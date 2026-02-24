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Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне

Прокатиться по барханам, увидеть красные пески и поужинать под звёздным небом на групповой экскурсии
Это одна из самых колоритных программ в Арабских Эмиратах, во время которой вы испытаете настоящий адреналин, увидите нереальной красоты пустыню на закате и проведёте приятный вечер под звёздным небом.

Также вас ждёт сытный ужин в формате шведского стола и неограниченное количество безалкогольных напитков на любой вкус.
5
537 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне

Описание экскурсии

В первой части нашей программы — катание по красным пескам пустыни Руб-эль-Хали (займёт около 40 минут с фотостопами). По предварительному запросу можем предоставить вам сендборды, чтобы вы самостоятельно покорили песчаные дюны. Затем отправимся в вечерний лагерь, где проведём 2-2,5 часа. Вы покатаетесь на верблюдах, посмотрите 3 шоу-программы (танец живота, танец со светящимися юбками и шоу с огнём). Женская аудитория сможет сделать тату хной.

Перед ужином вам предложат лёгкие закуски: пончики с мёдом, шаурму, чай, кофе. А после второй шоу-программы пригласят к шведскому столу. В баре можно будет неограниченно брать безалкогольные напитки. И главное — всё вышеперечисленное включено в стоимость.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на джипах Land Cruiser 200, Toyota Sequoia или Nissan Рatrol. Максимальная вместимость — 7 человек. Для детей по запросу можем предоставить автокресло. Водитель заберёт вас из отеля на этой машине и отвезёт в отель на ней же. Мы не сможем забрать вас из отдаленных районов (Jebel Ali, Silicon Oasis, Arabian Ranches, Ibn Batutta, Dubai Land, JVC, Motor City).
  • Групповая цена возможна только для гостей, проживающих в эмиратах Дубай, Шарджа или Аджмана. Из других эмиратов организуем только индивидуальные экскурсии
  • Если вы остановились в Рас-эль-Хайме или Фуджейре — цена составит $57/чел, в Абу Даби — $67/чел.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — $282 за машину для 1-6 человек

Особенности формата

  • В лагере есть алкогольный бар за дополнительную плату. Также по желанию вы сможете покататься на багги и квадроциклах перед началом сафари (стоимость обговаривается отдельно).
  • Если вы не захотите дожидаться открытия шведского стола, за 50 дирхамов вас накормят раньше
  • Программа подходит для участников любого возраста
  • Экскурсия не предусматривает гида
  • Ваши водители — профессионалы, но они не владеют русским языком
  • Сендборд предоставляется на несколько человек, катание по очереди

ежедневно в 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$47
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 7897 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. Создаём экскурсии ради живых эмоций, показываем красивые виды и даём глубокое понимание культуры, истории и традиций страны. Наши лицензированные гиды — профессионалы
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своего дела. У каждого своя подача материала и специализация: кто-то рассказывает о древних традициях, кто-то о современных проектах, а кто-то о типичных буднях арабских семей. Предпочитаем индивидуальный подход и внимание к деталям. У нас нет конвейера — каждая экскурсия уникальна. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 537 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 24 фев 2026
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
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Д
Великолепная поездка, водитель Саттар настоящий профессионал своего дела, однозначно рекомендую, таких эмоций во время поездки и последующего шоу почти не найти, поездка 10/10
Великолепная поездка, водитель Саттар настоящий профессионал своего дела, однозначно рекомендую, таких эмоций во время поездки и
Великолепная поездка, водитель Саттар настоящий профессионал своего дела, однозначно рекомендую, таких эмоций во время поездки и
Великолепная поездка, водитель Саттар настоящий профессионал своего дела, однозначно рекомендую, таких эмоций во время поездки и
Великолепная поездка, водитель Саттар настоящий профессионал своего дела, однозначно рекомендую, таких эмоций во время поездки и
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A
Ну что я хочу сказать:
Начиная с оплаты на сайте и заканчивая приездом в отель, всё было отлично.
Нашел тур оплатил часть на сайте. Списался с Анастасией (менеджер). Обговорили время когда нас
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заберут. И получилось так что мы были с женой одни в машине, это был плюс!
Дорога к сафари была не напряжной. Наш водитель Fida включал нам русскую музыку и немного говорил на русском(это упрощало общение.)
Фида везде ходил с нами и объяснял что и как.
Само сафари на джипе было не плохо так как это пустыня. Конечно были пару моментов что казалось мы сейчас воткнёмся капотом в песок или перевернёмся😂.
Если вы забыли плать то можете его взять в аренду за 50 (1000р)дирхам у водителя.
Лагерь где проходит ужин.
Тут я хочу сделать замечание именно лагерю а не тем кто продаёт тур. Идёт разделение на "богатых" и" бедных"
Хочешь типо хорошо покушать и быть первым кто приступает к трапезе то купи вип за 100 дирхам, не помню с человека или за двоих.
То есть те кто заплатил они идут к зоне барбекю и набирают еду и кушают, а те кто решили не платить, сидят и смотрят на них. Идёт представление пару выступлений и только потом" бедные"🤣по команде ведущего идут к зоне барбекю, и то отдельная зона!!!! То есть те кто в випе у них больше блюд и напитков. Ну было не приятно как то ощущать это. 😯 В целом было всё хорошо. Организация тура отличная. Фида красавчик!!! 👍

Ну что я хочу сказать:
Ну что я хочу сказать:
Ну что я хочу сказать:
Ну что я хочу сказать:
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Игорь
очень познавательная и развлекательная поездка, однако закат солнца мы про… пустили 😢 и данный факт меня если честно очень расстроил. в остальном: внимательность гида-водителя, его мастерство как водителя, сопровождение в багги и ужине достойно лучших похвал. но sunset we are missed
очень познавательная и развлекательная поездка, однако закат солнца мы про… пустили 😢 и данный факт меня
очень познавательная и развлекательная поездка, однако закат солнца мы про… пустили 😢 и данный факт меня
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Виктория
классная поездка в пустыню, очень драйвово, много времени для фоточек, шикарная вечерняя программа и ужин.
классная поездка в пустыню, очень драйвово, много времени для фоточек, шикарная вечерняя программа и ужин.
классная поездка в пустыню, очень драйвово, много времени для фоточек, шикарная вечерняя программа и ужин.
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Руслан
Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в трип👫заехали в туалет, к о хотел можно катнуть на квадриках по пустыне, мы не
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стали. На верблюде ради фото контента- бесплатно. После спустили колеса и по барханам, а так же на доске прокатились по пескам. Фида водитель помог сделать классные видео и фото для рилсов. Пески классные. После отвез нас в деревню бедуинов, там поели вкусно и посмотрели огненное шоу. Напомнило остров 🏝️ панган в Тайланде.

Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в
Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в
Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в
Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в
Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в
Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в
Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в
Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в
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Входит в следующие категории Дубая

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