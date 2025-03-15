Путешествие на парусной яхте по Персидскому заливу открывает уникальную возможность увидеть Дубай с необычного ракурса. Пальмовый остров, Бурдж-эль-Араб и Бурдж-Халифа впечатляют своими масштабами и архитектурой.Экскурсия позволяет не только насладиться видами,

но и узнать об истории города и его морских обитателях. На борту вас ждёт комфорт и лёгкий перекус, а при желании можно попробовать управлять парусами. Безопасность гарантирована инструктажем и спасательными жилетами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Выйдем в море с Пальмового острова, чей необычный силуэт стал символом современного Дубая. Отсюда открывается вид на «семизвёздочный» отель-парус — Бурдж-эль-Араб. Полюбуемся небоскрёбами, включая самый высокий в мире — Бурдж-Халифу. Задержимся вблизи островов Мира — искусственного архипелага в форме карты мира.

Пока яхта будет элегантно покачиваться на волнах, я расскажу об истории морских достопримечательностей, разнообразии фауны залива и побережья, а также о развитии этой уникальной территории. Если захотите, научу управлять парусами.

Организационные детали

Яхта рассчитана на 10 путешественников, в том числе детей, и 2 членов экипажа

В стоимость включена питьевая вода и лёгкий перекус на борту

Если вам потребуется трансфер до причала, мы поможем его заказать

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Правила путешествия на яхте:

Перед выходом в море проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет

По палубе нельзя ходить в обуви, при необходимости предоставляем бахилы