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заберут. И получилось так что мы были с женой одни в машине, это был плюс!

Дорога к сафари была не напряжной. Наш водитель Fida включал нам русскую музыку и немного говорил на русском(это упрощало общение.)

Фида везде ходил с нами и объяснял что и как.

Само сафари на джипе было не плохо так как это пустыня. Конечно были пару моментов что казалось мы сейчас воткнёмся капотом в песок или перевернёмся😂.

Если вы забыли плать то можете его взять в аренду за 50 (1000р)дирхам у водителя.

Лагерь где проходит ужин.

Тут я хочу сделать замечание именно лагерю а не тем кто продаёт тур. Идёт разделение на "богатых" и" бедных"

Хочешь типо хорошо покушать и быть первым кто приступает к трапезе то купи вип за 100 дирхам, не помню с человека или за двоих.

То есть те кто заплатил они идут к зоне барбекю и набирают еду и кушают, а те кто решили не платить, сидят и смотрят на них. Идёт представление пару выступлений и только потом" бедные"🤣по команде ведущего идут к зоне барбекю, и то отдельная зона!!!! То есть те кто в випе у них больше блюд и напитков. Ну было не приятно как то ощущать это. 😯 В целом было всё хорошо. Организация тура отличная. Фида красавчик!!! 👍