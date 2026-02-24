Это одна из самых колоритных программ в Арабских Эмиратах, во время которой вы испытаете настоящий адреналин, увидите нереальной красоты пустыню на закате и проведёте приятный вечер под звёздным небом.
Также вас ждёт сытный ужин в формате шведского стола и неограниченное количество безалкогольных напитков на любой вкус.
Также вас ждёт сытный ужин в формате шведского стола и неограниченное количество безалкогольных напитков на любой вкус.
Описание экскурсии
В первой части нашей программы — катание по красным пескам пустыни Руб-эль-Хали (займёт около 40 минут с фотостопами). По предварительному запросу можем предоставить вам сендборды, чтобы вы самостоятельно покорили песчаные дюны. Затем отправимся в вечерний лагерь, где проведём 2-2,5 часа. Вы покатаетесь на верблюдах, посмотрите 3 шоу-программы (танец живота, танец со светящимися юбками и шоу с огнём). Женская аудитория сможет сделать тату хной.
Перед ужином вам предложат лёгкие закуски: пончики с мёдом, шаурму, чай, кофе. А после второй шоу-программы пригласят к шведскому столу. В баре можно будет неограниченно брать безалкогольные напитки. И главное — всё вышеперечисленное включено в стоимость.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на джипах Land Cruiser 200, Toyota Sequoia или Nissan Рatrol. Максимальная вместимость — 7 человек. Для детей по запросу можем предоставить автокресло. Водитель заберёт вас из отеля на этой машине и отвезёт в отель на ней же. Мы не сможем забрать вас из отдаленных районов (Jebel Ali, Silicon Oasis, Arabian Ranches, Ibn Batutta, Dubai Land, JVC, Motor City).
- Групповая цена возможна только для гостей, проживающих в эмиратах Дубай, Шарджа или Аджмана. Из других эмиратов организуем только индивидуальные экскурсии
- Если вы остановились в Рас-эль-Хайме или Фуджейре — цена составит $57/чел, в Абу Даби — $67/чел.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате — $282 за машину для 1-6 человек
Особенности формата
- В лагере есть алкогольный бар за дополнительную плату. Также по желанию вы сможете покататься на багги и квадроциклах перед началом сафари (стоимость обговаривается отдельно).
- Если вы не захотите дожидаться открытия шведского стола, за 50 дирхамов вас накормят раньше
- Программа подходит для участников любого возраста
- Экскурсия не предусматривает гида
- Ваши водители — профессионалы, но они не владеют русским языком
- Сендборд предоставляется на несколько человек, катание по очереди
ежедневно в 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$47
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 7897 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. Создаём экскурсии ради живых эмоций, показываем красивые виды и даём глубокое понимание культуры, истории и традиций страны. Наши лицензированные гиды — профессионалы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 537 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Дата посещения: 24 фев 2026
Водитель профессионал, шоу отличное, еда так себе. Море впечатлений
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Д
Великолепная поездка, водитель Саттар настоящий профессионал своего дела, однозначно рекомендую, таких эмоций во время поездки и последующего шоу почти не найти, поездка 10/10
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A
Ну что я хочу сказать:
Начиная с оплаты на сайте и заканчивая приездом в отель, всё было отлично.
Нашел тур оплатил часть на сайте. Списался с Анастасией (менеджер). Обговорили время когда нас
Начиная с оплаты на сайте и заканчивая приездом в отель, всё было отлично.
Нашел тур оплатил часть на сайте. Списался с Анастасией (менеджер). Обговорили время когда нас
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очень познавательная и развлекательная поездка, однако закат солнца мы про… пустили 😢 и данный факт меня если честно очень расстроил. в остальном: внимательность гида-водителя, его мастерство как водителя, сопровождение в багги и ужине достойно лучших похвал. но sunset we are missed
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классная поездка в пустыню, очень драйвово, много времени для фоточек, шикарная вечерняя программа и ужин.
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Заранее написал водитель, приехал за 15 минут, вежливо дождался нас всех, усадил и мы поехали в трип👫заехали в туалет, к о хотел можно катнуть на квадриках по пустыне, мы не
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