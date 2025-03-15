По Персидскому заливу под парусом - из Дубая

Погрузитесь в атмосферу роскоши и спокойствия, отправившись в путешествие по Персидскому заливу на парусной яхте. Виды Дубая завораживают
Путешествие на парусной яхте по Персидскому заливу открывает уникальную возможность увидеть Дубай с необычного ракурса. Пальмовый остров, Бурдж-эль-Араб и Бурдж-Халифа впечатляют своими масштабами и архитектурой.

Экскурсия позволяет не только насладиться видами,
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но и узнать об истории города и его морских обитателях. На борту вас ждёт комфорт и лёгкий перекус, а при желании можно попробовать управлять парусами. Безопасность гарантирована инструктажем и спасательными жилетами

5
23 отзыва

7 причин купить эту прогулку

  • ⛵ Уникальный вид на Дубай
  • 🏝️ Пальмовый остров
  • 🏨 Бурдж-эль-Араб
  • 🌍 Острова Мира
  • 🏙️ Бурдж-Халифа
  • 🍽️ Лёгкий перекус на борту
  • 👨‍✈️ Возможность управления яхтой
По Персидскому заливу под парусом - из Дубая
По Персидскому заливу под парусом - из Дубая
По Персидскому заливу под парусом - из Дубая
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 10:30, 13:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Пальмовый остров
  • Бурдж-эль-Араб
  • Бурдж-Халифа
  • Острова Мира

Описание водной прогулки

Выйдем в море с Пальмового острова, чей необычный силуэт стал символом современного Дубая. Отсюда открывается вид на «семизвёздочный» отель-парус — Бурдж-эль-Араб. Полюбуемся небоскрёбами, включая самый высокий в мире — Бурдж-Халифу. Задержимся вблизи островов Мира — искусственного архипелага в форме карты мира.

Пока яхта будет элегантно покачиваться на волнах, я расскажу об истории морских достопримечательностей, разнообразии фауны залива и побережья, а также о развитии этой уникальной территории. Если захотите, научу управлять парусами.

Организационные детали

  • Яхта рассчитана на 10 путешественников, в том числе детей, и 2 членов экипажа
  • В стоимость включена питьевая вода и лёгкий перекус на борту
  • Если вам потребуется трансфер до причала, мы поможем его заказать
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Правила путешествия на яхте:

  • Перед выходом в море проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет
  • По палубе нельзя ходить в обуви, при необходимости предоставляем бахилы
  • Запрещено нахождение на борту в состоянии опьянения
Остались вопросы?

