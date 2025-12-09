Мы объединили в одном маршруте всё самое-самое: драйвовые спуски по барханам, восточную вечернюю программу и ужин под открытым небом. Заберём вас из отеля и отвезём в пустыню — к верблюдам, бедуинам и экстремальным развлечениям.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание фото-прогулки

Верблюды и квадроциклы

В лагере вы можете сфотографироваться с верблюдом и по желанию за доплату устроить небольшую прогулку верхом. А также арендовать квадроцикл или багги (стоимость уточняется на месте).

Сафари по дюнам

Когда машины подготовят для экстремальной езды, мы устроим дюн-драйв В пустыне сделаем остановку для сэндбординга и фотографий — наш водитель предложит вам летящее красное платье и национальные флаги, а ещё поможет сделать запоминающиеся кадры.

Отдых в лагере

На въезде в лагерь вы найдёте национальные костюмы для фотографирования. А местные мастера предложат вам украсить руки росписью из хны.

Традиционный ужин

Блюда бедуинской кухни готовятся в аутентичном стиле, поэтому не стоит ожидать европейского меню. Пожалуйста, будьте готовы к национальным вкусам и ароматам пустыни. Во время ужина вас ожидает развлекательная программа под открытым небом: танура, танец живота и огненное шоу. В лагере есть бар с алкогольными напитками — можно приобрести их за отдельную плату.

Примерный тайминг

15:00–16:00 — сбор путешественников

16:00–16:40 / 16:50 — дорога до заправки

16:40–17:00 — остановка у заправки и дорога до лагеря (≈20 минут)

17:00–17:40 — фото с верблюдом (10 минут), катание на верблюде или квадроциклы по желанию (30 минут), подготовка машины (амортизация)

17:40 — сафари в пустыне (20–30 минут), остановка на фото с флагами и сэндбординг, возвращение в лагерь, фото в национальной одежде и роспись хной

19:00 — ужин и шоу

21:30 — возвращение в отель

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных джипах Land Cruiser 200, Toyota Sequoia или Nissan Рatrol, в машинах есть питьевая вода

В стоимость входит ужин, напитки, развлекательная программа, трансфер и сафари

Программа подходит для путешественников любого возраста. Дети до 3 лет участвуют бесплатно

Оставшуюся сумму вы оплачиваете наличными при встрече

С вами будет профессиональный англоязычный водитель из нашей команды. Он предоставит вам реквизит для фото (летящее платье и флаги) и пофотографирует на ваш телефон

