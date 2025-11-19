Мои заказы

Легендарный отель-парус: экскурсия по Burj Al Arab

Легендарный отель-парус
Легендарный отель-парус открывает свои двери для вас во время эксклюзивной экскурсии! Пройдитесь по великолепным коридорам и насладитесь завораживающей атмосферой культового сооружения страны.
Описание билета

Атмосфера роскоши и великолепия Окунитесь в мир роскоши и архитектурных чудес отеля Burj Al Arab — одного из символов ОАЭ. Легендарный отель-парус открывает для вас свои двери во время эксклюзивной экскурсии! Пройдитесь по его великолепным коридорам и насладитесь завораживающей атмосферой культового сооружения страны. После экскурсии приглашаем вас забронировать столик в одном из изысканных ресторанов Burj Al Arab. Отведайте обед или ужин в королевском стиле, чтобы ваше пребывание в отеле стало поистине незабываемым. Забронируйте место уже сегодня и окунитесь в атмосферу арабской элегантности! Важная информация:
  • Действительно только вне часов пик (с 9:00 до 11:30 и с 17:30 до 19:00).
  • Билеты не подлежат возврату и передаче.
  • Опоздавшие будут перенесены на другую экскурсию при наличии свободных мест и могут потребовать дополнительной оплаты.
  • Экскурсия начинается в зале для продажи билетов, расположенном в конференц-центре отеля Jumeirah Beach.
  • Дресс-код: элегантный, смарт кэжуал. Допускаются шорты, приталенные как для мужчин, так и для женщин. Пляжная одежда/шлёпанцы/слайдеры и кроксы запрещены.
  • Запрещена фотосъёмка со вспышкой и профессиональными камерами.
  • Строго запрещена фотосъёмка в вестибюле первого и второго этажей отеля Burj Al Arab.
  • Фотосъёмка разрешена как внутри панорамного лифта, так и на протяжении всего тура.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсия по отелю Burj Al Arab
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Inside Burj Al Arab, Tourist information centre · Dubai, Jumeirah Street, 856A
Завершение: Burj Al Arab
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дубая

