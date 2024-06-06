1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
«Также по желанию вы сможете покататься на багги и квадроциклах перед началом сафари (стоимость обговаривается отдельно)»
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«На Восток, куда сказка зовёт!» Индивидуальное джип-сафари по пустыне
Сафари на джипе - это шанс увидеть пустыню глазами местных жителей, узнать о культуре и традициях, а также насладиться экстремальным вождением
Начало: В вашем отеле
«Сафари на джипе — это не только шанс посетить уникальный уголок Арабских Эмиратов, но и весёлое приключение»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$250 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
«Говорят, кто не был на сафари, тот не был в Арабских Эмиратах»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Джип-сафари, ужин в пустыне и шоу-программа включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Пустынное сафари утром в Дубае подарит вам захватывающие и незабываемые эмоции»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Групповая
6 часов
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Сафари проходит на джипах в группах по 6 человек максимум»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Провести день в масштабном эко-парке среди зверей и птиц из разных уголков планеты
Начало: В вашем отеле
«🐅 Животные со всего мира встретятся вам в Сафари-парке, который разделен на 3 территории: Арабскую, Африканскую и Азиатскую»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$65 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«Само сафари продлится 25 минут — после мы сделаем фото-паузу, чтобы вы могли насладиться пейзажем в лучах заката и сделать несколько снимков на память»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«Приключение второе: пустынные сафари на джипах»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
«Все водители и автомобили имеют необходимую лицензию для проведения сафари в пустыне»
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный сафари тур в Дубае с премиум ужином в VIP кемпинге
Погрузитесь в атмосферу пустыни с эксклюзивным сафари туром. Адреналиновые приключения и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
Групповая
1.5 часа
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Ни одно путешествие в Эмираты не обходиться без сафари по пустыне»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от $40 за человека
Групповая
6 часов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
«Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам - попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин»
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Групповая
8 часов
Среди песков - по пустыне на джипах
Начало: В вашем отеле
«Побывав на экскурсии Пустынное Сафари, вы увидите жизнь пустынных жителей изнутри, получите массу разнообразных эмоций»
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$51 за человека
скидка
11%
Индивидуальная
4 часа
Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь на сафари по выжженным солнцем барханам, сфотографируетесь на гребне песчаной дюны и увидите места, затерянные среди самой большой пустыни на Аравийском полуострове»
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 180$160 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Дубай Сафари Парк
Начало: Дубай, Al Warqa 5
«В контактной части сафари - парка можно поближе познакомиться с кенгуру, пони, кроликами, козами и попугаями, покормить их, рассматривая на очень близкой дистанции»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $13.50 за человека
Групповая
6 часов
Захватывающее сафари на квадроциклах + джип-сафари в Дубае
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по пустыне Дубая на квадроциклах, где вы сможете насладиться свободой и скоростью
Начало: Ваш отель
«Пустынное сафари на квадроциклах будет интересно всем любителям экстремального отдыха, а так же и новичкам — попробовать себя в чём-то новом и почувствовать адреналин»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Увлекательное сафари в пустыне без ужина и шоу-программы
Начало: Ваш отель
«На сафари нельзя беременным (срок более месяца) и детям до трёх лет с отдельным местом»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$210 за всё до 5 чел.
Мини-группа
8 часов
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $275 за человека
Мини-группа
10 часов
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
«Затем вас ждёт сафари по песчаным дюнам за городом, и здесь вы оцените масштабы построек на горизонте»
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $305 за человека
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Дубае
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$50 за человека
Мини-группа
8 часов
Ужин в пустыне в Баб-аль-Шамс
Начало: Ваш отель
«Важно знать: Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари»
Расписание: ежедневно
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
$295 за человека
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Сафари, катание на верблюдах, шоу-программа, ужин и напитки включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
Групповая
5 часов
Зоопарк Дубай Сафари-парк
«Зоопарк Дубай Сафари-парк – самый современный зоопарк в ОАЭ»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 8:45
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав6 июня 2024Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
- LLiudmila30 мая 2024Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
- ССергей30 мая 2024Плюсы: поездка по дюнам на новеньком land cruiser 300 (40 минут) 10 из 10 Потрясающие фотографии и виды. Минусы: бесполезный и никому
- ДДарья30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, несмотря на жуткую жару)) Особенно повезло с гидом, было очень интересно пообщаться, много интересного рассказывал! Все были очень довольны!
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасный отдых, отличное сафари, нам с сыном 18 лет все абсолютно понравилось. Эмоции на всю жизнь.
- ССветлана29 мая 2024Экскурсия потрясающая! Водитель профессионал. Эмоций куча. Брали квадроцикл на двоих с мужем, я не справилась с жарой, прям поплохело. Но на улице было +50, шоу очень интересное, особенно фаер) вообщем мы ехали домой уставшие, но очень довольные) спасибо!!!
- ААнастасия27 мая 2024Удивительный вечер! Спасибо Абдулле! Очень познавательно! Столько нового узнали о Дубае. Масса эмоций. Девочки 9,10 лет в полном восторге от
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия очень динамичная, водитель на сафари был прекрасен. За отдельную плату пюможно покататься на квадроциклах и верблюдах - рекомендую, т.
- ВВалерий26 мая 2024Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
- ИИлья25 мая 2024Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были! Эмоций через край, был и экстрим, и шикарный вид на пустыню, около
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Сафари»
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