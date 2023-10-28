Прокатиться по барханам, увидеть красные пески и поужинать под звёздным небом на групповой экскурсии
Это один из самых колоритных туров в Арабских Эмиратах, во время которого вы испытаете настоящий адреналин, увидите нереальной красоты пустыню на закате и проведёте приятный вечер под звёздным небом.
Также вас ждёт сытный ужин в формате шведского стола и неограниченное количество безалкогольных напитков на любой вкус.
Также вас ждёт сытный ужин в формате шведского стола и неограниченное количество безалкогольных напитков на любой вкус.
Ближайшие даты:
29
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В первой части нашей программы — катание по красным пескам пустыни Руб-эль-Хали (займёт около 40 минут с фотостопами). По предварительному запросу можем предоставить вам сендборды, чтобы вы самостоятельно покорили песчаные дюны. Затем отправимся в вечерний лагерь, где проведём 2-2,5 часа. Вы покатаетесь на верблюдах, посмотрите 3 шоу-программы (танец живота, танец со светящимися юбками и шоу с огнём). Женская аудитория сможет сделать тату хной.
Перед ужином вам предложат лёгкие закуски: пончики с мёдом, шаурму, чай, кофе. А после второй шоу-программы пригласят к шведскому столу. В баре можно будет неограниченно брать безалкогольные напитки. И главное — всё вышеперечисленное включено в стоимость тура.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на джипах Land Cruiser 200, Toyota Sequoia или Nissan Рatrol. Максимальная вместимость — 6 человек. Для детей по запросу можем предоставить автокресло. Водитель заберёт вас из отеля на этой машине и отвезёт в отель на ней же.
- Групповая цена возможна только для гостей, проживающих в эмиратах Дубай, Шарджа или Аджмана. Из других эмиратов организуем только индивидуальные экскурсии.
Особенности формата
- В лагере есть алкогольный бар за дополнительную плату. Также по желанию вы сможете покататься на багги и квадроциклах перед началом сафари (стоимость обговаривается отдельно).
- Программа подходит для участников любого возраста
- Экскурсия не предусматривает гида
ежедневно в 15:30 и 21:30
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Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:30 и 21:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 696 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ уже 20 лет. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдет интересно, комфортно и безопасно.
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