Завершите путешествие в Дубай-Молле, сфотографируйтесь у небоскрёба «Бурдж-Халифа» и насладитесь шоу танцующих фонтанов.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Дубаю
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию-прогулку по главнейшим достопримечательностям Дубая. Это уникальная возможность насладиться атмосферой города в спокойном темпе, без лишней суеты и спешки. Вы сможете погрузиться в красоту и культуру этого удивительного места, независимо от того, впервые ли вы здесь или уже знакомы с его очарованием.
Что вас ждет на экскурсии?
Во время экскурсии вы сможете:
- Посетить знаменитые достопримечательности города;
- Узнать интересные факты о культуре и истории Дубая;
- Насладиться дружеской атмосферой и общением с другими участниками.
Трансфер и дополнительные опции
Важно отметить, что трансфер осуществляется только из отелей, расположенных в Дубае. Это делает ваше путешествие более удобным и комфортным.
Также вы можете подняться на смотровую площадку The View at The Palm. Стоимость этого удовольствия составляет 35 долларов с человека и оплачивается отдельно. Это отличный способ увидеть город с высоты и сделать незабываемые фотографии.
Не упустите шанс открыть для себя Дубай в его лучшем свете. Мы ждем вас на нашей экскурсии!
Еженедельно в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$70
|Детский до 12 лет
|$65
|Пенсионеры 65+
|$65
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Аль Сиф
- Музей будущего
- Мадинат Джумейра
- Отель-парус «Бурдж-аль-Араб»
- Искусственный остров Пальма Джумейра
- Отель Атлантис
- Бурддж-Халифа
- Танцующие фонтаны
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отелей
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Трансфер осушесвтляется только из отеля Дубай
- Подъём на The View at The Palm 35$ с человека отдельно оплачивается (Посещения по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Заказали обзорную экскурсию по Дубаю в мини-группе. За несколько часов до начала у организатора случился форс-мажор, который был быстро и наилучшим для нас образом решен! Получилась индивидуальная
Когда забронировали с нами тут же связались и все уточнили. Назначили время ко скольки быть готовыми. В день экскурсии машина подъехала ровно ко времени. Очень комфортабельный минивэн. У