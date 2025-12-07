Анна — Организатор в Дубае

читать дальше не только небоскрёбы, но и культура, традиции и характер каждого эмирата. Я работаю с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые позволяют увидеть настоящую жизнь страны и понять её настроение. Наша работа строится на внимании к деталям, заботе о безопасности и уважении к вашему времени. На экскурсиях вы услышите чёткие и интересные истории, продуманные ракурсы и ответы на любые вопросы — от быта местных до особенностей культуры.

Я живу в ОАЭ с 2017 года, и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это