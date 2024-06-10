Приглашаю познакомиться с великолепным Дубаем! Вы окунётесь в атмосферу старины в историческом квартале Аль Сиф.
А затем отправитесь исследовать современные достопримечательности: небоскрёбы, креативные арт-объекты и искусственные острова, где расположены дорогие отели. Я расскажу о создании государства и его экономическом развитии, местных традициях и культуре.
А затем отправитесь исследовать современные достопримечательности: небоскрёбы, креативные арт-объекты и искусственные острова, где расположены дорогие отели. Я расскажу о создании государства и его экономическом развитии, местных традициях и культуре.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 1 день вы:
- Погуляете по Старому городу Аль Сиф, где торгуют аутентичными товарами
- Оцените Рамку Дубая — шедевр современной архитектуры
- Прокатитесь по искусственному острову в виде финиковой пальмы
- Полюбуетесь традиционными лодочками в «маленькой Венеции»
- Увидите самое большое колесо обозрения в мире
- Посетите Дубай Молл с аквариумом и водопадом
- Посмотрите шоу поющих фонтанов
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Sonata.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Miraziz — ваша команда гидов в Дубае
Всем привет! Я жизнерадостный и общительный гид. Живу в Дубае уже более 8 лет. Расскажу о жизни в Эмиратах и порадую вас интересными локациями. Не только популярными, но и секретными. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
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