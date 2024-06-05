1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
«Также в программе главные локации Дубая: Дубай Марина, местная «Венеция» с видом на Парус, Дубай Фрэйм, старый район Аль Сиф, Дубай Молл и другое»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Дубай: исторические районы, современные чудеса и культурное наследие
Откройте для себя красоту и величие Дубая в уникальной индивидуальной экскурсии. От исторических районов до современных архитектурных шедевров - Дубай ждет вас
Начало: В Дубае
«Вечером, по желанию, вы посетите торговый центр Дубай молл и насладитесь шоу поющих фонтанов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
242$230 за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом»
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«В торговом центре Дубай молл вы увидите океанариум и водопад с ныряльщиками»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«В финале экскурсии я покажу вам крупнейший на Ближнем Востоке аквариум в торговом центре Дубай Молл»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«По шоссе Шейха Зайда мы подъедем к знаменитому торговому центру Дубай Молл»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дубаем: от восточных базаров до небоскреба Бурдж-Халифа
Проведите день в Дубае, открывая для себя его историю и современность: от восточных базаров до знаменитого Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«Завершится экскурсия в самом большом в мире торговом центре «Дубай Молл», где вы сможете не только совершить покупки, но и посмотреть на великолепный аквариум с множеством экзотических рыб»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$225 за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Блистательный Дубай: путешествие в мини-группе с основными достопримечательностями
Познакомьтесь с красотами Дубая: от исторического Дейра до величественного Бурдж-Халифа в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$50 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«А в заключение заглянем в Дубай Молл, посмотрим на знаменитый танцующий фонтан и аквариум»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Вы увидите самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и побываете в крупнейшем торговом центре планеты Дубай Молл»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
9 часов
Главное в Дубае: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомиться с визитными карточками эмирата и сделать фотографии с лучших ракурсов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:00
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
80$60 за человека
Билеты
3.5 часа
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«6️⃣ Дубай Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Дубай: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и восточного колорита, открыв для себя лучшее, что может предложить Дубай
Начало: В холле вашего отеля
«Завершится экскурсия в самом большом торговом центре мира Дубай Молл, где вы сможете не только сделать покупки, но и сфотографироваться на фоне аквариума и небоскреба Бурдж-Халифа»
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Осмотрите снаружи самый исполинский аквариум в торговом центре Дубай Молл»
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Дубаю
Все самые интересные районы и топовые достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
«Дубай Молл, фонтаны и не только»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«Дубай Молл, Бурдж-Халифа, шоу фонтанов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Великолепный Дубай на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по всем топовым достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля
«Район Даунтаун Дубай — район Джумейра — Дом исламской культуры — Отель Парус — Дубай Марина — Пальмовый остров — отель Атлантис — Бурдж-Халифа — Дубай Молл»
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города в тёплой и дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
«Торговый центр Дубай-Молл (крупнейший в мире), океанариум и водопад с ныряльщиками за жемчугом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$65 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Обитатели «джунглей» и Дубай Молл»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самое-самое в Дубае: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая, прогуляйтесь по старинным районам, оцените современный мегаполис и узнайте уникальные факты о городе
«В завершение заглянете в торговый центр Дубай Молл с красочным аквариумом и посмотрите вечернее шоу поющих фонтанов»
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
«По скоростному шоссе имени Шейха Зайда мы приедем в самый знаменитый торговый центр Эмиратов - Дубай Молл»
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Групповая
9 часов
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
«В завершение нашей программы мы посетим Дубай Молл и сделаем потрясающие фотографии возле самого высокого здания в мире - Burj Khalifa с просмотром шоу легендарных, самых больших в мире танцующих фонтанов»
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
«плату) В завершение отправитесь в крупнейший торговый центр Дубай Молл Увидите снаружи огромный Аквариум (по желанию можно внутри зайти за доп»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия О Дубае с любовью: от Бурдж-Халифы до Паруса
Вас ждет незабываемое путешествие по Дубаю, где современность встречается с традициями, а роскошь становится частью повседневной жизни
Начало: По договоренности
«Также посетим Дубай Молл, знаменитый танцующий фонтан, Дубайский аквариум и Бурдж-Халифу, главный небоскреб города»
Расписание: в любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первая встреча с Дубаем
Начало: Заберу вас из отеля
«Торговый центр Дубай Молл, самый большой в мире»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
«Торговый центр Дубай-молл — самый большой на Ближнем Востоке торгово-развлекательный центр»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Дубая: от арабских традиций до современных чудес
Начало: Ваш отель в Дубае
«Посетите Музей будущего для захватывающих фото, пройдитесь по резиденции шейха Дубая и насладитесь просмотром океанариума и ансамбля «Ловцы жемчугов» в торгово-развлекательном центре Дубай Молл»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дубай: город, где нет ничего невозможного
Начало: По согласованию
«Дубай Молл: шопоголики, ликуйте»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
«Насладитесь шопингом в «Дубай Молл», а в завершение дня зрелищные Поющие фонтаны подарят вам феерию света и ощущение праздника»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Аудиогид
2 часа
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Начало: Sheikh Zayed Road, DMCC Metro Station
«Также предусмотрена остановка в Дубай Марина молл, чтобы мы могли передохнуть под кондиционером»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$7 за человека
Индивидуальная
7 часов
Дубай: самый-самый в мире
Начало: В лобби отеля
«Дубай Молл — самый большой мировой торговый центр с музыкальным шоу фонтанов и огромным аквариумом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Тот самый Дубай
Начало: Ваш отель
«Дубаи Молл и Бурдж Халифа (Dubai Mall, Burj Khalifa, Aquarium) — cамый большой ТЦ в мире и самый высокий небоскрёб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
210$189 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
«Самое впечатляющее напоследок • Торговый центр — Дубай Молл: Посетим один из крупнейших торговых центров мира, где вы сможете насладиться шоппингом и кулинарными вкусностями»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за человека
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Востока: Индивидуальный тур по Дубаю
Начало: По договоренности (отели Дубая, Шарджи, Аджмана)
«Обязательно заглянем в знаменитый Дубай Молл и расположенный в нем аквариум»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$283.75 за всё до 4 чел.
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
«Дубай Молл, башня Бурдж-Халифа»
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Суперсовременный Дубай и немного истории
Начало: Около вашего отеля
«А также вас ожидает самый знаменитый небоскрёб, Пальмовый остров, футуристический парк развлечений Aya, Дубай Молл, Бурдж Халифа, скоростной спуск на Зиплайне в Дубай Марина и, конечно же, наш увлекательный рассказ про этот удивительный город»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
Современный Дубай: аудиопрогулка по районам Даунтаун и Бизнес-Бэй
Познакомиться с удивительным городом, который покорил пустыню и море
Начало: В районе Бурдж-Халифы
«В торговом центре «Дубай Молл» вы сможете перевести дух под кондиционером»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$8 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- ЕЕлизавета3 июня 2024Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ААнтон2 июня 2024Очень понравилась экскурсия прошла легко и непринужденно, мы много болтали и смеялись, гид Отабек добрый и приятный парень, очень интересно
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
- ЕЕлена30 мая 2024Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
- MMaria27 мая 2024Азиз забрал в оговорённое заранее время, без опозданий. По пути следования рассказывал и показывал интересные места и факты, можно было обратиться с любым вопросом. В машине была вода, как говорится, мелочь, а приятно. Экскурсия оставила только положительные эмоции
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дубай молл»
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