Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Дубаю

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию-прогулку по главнейшим достопримечательностям Дубая. Это уникальная возможность насладиться атмосферой города в спокойном темпе, без лишней суеты и спешки. Вы сможете погрузиться в красоту и культуру этого удивительного места, независимо от того, впервые ли вы здесь или уже знакомы с его очарованием.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

Посетить знаменитые достопримечательности города;

Узнать интересные факты о культуре и истории Дубая;

Насладиться дружеской атмосферой и общением с другими участниками.

Трансфер и дополнительные опции

Важно отметить, что трансфер осуществляется только из отелей, расположенных в Дубае. Это делает ваше путешествие более удобным и комфортным.

Также вы можете подняться на смотровую площадку The View at The Palm. Стоимость этого удовольствия составляет 35 долларов с человека и оплачивается отдельно. Это отличный способ увидеть город с высоты и сделать незабываемые фотографии.

Не упустите шанс открыть для себя Дубай в его лучшем свете. Мы ждем вас на нашей экскурсии!