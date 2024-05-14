Джип-туры на квадроциклах

Найдено 7 экскурсий в категории «На квадроциклах» в Дубае на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари на багги по дубайской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Фотопрогулка
6 часов
73 отзыва
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
«Управление квадроциклом разрешено с 12 лет, управление багги — с 18, катание на багги — c 12 лет»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Выезжая в пустыню ранним утром, можно наслаждаться её красотой и катанием на багги и квадроциклах до наступления полуденной жары»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от $40 за человека
По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
148 отзывов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне - настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Lah Bab
«Что вас ждет Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $119 за человека
Сафари на квадроциклах + джип-сафари
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
15 отзывов
Захватывающее сафари на квадроциклах + джип-сафари в Дубае
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по пустыне Дубая на квадроциклах, где вы сможете насладиться свободой и скоростью
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне — настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Начало: В вашем отеле (Дубай)
«Насладитесь восхитительным завтраком среди дюн и прогулкой на верблюдах и квадроциклах»
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$380 за человека
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1 час
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Исследовать потрясающий пустынный ландшафт Дубая и отыскать его скрытые сокровища
Начало: В районе Аль-Бадайер Дубай
«Этот билет вы можете оплатить картой любого банка (в том числе банка РФ) — и вас ждёт путешествие на квадроциклах и багги»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$76 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    14 мая 2024
    По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Экскурсия в целом понравилась, забрали из отеля на Toyota Land Cruiser, водитель знал частично русский, знал Английский. Отвез на квадроциклы,
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    пришлось на месте доплатить 50 дирхам с человека, что бы покататься нормально в пустыне, а не на маленьком участке. Потом была поездка по пустыне, на машине, на которой забрали из отеля. Эта часть экскурсии основаная и эмоции потрясающие. Дальше отвезли в кемпинг на шоу программу и ужин. Ужин был прям невкусный, есть не стали. Удивительно что во всем Дубае качественная еда, а на экскурсии отвратительная. Но меня это сильно не разочаровало, тк я прочитала отзывы, и все пишут про еду (была заранее подготовлена). Шоу программа естественно просто, как на фоне, ничего невероятного не было, но и плохого сказать нечего))) на верблюде если кататься, то прям маленький кружок, за большой доплата. Но мы не пошли на верблюда, и естественно тату делают маленькую на один палец, если самостоятельно выбирать рисунок и размер, то тоже с доплатой. Удобно, что рублями онлайн можно оплатить.

  • Я
    Ярослав
    12 мая 2024
    По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Очень классное путешествие! Катание на квадроциклах было шикарным, я так думал, пока не прокатились по пустыне на внедорожнике) вот это
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    ощущения, это стоит того, мест хэв для каждого туриста в оаэ) Изначально был скептически настроен к такому туру, так как не фанат пустыни, песков и т. д., но такое веселье думаю понравится каждому) Тут и в квадроциклы и дрифт в пустыне и шоу программа и еда и даже верблюды меня впечатлили, то ли они тут особенные какие-то, то ли просто общее впечатление было такое) в общем рекомендую Большое спасибо водителю Юсуфу, профессионал своего дела и менеджеру Варваре, которая оперативно отвечала на любые вопросы в любое время суток!

  • I
    Irina
    10 мая 2024
    По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Отличная экскурсия, рекомендую. Супер эмоции на сафари на джипах по пустыне! Пустыня нереально красива на закате! Супер профессиональные водители внедорожников
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    прокатили с экстримом! Было весело и взрослым и детям! Квадроциклы, багги просто супер! Отличный ужин в ВИП зоне в кемпинге! Неплохое фаер шоу. Вкусный гриль курица, говядина, шпажки из шашлыка. За отдельную плату неплохое пиво и вино. Спасибо большое вашей компании! Успехов и процветания

  • Е
    Елена
    27 мая 2023
    Сафари на багги по дубайской пустыне
    Все прошло четко на 5+, Очень понравилось мы с семьей прекрасно провели время.
  • A
    Alexandra
    30 января 2023
    Сафари на багги по дубайской пустыне
    В целом неплохо, непонятно почему на столько дороже остальных вариантов, если ничего кроме катания и ужина сюда не входит Квадроциклы отдельно,
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    фото с соколом отдельно и тд Причем когда я прямо спросила взять ли нам с собой деньги сказали что нет не нужно

  • А
    Анна
    20 июля 2022
    Сафари на багги по дубайской пустыне
    Все организовано четко, как заявлено в описании. Получились классные фотки. Развлекательная программа, вообще, огонь. Остались очень довольны, спасибо ☺️.
  • S
    Sajjad
    14 апреля 2021
    Экстрим сафари на багги и квадроциклах
    Супер. Больше чем я ожидал. Удивительные шоу показали.
  • 0
    09685824
    1 марта 2021
    Сафари по пустыне в мини-группе
    Были на экскурсии "Пустынное сафари" компанией из четырех человек, взяли машину без подсадки других. Остались очень довольны экскурсией, особенно понравилась
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    езда на джипе по пустыни. Водитель-профессионал в своем деле, очень увлекательно покатал по песчаным барханам, показал местные достопримечательности. В деревне был зарезервирован столик только для нашей компании прямо возле сцены. Увлекательное шоу, вкусная еда при полной санитарии (не Египет) все вкусно и без последствий. В общем, экскурсия была очень увлекательной и оставила только положительные эмоции.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На квадроциклах»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Сафари на багги по дубайской пустыне
  2. Экстрим сафари на багги и квадроциклах
  3. По дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
  4. Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
  5. Сафари на квадроциклах + джип-сафари
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "На квадроциклах" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 380. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на квадроциклах, 250 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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