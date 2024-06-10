Miraziz — ваша команда гидов в Дубае

Всем привет! Я жизнерадостный и общительный гид. Живу в Дубае уже более 8 лет. Расскажу о жизни в Эмиратах и порадую вас интересными локациями. Не только популярными, но и секретными. С нетерпением жду нашей встречи.