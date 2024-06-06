Сафари и дикая природа в Дубае

Найдено 28 экскурсий в категории «Сафари» в Дубае на русском языке, цены от $13, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
6 часов
95 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
«Также по желанию вы сможете покататься на багги и квадроциклах перед началом сафари (стоимость обговаривается отдельно)»
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
«На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«Сафари на джипе — это не только шанс посетить уникальный уголок Арабских Эмиратов, но и весёлое приключение»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
«Говорят, кто не был на сафари, тот не был в Арабских Эмиратах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Джип-сафари, ужин в пустыне и шоу-программа включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Пустынное сафари утром в Дубае подарит вам захватывающие и незабываемые эмоции»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Сафари на багги по дубайской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Фотопрогулка
6 часов
73 отзыва
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Экстрим-сафари на джипах
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
22 отзыва
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Сафари проходит на джипах в группах по 6 человек максимум»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
13 отзывов
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Провести день в масштабном эко-парке среди зверей и птиц из разных уголков планеты
Начало: В вашем отеле
«🐅 Животные со всего мира встретятся вам в Сафари-парке, который разделен на 3 территории: Арабскую, Африканскую и Азиатскую»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$65 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«Само сафари продлится 25 минут — после мы сделаем фото-паузу, чтобы вы могли насладиться пейзажем в лучах заката и сделать несколько снимков на память»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
🚁 На вертолёте
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
7 отзывов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«Приключение второе: пустынные сафари на джипах»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
«Все водители и автомобили имеют необходимую лицензию для проведения сафари в пустыне»
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Групповая
6 часов
1321 отзыв
Популярное предложение
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Индивидуальный сафари тур в Дубае с премиум ужином в VIP кемпинге
Погрузитесь в атмосферу пустыни с эксклюзивным сафари туром. Адреналиновые приключения и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
110 отзывов
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Ни одно путешествие в Эмираты не обходиться без сафари по пустыне»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от $40 за человека
По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
148 отзывов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
«Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам - попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин»
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Среди песков - по пустыне на джипах
🛣 Джиппинг
Групповая
8 часов
78 отзывов
Среди песков - по пустыне на джипах
Начало: В вашем отеле
«Побывав на экскурсии Пустынное Сафари, вы увидите жизнь пустынных жителей изнутри, получите массу разнообразных эмоций»
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$51 за человека
Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
скидка
11%
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь на сафари по выжженным солнцем барханам, сфотографируетесь на гребне песчаной дюны и увидите места, затерянные среди самой большой пустыни на Аравийском полуострове»
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 180$160 за всё до 4 чел.
Дубай Сафари Парк
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
37 отзывов
Дубай Сафари Парк
Начало: Дубай, Al Warqa 5
«В контактной части сафари - парка можно поближе познакомиться с кенгуру, пони, кроликами, козами и попугаями, покормить их, рассматривая на очень близкой дистанции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $13.50 за человека
Сафари на квадроциклах + джип-сафари
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
15 отзывов
Захватывающее сафари на квадроциклах + джип-сафари в Дубае
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по пустыне Дубая на квадроциклах, где вы сможете насладиться свободой и скоростью
Начало: Ваш отель
«Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам — попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
Увлекательное сафари в пустыне без ужина и шоу-программы
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Увлекательное сафари в пустыне без ужина и шоу-программы
Начало: Ваш отель
«На сафари нельзя беременным (срок более месяца) и детям до трёх лет с отдельным местом»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$210 за всё до 5 чел.
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
🚁 На вертолёте
Мини-группа
8 часов
22 отзыва
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $275 за человека
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
🚁 На вертолёте
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $305 за человека
Пустынное сафари в Дубае
Групповая
5 часов
6 отзывов
Пустынное сафари в Дубае
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$50 за человека
Ужин в пустыне в Баб-аль-Шамс
Мини-группа
8 часов
Ужин в пустыне в Баб-аль-Шамс
Начало: Ваш отель
«Важно знать: Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари»
Расписание: ежедневно
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
$295 за человека
Сафари на ретро-джипах из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Сафари, катание на верблюдах, шоу-программа, ужин и напитки включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
Зоопарк Дубай Сафари-парк
Групповая
5 часов
Зоопарк Дубай Сафари-парк
«Зоопарк Дубай Сафари-парк – самый современный зоопарк в ОАЭ»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 8:45
$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    6 июня 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
  • L
    Liudmila
    30 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю
  • С
    Сергей
    30 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Плюсы: поездка по дюнам на новеньком land cruiser 300 (40 минут) 10 из 10 Потрясающие фотографии и виды. Минусы: бесполезный и никому
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    не нужный ужин низкого качества с шоу (3 часа) Итог: в следующий раз буду искать индивидуальный тур без шоу, а с возможностью дольше покататься по пустыне.

  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Очень понравилась экскурсия, несмотря на жуткую жару)) Особенно повезло с гидом, было очень интересно пообщаться, много интересного рассказывал! Все были очень довольны!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Экскурсия потрясающая! Водитель профессионал. Эмоций куча. Брали квадроцикл на двоих с мужем, я не справилась с жарой, прям поплохело. Но на улице было +50, шоу очень интересное, особенно фаер) вообщем мы ехали домой уставшие, но очень довольные) спасибо!!!
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
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    поездки! В лагере бедуинов не ожидали, но вкусно поели, посмотрели очень качественные номера профессионалов. Огненное шоу-супер! Рисование хной, катание на верблюде, танец живота - все по восточному сказочно! Чисто даже в туалетах, есть душ (надо было взять с собой из отеля небольшое полотенце). После багги на барханах песок везде))))) в прямом смысле этого слова! И как раз душ очень кстати! Абдулла-лучший гид Дубая! Сафари по пустыне лучшее! Места, где, не ездили другие машины, не прохоженные барханы! Закат! Фото изумительные! Низкий поклон вам!

    Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 летУдивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    На внедорожниках по барханам: сафари-тур с ужином и шоу
    Экскурсия очень динамичная, водитель на сафари был прекрасен. За отдельную плату пюможно покататься на квадроциклах и верблюдах - рекомендую, т.
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    к. это того стоит, очень круто покататься по песку)) по ходу тура постоянно меняются машины, это даже прикольно, хотя не всем нравилось. Шоу программа была не долгая, но красивая. Единственное, что мне было не по нраву, так это еда, маленький выбор и однообразный, а самое грустное, что не было десертов и кофе, хотя, нужно учесть, что остальным было нормально (за исключением десертов, их ждали всё) и я в поездки еду не есть, а за впечатлениями - их было достаточно 🤩

  • В
    Валерий
    26 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
  • И
    Илья
    25 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были! Эмоций через край, был и экстрим, и шикарный вид на пустыню, около
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    30 минут выделено для фото, так что все успели нафотографироваться. После сафари накормили вкусным ужином: шашлык, гарниры на выбор, салаты и сладкие пончики (очень вкусные!) Шоу тоже впечатлило, интересное и яркое, все время царила дружелюбная атмосфера. В общем, 10/10, советуем к посещению! Отдельная благодарность водителю за уместный юмор и общение!

    Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были! Эмоций через край, был и экстрим, и шикарный

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Сафари»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
  2. «На Восток, куда сказка зовёт!». Индивидуальное джип-сафари по пустыне
  3. В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
  4. Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
  5. Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Сафари" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 13 до 480 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Цены на сафари в Дубае, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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