ежедневно в 08:00, 10:30, 13:00 и 15:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый$76
Дети до 5 летБесплатно
Индивидуальное путешествие 2 часа (до 8 чел)$304
Путешествие на острова мира с барбекю и снорклингом 5 часов$713
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пальмовом острове
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:30, 13:00 и 15:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Виталий)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Лилия)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Лилия)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Лилия)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Vladimir)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Максим)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Максим)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Максим)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Евгений)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Евгений)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Евгений)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Марина)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Марина)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Мария)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Мари)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Мари)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Мари)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Антон)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Ольга)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Ольга)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Ольга)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Ольга)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Ольга)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Anastasiya)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Anastasiya)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Anastasiya)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Anastasiya)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Anastasiya)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Anastasiya)По Персидскому заливу под парусом - из Дубая (Anastasiya)
В
15 мар 2025
Спасибо ребятам за незабываемые впечатления от прогулки по персидскому заливу! Безупречный маршрут и приятное общение пришлись по душе мне и моему отцу, впервые в жизни увидевшему море на свой юбилей. Будем очень рады встретиться с вами снова!
Спасибо ребятам за незабываемые впечатления от прогулки по персидскому заливу! Безупречный маршрут и приятное общение пришлись
Л
14 мар 2025
Прекрасные ребята, прекрасное море, прекрасная яхта! Провели незабываемые два часа под парусами. Рекомендуем всем, кто любит морские прогулки. При желании, можно искупаться.
Е
10 мар 2025
Все очень понравилось!
Л
7 мар 2025
Отличная прогулка на парусной яхте! Потрясающие виды, масса приятных впечатлений и полезной информации!
Егор и Алисия замечательные, веселые и позитивные! Обязательно буду рекомендовать всем своим друзьям!
Отличная прогулка на парусной яхте! Потрясающие виды, масса приятных впечатлений и полезной информации!Отличная прогулка на парусной яхте! Потрясающие виды, масса приятных впечатлений и полезной информации!Отличная прогулка на парусной яхте! Потрясающие виды, масса приятных впечатлений и полезной информации!
А
6 мар 2025
Приятная прогулка, на отличной лодке. Ребята молодцы знают свое дело. Однозначно рекомендую!
А
1 мар 2025
Нам очень понравилась прогулка под парусом! Ребята-отличные организаторы и рассказчики,на борту мы чувствовали себя настоящими морскими волками.
Посидеть за штурвалом яхты-отдельное удовольствие! Мы в восторге!
Уже порекомендовали Егора и Алисию свои друзьям!
Марина
23 фев 2025
Была на экскурсии с дочерью 13 лет. Все прошло отлично. 2 часа на воде в приятной компании пролетели незаметно. Подошли близко к отелю" Парус", была возможность сделать хорошие фото. Обошли полукругом заградительный молл вокруг Пальмы со стороны открытого моря. В конце, Егор любезно мне помог вызвать такси, т. к я неожиданно осталась без интернета. Советую. Очень приятная команда.
Анна
7 фев 2025
Очень понравилась поездка и организаторы! Спасибо за прекрасно проведенное время)
V
3 фев 2025
Супер👍 все понравилось, ребята молодцы, рекомендую
Супер👍 все понравилось, ребята молодцы, рекомендую
М
2 фев 2025
Я считаю, что это один из самых небанальных способов морской прогулки здесь, с видом на город. И главная фишка конечно же - это тишина без мотора, небольшая кампания и трепет парусов, это вау!
Егору и Алисии большое спасибо за гостеприимство, корректность, чистоту яхты и за поболтать))
Я считаю, что это один из самых небанальных способов морской прогулки здесь, с видом на город.Я считаю, что это один из самых небанальных способов морской прогулки здесь, с видом на город.Я считаю, что это один из самых небанальных способов морской прогулки здесь, с видом на город.
Любовь
1 фев 2025
Замечательная поездка!
Спасибо Егору и Алисии!
Мы выехали в Персидский залив, и это были потрясающе…
Знали, что будет хорошо…. Но это было больше чем хорошо))
Яхта прекрасная! Мы вначале ехали на крыше яхты, общались,
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рассматривали Дубай с воды, отдыхали. . в конце ели вкусные местные финики)) каждая минута поезки - одно удовольствие.
Рекомендую, даже если вы в Дубае всего на один день))
И если у вас будет окошко по времени, посидите в местном кафе рядом на набережной. Это волшебное местечко и прекрачный прайс))

Евгений
27 янв 2025
Отличная экскурсия на современном парусном катамаране. Рекомендую тем кто хочет отдохнуть от городской суеты.
Отличная экскурсия на современном парусном катамаране. Рекомендую тем кто хочет отдохнуть от городской суеты.Отличная экскурсия на современном парусном катамаране. Рекомендую тем кто хочет отдохнуть от городской суеты.Отличная экскурсия на современном парусном катамаране. Рекомендую тем кто хочет отдохнуть от городской суеты.
Владислав
25 янв 2025
Все прошло отлично)
Классные ребята Егор и Алисия, общительные вежливые, обходительные, яхта классная, виды потрясающие!)
М
25 янв 2025
Отлично провели время! Очень приятные организаторы! Рекомендую 😍
Отлично провели время! Очень приятные организаторы! Рекомендую 😍Отлично провели время! Очень приятные организаторы! Рекомендую 😍
А
13 янв 2025
Рекомендуем данный тур тем, кто ищет новых ощущений, хочет отвлечься от городской суеты и провести незабываемые несколько часов под парусом - с Егором и Алисией, капитаном и его супругой. Нам
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понравилось все, наши ожидания были не так красочны, как оказалось на самом деле. С нами была еще пара путешественников, так что мы пообщались и познакомились еще с ними. Егор, Алисия - попутного ветра вам в паруса! Спасибо за прекрасный отдых и ваш профессионализм!

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