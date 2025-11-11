Пустынное сафари на квадроциклах в Дубае

Тур на квадроциклах по песчаным дюнам Дубая с трансфером от отеля. Выберите поездку продолжительностью 30 или 60 минут на одноместных или двухместных транспортных средствах.

Организация поездки по пустыне

Трансфер осуществляется из отелей, расположенных в центральных районах Дубая, до пустынной зоны. Катание проходит на специально подготовленных трассах под руководством профессиональных инструкторов. Для детей предусмотрены небольшие квадроциклы, которые подбираются в зависимости от возраста и роста участников.

Условия участия и безопасность

Во время поездки обязательно использование защитного снаряжения, включая шлемы, которые предоставляются бесплатно. Маршруты проложены по безопасным участкам пустыни с учетом особенностей рельефа. Сопровождение осуществляется на английском языке инструкторами, которые следят за соблюдением правил безопасности.