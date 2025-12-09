Мои заказы

Сафари в пустыне, ужин, шоу и фото в красном платье (из Дубая)

Ощутить атмосферу арабской пустыни и увезти с собой яркие фотографии
Мы объединили в одном маршруте всё самое-самое: драйвовые спуски по барханам, восточную вечернюю программу и ужин под открытым небом. Заберём вас из отеля и отвезём в пустыню — к верблюдам, бедуинам и экстремальным развлечениям.
Описание фото-прогулки

Верблюды и квадроциклы

В лагере вы можете сфотографироваться с верблюдом и по желанию за доплату устроить небольшую прогулку верхом. А также арендовать квадроцикл или багги (стоимость уточняется на месте).

Сафари по дюнам

Когда машины подготовят для экстремальной езды, мы устроим дюн-драйв В пустыне сделаем остановку для сэндбординга и фотографий — наш водитель предложит вам летящее красное платье и национальные флаги, а ещё поможет сделать запоминающиеся кадры.

Отдых в лагере

На въезде в лагерь вы найдёте национальные костюмы для фотографирования. А местные мастера предложат вам украсить руки росписью из хны.

Традиционный ужин

Блюда бедуинской кухни готовятся в аутентичном стиле, поэтому не стоит ожидать европейского меню. Пожалуйста, будьте готовы к национальным вкусам и ароматам пустыни. Во время ужина вас ожидает развлекательная программа под открытым небом: танура, танец живота и огненное шоу. В лагере есть бар с алкогольными напитками — можно приобрести их за отдельную плату.

Примерный тайминг

15:00–16:00 — сбор путешественников
16:00–16:40 / 16:50 — дорога до заправки
16:40–17:00 — остановка у заправки и дорога до лагеря (≈20 минут)
17:00–17:40 — фото с верблюдом (10 минут), катание на верблюде или квадроциклы по желанию (30 минут), подготовка машины (амортизация)
17:40 — сафари в пустыне (20–30 минут), остановка на фото с флагами и сэндбординг, возвращение в лагерь, фото в национальной одежде и роспись хной
19:00 — ужин и шоу
21:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных джипах Land Cruiser 200, Toyota Sequoia или Nissan Рatrol, в машинах есть питьевая вода
  • В стоимость входит ужин, напитки, развлекательная программа, трансфер и сафари
  • Программа подходит для путешественников любого возраста. Дети до 3 лет участвуют бесплатно
  • Оставшуюся сумму вы оплачиваете наличными при встрече
  • С вами будет профессиональный англоязычный водитель из нашей команды. Он предоставит вам реквизит для фото (летящее платье и флаги) и пофотографирует на ваш телефон

Дополнительно

  • В лагере и на сафари с вами будут и другие путешественники. По запросу можем провести программу в индивидуальном формате — $285 за машину (до 6 человек)
  • Если не хотите ждать открытия шведского стола, можно поужинать заранее — услуга стоит 50 дирхамов ($13,5)
  • Мы не сможем забрать вас из отдалённых районов (Jebel Ali, Silicon Oasis, Arabian Ranches, Ibn Batutta, Dubai Land, JVC, Motor City). Групповая стоимость указана только для путешественников из эмиратов Дубай, Шарджа и Аджман. Из других эмиратов организуем только индивидуальные экскурсии

ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша
Аиша — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!

