Восточная роскошь: по Дубаю в мини-группе

Прогуляйтесь по историческому району Бастакия, где зародился Дубай. Полюбуйтесь отелем «Бурдж Аль-Араб», символом роскоши и утончённости.

Завершите путешествие в Дубай-Молле, сфотографируйтесь у небоскрёба «Бурдж-Халифа» и насладитесь шоу танцующих фонтанов.
5
10 отзывов
Восточная роскошь: по Дубаю в мини-группе
Восточная роскошь: по Дубаю в мини-группе
Восточная роскошь: по Дубаю в мини-группе
Ближайшие даты:
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фев21
фев
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Дубаю

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию-прогулку по главнейшим достопримечательностям Дубая. Это уникальная возможность насладиться атмосферой города в спокойном темпе, без лишней суеты и спешки. Вы сможете погрузиться в красоту и культуру этого удивительного места, независимо от того, впервые ли вы здесь или уже знакомы с его очарованием.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете:

  • Посетить знаменитые достопримечательности города;
  • Узнать интересные факты о культуре и истории Дубая;
  • Насладиться дружеской атмосферой и общением с другими участниками.

Трансфер и дополнительные опции

Важно отметить, что трансфер осуществляется только из отелей, расположенных в Дубае. Это делает ваше путешествие более удобным и комфортным.

Также вы можете подняться на смотровую площадку The View at The Palm. Стоимость этого удовольствия составляет 35 долларов с человека и оплачивается отдельно. Это отличный способ увидеть город с высоты и сделать незабываемые фотографии.

Не упустите шанс открыть для себя Дубай в его лучшем свете. Мы ждем вас на нашей экскурсии!

Еженедельно в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+$70
Детский до 12 лет$65
Пенсионеры 65+$65
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Аль Сиф
  • Музей будущего
  • Мадинат Джумейра
  • Отель-парус «Бурдж-аль-Араб»
  • Искусственный остров Пальма Джумейра
  • Отель Атлантис
  • Бурддж-Халифа
  • Танцующие фонтаны
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер из отелей
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Еда
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
В ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно в 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Трансфер осушесвтляется только из отеля Дубай
  • Подъём на The View at The Palm 35$ с человека отдельно оплачивается (Посещения по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
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Л
28 янв 2025
Сегодня 27 января,только что вернулись с экскурсии восточная роскошь Дубая. Прежде всего выбрали эту экскурсию из-за старого города,который хотелось посмотреть и узнать получше. Гидом у нас был Бахтияр,очень внимательный,ответственный и добрый. Самые лучшие ему рекомендации. Все прошло очень чётко,с вниманием к пожеланиям туристов. Посмотрели Пальма Vew с 52 этажа и все что по программе. Остались довольны
Т
22 янв 2025
Добрый день, экскурсия по Дубаю прошла великолепно. Ислам рассказал историю города, показал все главные достопримечательности, сделал классные фото. 8 часов пролетели не заметно.
Ю
16 янв 2025
Бронировал экскурсию в мини-группе. Оказалось,что на обзорную экскурсию по Дубаю были вдвоем с женой. Гид Мияги забрал нас из гостиницы в 13-00. Первой локацией была Дубай Марина,затем по программе посетили
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все заявленные достопримечательности. Мияги на отличном профессиональном уровне рассказал о всех обьектах посещения.
В старом городе помог приобрести со скидкой интересующий нас сувенир.
При посещении смотровой площадки The Veiw at the Palm Мияги он-лайн купил нам билеты и мы быстро поднялись на 52 этаж для осмотра искусственного острова Пальма Джемейра.
При посещении танцующих фонтанов гид Мияги также помог в приобретении билетов на лодку,с нее зрелище было потрясающим.
Кроме того,наш замечательный гид бонусом показал нам Раму Дубая и парк карликовых кроликов. Там были не только кролики,но большое количество гуляющих по парку павлинов.
Во время экскурсии Мияги полно отвечал на наши вопросы.
Советую экскурсии с гидом Мияги,а самому ему желаю хороших туристов.

Н
15 янв 2025
Всем доброго времени суток!
Заказали обзорную экскурсию по Дубаю в мини-группе. За несколько часов до начала у организатора случился форс-мажор, который был быстро и наилучшим для нас образом решен! Получилась индивидуальная
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экскурсия с лучшим, внимательным, обаятельным гидом Бахтияром! 😎Программу выполнили в полном объеме: фотостопы у известных достопримечательностей, на Пальм Джумейре, у поющих фонтанов, интересные рассказы Бахтияра об истории города!!! Великолепная атмосфера Дубая, мы полны впечатлений!!! 🙌
Благодарим за высочайший сервис! ❤️‍🔥

И
6 янв 2025
Мы увидели всё, что было заявлено в программе. Жалею, что не поднялись на смотровую площадку на пальме (не сделали фотки пальмы сверху), но это было общее решение мини-группы. Всё очень
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понравилось, большое спасибо гиду Зоха. Он останавливал нас в очень интересных местах, получились классные фотки. Ни у кого не видела такого вида на колесо обозрения. Также очень понравилось смотреть поющие фонтаны с балкона. Успели всё посмотреть и остались очень довольны.

A
6 янв 2025
Экскурсия понравилась. Зоха Каримов был гидом. Рассказал много интересного про посещаемые места, да и про сам Дубай в целом. Машина комфортная. Гид отвечал на возникающие вопросы, сделал нам бонусную остановку. Поели в ресторанчике. Было вкусно. Чтобы было выгоднее, Зоха договорился о комбо обеде, который не готовили в выходные дни. Успели все посмотреть, сделали красивые фото. Остались довольны.
А
4 янв 2025
Спасибо Мияги за отличную и увлекательную экскурсию. Посмотрели много интересных и красивых мест.
Н
13 дек 2024
Т
15 ноя 2024
Ездили на экскурсию в мини-группе. Гид был Султан, очень его рекомендуем. Очень интересно рассказал, с ним комфортно было ездить, много знает интересного. Будем еще в Дубае, обязательно возьмем с ним экскурсию.
В
15 окт 2024
Экскурсия очень понравилась.
Когда забронировали с нами тут же связались и все уточнили. Назначили время ко скольки быть готовыми. В день экскурсии машина подъехала ровно ко времени. Очень комфортабельный минивэн. У
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нас был гид-водитель Мияги очень воспитанный и образованный человек😊 В этот день нас было только двое и неожиданно получилась индивидуальная экскурсия❤️ Все очень интересно нам рассказывали, показывали. Делали остановки в красивых местах для фотографий. Мияги помогал во всем: фотографировал, помогал с переводом на рынке с продавцами 🤗 Спрашивал если мы устали или нет.
Сделал нам бонусом одну остановку по пути не входящую в экскурсию, т. к у нас еще оставалось время😍
Итог: все супер как понравилось😊

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