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Фотопрогулка
6 часов
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
«Управление квадроциклом разрешено с 12 лет, управление багги — с 18, катание на багги — c 12 лет»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Групповая
1.5 часа
Экстрим сафари на багги и квадроциклах
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Выезжая в пустыню ранним утром, можно наслаждаться её красотой и катанием на багги и квадроциклах до наступления полуденной жары»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от $40 за человека
Групповая
6 часов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне - настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Мини-группа
3 часа
Катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Начало: Пустыня Lah Bab
«Что вас ждет Вы будете рассекать золотой песок на квадроциклах со скоростью ветра, ощущать горячий воздух на лице и увидите все оттенки золотой пустыни»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $119 за человека
Групповая
6 часов
Захватывающее сафари на квадроциклах + джип-сафари в Дубае
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по пустыне Дубая на квадроциклах, где вы сможете насладиться свободой и скоростью
Начало: Ваш отель
«Катание на квадроцикле в пустыне — настоящее приключение, которое подарит Вам уникальную возможность проехаться на мощных квадроциклах самостоятельно, не ограничивая себя в скорости»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$75 за человека
Групповая
6 часов
Приключения в пустыне Дубая: полет на шаре, квадроциклы, верблюды
Начало: В вашем отеле (Дубай)
«Насладитесь восхитительным завтраком среди дюн и прогулкой на верблюдах и квадроциклах»
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$380 за человека
Групповая
1 час
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Исследовать потрясающий пустынный ландшафт Дубая и отыскать его скрытые сокровища
Начало: В районе Аль-Бадайер Дубай
«Этот билет вы можете оплатить картой любого банка (в том числе банка РФ) — и вас ждёт путешествие на квадроциклах и багги»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$76 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда14 мая 2024Экскурсия в целом понравилась, забрали из отеля на Toyota Land Cruiser, водитель знал частично русский, знал Английский. Отвез на квадроциклы,
- ЯЯрослав12 мая 2024Очень классное путешествие! Катание на квадроциклах было шикарным, я так думал, пока не прокатились по пустыне на внедорожнике) вот это
- IIrina10 мая 2024Отличная экскурсия, рекомендую. Супер эмоции на сафари на джипах по пустыне! Пустыня нереально красива на закате! Супер профессиональные водители внедорожников
- ЕЕлена27 мая 2023Все прошло четко на 5+, Очень понравилось мы с семьей прекрасно провели время.
- AAlexandra30 января 2023В целом неплохо, непонятно почему на столько дороже остальных вариантов, если ничего кроме катания и ужина сюда не входит Квадроциклы отдельно,
- ААнна20 июля 2022Все организовано четко, как заявлено в описании. Получились классные фотки. Развлекательная программа, вообще, огонь. Остались очень довольны, спасибо ☺️.
- SSajjad14 апреля 2021Супер. Больше чем я ожидал. Удивительные шоу показали.
- 0096858241 марта 2021Сафари по пустыне в мини-группеБыли на экскурсии "Пустынное сафари" компанией из четырех человек, взяли машину без подсадки других. Остались очень довольны экскурсией, особенно понравилась
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На квадроциклах»
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