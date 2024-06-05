Экскурсии в Дубай Молл и около него

Найдено 48 экскурсий в категории «Дубай молл» в Дубае на русском языке, цены от $7, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
696 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
«Также в программе главные локации Дубая: Дубай Марина, местная «Венеция» с видом на Парус, Дубай Фрэйм, старый район Аль Сиф, Дубай Молл и другое»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дубай за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
159 отзывов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«Вечером, по желанию, вы посетите торговый центр Дубай молл и насладитесь шоу поющих фонтанов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
35 отзывов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом»
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
Дубай по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«В торговом центре Дубай молл вы увидите океанариум и водопад с ныряльщиками»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
47 отзывов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«В финале экскурсии я покажу вам крупнейший на Ближнем Востоке аквариум в торговом центре Дубай Молл»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«По шоссе Шейха Зайда мы подъедем к знаменитому торговому центру Дубай Молл»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Знакомство с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
323 отзыва
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Блистательный Дубай в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
15 отзывов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«А в заключение заглянем в Дубай Молл, посмотрим на знаменитый танцующий фонтан и аквариум»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Вы увидите самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и побываете в крупнейшем торговом центре планеты Дубай Молл»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Билеты
3.5 часа
6 отзывов
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Поразительный Дубай. Экспресс-тур по мегаполису
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«6️⃣ Дубай Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
«Завершится экскурсия в самом большом торговом центре мира Дубай Молл, где вы сможете не только сделать покупки, но и сфотографироваться на фоне аквариума и небоскреба Бурдж-Халифа»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
102 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл»
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Большое путешествие по Дубаю
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
«Дубай Молл, фонтаны и не только»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Дубай Молл, Бурдж-Халифа, шоу фонтанов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Великолепный Дубай на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр Дубай-Молл (крупнейший в мире), океанариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Обитатели «джунглей» и Дубай Молл»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Самое-самое в Дубае
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Самое-самое в Дубае: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая, прогуляйтесь по старинным районам, оцените современный мегаполис и узнайте уникальные факты о городе
«В завершение заглянете в торговый центр Дубай Молл с красочным аквариумом и посмотрите вечернее шоу поющих фонтанов»
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Экскурсия по старому и новому Дубай
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
«По скоростному шоссе имени Шейха Зайда мы приедем в самый знаменитый торговый центр Эмиратов - Дубай Молл»
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
163 отзыва
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«В завершение нашей программы мы посетим Дубай Молл и сделаем потрясающие фотографии возле самого высокого здания в мире - Burj Khalifa с просмотром шоу легендарных, самых больших в мире танцующих фонтанов»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
«плату) В завершение отправитесь в крупнейший торговый центр Дубай Молл Увидите снаружи огромный Аквариум (по желанию можно внутри зайти за доп»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
О Дубае с любовью
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
«Также посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города»
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Дубаем
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Первая встреча с Дубаем
Начало: Заберу вас из отеля
«Торговый центр Дубай Молл, самый большой в мире»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 4 чел.
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
«Торговый центр Дубай-молл — самый большой на Ближнем Востоке торгово-развлекательный центр»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
Начало: Ваш отель в Дубае
«Посетите Музей будущего для захватывающих фото, пройдитесь по резиденции шейха Дубая и насладитесь просмотром океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$310 за всё до 6 чел.
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Начало: По согласованию
«Дубай Молл: шопоголики, ликуйте»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
«Насладитесь шопингом в «Дубай Молл», а в завершение дня зрелищные Поющие фонтаны подарят вам феерию света и ощущение праздника»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Начало: Sheikh Zayed Road, DMCC Metro Station
«Также предусмотрена остановка в Дубай Марина молл, чтобы мы могли передохнуть под кондиционером»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Дубай: самый-самый в мире
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
«Дубай Молл — самый большой мировой торговый центр с музыкальным шоу фонтанов и огромным аквариумом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Тот самый Дубай
Начало: Ваш отель
«Дубаи Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium) — cамый большой ТЦ в мире и самый высокий небоскрёб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210$189 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Дубаю
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
«Самое впечатляющее напоследок • Торговый центр — Дубай Молл: Посетим один из крупнейших торговых центров мира, где вы сможете насладиться шоппингом и кулинарными вкусностями»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана)
«Обязательно заглянем в знаменитый Дубай Молл и расположенный в нем аквариум»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$283.75 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
«Дубай Молл, башня Бурдж-Халифа»
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека
Контрасты Дубая
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
Суперсовременный Дубай и немного истории
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Суперсовременный Дубай и немного истории
Начало: Около вашего отеля
«А также вас ожидает самый знаменитый небоскрёб, Пальмовый остров, футуристический парк развлечений Aya, Дубай Молл, Бурдж Халифа, скоростной спуск на Зиплайне в Дубай Марина и, конечно же, наш увлекательный рассказ про этот удивительный город»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе Бурдж-Халифы
«В торговом центре «Дубай Молл» вы сможете перевести дух под кондиционером»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Тот самый Дубай
    Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
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    я очень рада, что воспользовалась данной экскурсией! Спасибо организатору-Фарух всегда был на связи. Отдельные слова благодарности нашему гиду - Дэвид!!! Его рассказы о стране и о городе, о их истории, их особенностях были очень интересными, доступным языком - что очень хорошо запоминается (было даже интересно моей дочери, ей 11лет). Группа была из 5человек, нас всех забрали из своих отелей(странно некоторые пишут отзывы - начали не вовремя-конечно, это же 2-4отеля и физически не может быть начало у всех в 12ч), машина комфортная. За 9 ч экскурсии мы успели очень многое посмотреть и если бы захотели может посетили чуть больше, если бы не жаркая погода))). Маршрут по ходу экскурсии с нами согласовывался, Дэвид учитывал наши пожелания-это тоже важно. Локации, достопримечательности-новый город, старый город, фото зоны- все подобрано замечательно. Девид нас завёз пообедать в уютненькое место, где мы очень вкусно поели за доступную цену. За такое короткое время, благодаря экскурсии и гиду я влюбилась в этот город))) Время пролетело быстро. Впечатлений море))) Буду обязательно рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!

    Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20чСоветую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
    Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездкиИнтересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Блистательный Дубай в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
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    рассказывал о тех местах которые мы посетили и в целом о Дубае его районах и достопримечательностях. Так же делился свои мнение, что стоит нам еще посетить, какие места лучше выбрать для пляжного отдыха или вечерней прогулки. Вообщем мы очень много нового и интересного узнали и остались довольны! Очень рекомендуем эту компанию 😉

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
    Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локацииОтличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дубаю в мини-группе
    Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
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    были. Очень комфортно (нас было всего 4 человека), маршрут составлен очень интересно, успели посмотреть все что хотели и даже больше, гид замечательный. Саймон очень интересно рассказывал, мы узнали очень многое для себя. Спасибо большое.

  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
  • M
    Maria
    27 мая 2024
    Знакомство с Дубаем - в уютной мини-группе
    Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
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Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дубай молл»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  4. Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
  5. Дубай по максимуму
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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