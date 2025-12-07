Отправиться за ощущениями свободы и драйва, промчаться по лазурным водам Персидского залива на гидроцикле и восхититься панорамой Дубая с самой впечатляющей точки — с воды! Подойдёт всем — и новичкам, и уверенным райдерам.
Описание экскурсии
Приключение начнётся в Умм-Сукейм Марине. Вы прослушаете инструктаж, а дальше — самое интересное:
- Вы выйдете в открытые воды Персидского залива и увидите семизвёздочный отель «Бурдж-эль-Араб» в его самом впечатляющем ракурсе — с моря
- Почувствуете скорость и свободу, проплывая вдоль побережья
- Сделаете классные кадры с яхтами, пляжами и панорамой небоскрёбов. При хорошей видимости вдали можно заметить и Бурдж-Халифу
Про безопасность и комфорт
- Плывём на современных гидроциклах с отличной мощностью. Есть все необходимые лицензии и сертификаты
- Выдаём спасательные жилеты
- Перед стартом проводим инструктаж по технике безопасности и управлению гидроциклом
- Инструктор сопровождает вас на протяжении всего маршрута на своём гидроцикле и контролирует безопасность
- Личные вещи вы сможете положить в шкафчик в раздевалке. После прогулки можно принять душ — полотенце можете взять своё или арендовать на месте
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): полотенце — 50 дирхамов (~$14) за шт., водонепроницаемый чехол для телефона — 50 дирхамов (~$14) за шт.
- Прогулку можно продлить до 60 мин — детали уточняйте в переписке
- Катание нужно оплатить полностью накануне встречи
* С вами будет один из членов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Умм-Сукейм Марине
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Дубае
Я живу в ОАЭ с 2017 года, и за это время изучила города страны с самых разных сторон. Экскурсии для меня — это способ показать путешественникам, что ОАЭ — это
