍
А
Алексей
13 янв 2025
Рекомендуем данный тур тем, кто ищет новых ощущений, хочет отвлечься от городской суеты и провести незабываемые несколько часов под парусом - с Егором и Алисией, капитаном и его супругой. Нам
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