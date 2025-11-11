Тур на квадроциклах по песчаным дюнам Дубая. Прокатитесь по пустыне на квадроциклах под наблюдением инструкторов.
Описание экскурсии
Пустынное сафари на квадроциклах в Дубае
Тур на квадроциклах по песчаным дюнам Дубая с трансфером от отеля. Выберите поездку продолжительностью 30 или 60 минут на одноместных или двухместных транспортных средствах.
Организация поездки по пустыне
Трансфер осуществляется из отелей, расположенных в центральных районах Дубая, до пустынной зоны. Катание проходит на специально подготовленных трассах под руководством профессиональных инструкторов. Для детей предусмотрены небольшие квадроциклы, которые подбираются в зависимости от возраста и роста участников.
Условия участия и безопасность
Во время поездки обязательно использование защитного снаряжения, включая шлемы, которые предоставляются бесплатно. Маршруты проложены по безопасным участкам пустыни с учетом особенностей рельефа. Сопровождение осуществляется на английском языке инструкторами, которые следят за соблюдением правил безопасности.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 ноя 2025
Были небольшие странности с трансфером. Но поездка ро пустыне н квадриках все компенсировала. Отличный опыт. Рекомендую
А
Алёна
1 ноя 2025
Р
Роман
28 окт 2025
Очень интересные покатушки для любого возраста. Сопровождающий Захид всё объяснил, языковой барьер не стал препятствием. Берите с собой обязательно очки и чем прикрыть голову, в песке буквально всё тело. Аренду лучше брать на час, полчаса очень мало. Много разных фотографий и отличное настроение обеспечено. Однозначно рекомендую)
К
Ксения
17 окт 2025
П
Павел
26 сен 2025
Интересно съездить и получить новые впечатления и эмоции. Мы были с ребенком. Он катался на отдельном квадроцикле. Восторг у всей семьи! Рекомендуем
Н
Наталья
29 авг 2025
Весело провели время. Туда и обратно трансфер. Отлично покатались - всем советую!
А
Александра
13 авг 2025
Была на сафари на квадроциклах. Менеджер быстро связался, назначили время трансфера. Все очень удобно, отвезли, привезли на комфортном авто. Весь персонал на месте англоговорящий, и хотя не владею английским, все было доступно и понятно. Впечатления исключительно положительные! Спасибо большое!
М
Мария
16 июл 2025
Спасибо. Очень понравилось катание на квадроциклах по пустыне! Показали, как управлять, объяснили правила. Скорость, азарт, вокруг только пустыня — впечатления супер!
О
Ольга
24 июн 2025
Понравилось все! Учитывая, что я каталась на квадроцикле впервые и не знала английского. Очень внимательный персонал. Забрали из отеля и привезли обратно. Спасибо
И
Игорь
16 июн 2025
Все понравилось. Большое спасибо!
н
настя
4 мая 2025
Катались на квадриках. Экскурсией остались очень довольны. Фото потрясающие, пустыня прекрасна. Спасибо огромное!
