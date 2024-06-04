1 чел.
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Круиз
12 часов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
«Мы предоставим маски и ласты, чтобы вы полюбовались яркими кораллами и юркими рыбками»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
«В вашем распоряжении будет комфортабельная 13-метровая яхта с двумя палубами: в ней есть две спальных комнаты, туалет, кухня, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой, GPS и рыболовное снаряжение»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, обед, безалкогольные напитки, свежие фрукты, комплекты для снорклинга, катание на банане, поездка на скоростном катере, оманская рыбалка»
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Дубае: эксклюзивное приключение на море
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Дубае. Комфортабельный катер, профессиональное оборудование и впечатляющий улов ждут вас
Начало: В любом отеле Дубая
«Рыбалка проходит на комфортабельных скоростных 10-метровых катерах, которые оснащены необходимым оборудованием для донной, спиннинговой рыбалки и троллинга»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
Начало: Marina East, Gate T
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:00
10 июня в 06:00
$565 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Дубае
Начало: Dubai Harbour
«Рыбалка - это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $650 за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
«А затем, после вкусного обеда, отправитесь на рыбалку»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья4 июня 2024Ваха лучший 👍👍👍
- ППавел1 июня 2024День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
- ААндрей22 мая 2024Отличная, хорошо организованная экскурсия! Все ненапряжно, продуманно и очень классно! Семья осталась в восторге, море впечатлений! Катание на скоростной лодке,
- YYulia5 мая 2024Классно провели время! Утренняя прогулка на яхте удалась. Александра заказала нам трансфер и дополнительно организовала для нас завтрак на яхте. Было вкусно, красиво и вдохновляюще. Команда на яхте очень услужливая, старались сделать наше путешествие максимально комфортным!
- ВВасилий1 мая 2024Хорошая прогулка для тех кто хочет неторопливо даже лениво плыть по волнам и наслаждаться бризом, команда безупречная и предупредительная, единственное:
- ААлексей20 апреля 2024Отлично! Сервис на высоте. Если чего на берегу забыли, то у парней на яхте все есть)
- ВВиктория17 апреля 2024Всё прошло прекрасно! покупались, покатались, сделали классные фотки, потанцевали в общем супер!)
- ТТатьяна17 марта 2024Все было отлично!
- ННастя29 октября 2023Нас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора, где всех пересадили на
- ЕЕлена5 октября 2023Организация рыбалки супер! Капитан русскоговорящий, знает уловистовые места, отлично разбирается в рыбалке. В наличии разные воблеры и джиг-приманки. Хоть улов не большой, но эмоции остались надолго.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Рыбалка" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 65 до 650. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Дубае 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024