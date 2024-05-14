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пришлось на месте доплатить 50 дирхам с человека, что бы покататься нормально в пустыне, а не на маленьком участке. Потом была поездка по пустыне, на машине, на которой забрали из отеля. Эта часть экскурсии основаная и эмоции потрясающие. Дальше отвезли в кемпинг на шоу программу и ужин. Ужин был прям невкусный, есть не стали. Удивительно что во всем Дубае качественная еда, а на экскурсии отвратительная. Но меня это сильно не разочаровало, тк я прочитала отзывы, и все пишут про еду (была заранее подготовлена). Шоу программа естественно просто, как на фоне, ничего невероятного не было, но и плохого сказать нечего))) на верблюде если кататься, то прям маленький кружок, за большой доплата. Но мы не пошли на верблюда, и естественно тату делают маленькую на один палец, если самостоятельно выбирать рисунок и размер, то тоже с доплатой. Удобно, что рублями онлайн можно оплатить.