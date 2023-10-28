Это один из самых колоритных туров в Арабских Эмиратах, во время которого вы испытаете настоящий адреналин, увидите нереальной красоты пустыню на закате и проведёте приятный вечер под звёздным небом. Также вас ждёт сытный ужин в формате шведского стола и неограниченное количество безалкогольных напитков на любой вкус.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В первой части нашей программы — катание по красным пескам пустыни Руб-эль-Хали (займёт около 40 минут с фотостопами). По предварительному запросу можем предоставить вам сендборды, чтобы вы самостоятельно покорили песчаные дюны. Затем отправимся в вечерний лагерь, где проведём 2-2,5 часа. Вы покатаетесь на верблюдах, посмотрите 3 шоу-программы (танец живота, танец со светящимися юбками и шоу с огнём). Женская аудитория сможет сделать тату хной.

Перед ужином вам предложат лёгкие закуски: пончики с мёдом, шаурму, чай, кофе. А после второй шоу-программы пригласят к шведскому столу. В баре можно будет неограниченно брать безалкогольные напитки. И главное — всё вышеперечисленное включено в стоимость тура.

Организационные детали

Экскурсия проводится на джипах Land Cruiser 200, Toyota Sequoia или Nissan Рatrol. Максимальная вместимость — 6 человек. Для детей по запросу можем предоставить автокресло. Водитель заберёт вас из отеля на этой машине и отвезёт в отель на ней же.

Групповая цена возможна только для гостей, проживающих в эмиратах Дубай, Шарджа или Аджмана. Из других эмиратов организуем только индивидуальные экскурсии.

Особенности формата