Погрузитесь в ритм современного Дубая на увлекательном туре с русскоязычным гидом! Вас ждут знаковые небоскребы, круиз на традиционном дау по Марине, прогулка по Суку Мадинат Джумейра и грандиозные виды со смотровой площадки At the Top. Этот тур объединяет архитектурные достижения и культурные сокровища мегаполиса.
Описание круизаОткройте для себя яркую атмосферу современного Дубая с опытным русскоязычным гидом! Этот тур проведет вас по современным аспектам этого многогранного города, открывая его урбанистические достижения, архитектурные чудеса и культурные акценты. У вас будет возможность увидеть знаковые небоскребы, проплыть на дау по великолепной Дубай Марине, исследовать Пальму Джумейра и сделать остановки у знаменитых достопримечательностей, таких как Atlantis, The Palm. Насладитесь содержательным туром, который позволит глубже понять современное очарование и привлекательность этого удивительного города. Важная информация:
- Возьмите с собой оригинал паспорта или удостоверения личности Emirates.
- В определенные дни некоторые места могут быть закрыты для посещений.
- Во время Рамадана время не меняется. Гости могут купить обед в торговом центре Dubai Mall, но его можно будет съесть только в автомобиле.
- Взрослый должен сопровождать детей от 3 до 12 лет в воде во время любых водных развлечений.
- Во время Рамадана пить/есть/жевать жвачку в общественных местах запрещено.
- В транспортные средства не допускаются коляски без предварительной информации, поэтому, пожалуйста, сообщите нам об этом во время бронирования.
- Мы оставляем за собой право взимать 100% сборов за неявку, если гость не явится вовремя для трансфера.
- В туре предоставляется русскоязычный аудиогид.
вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина
- Отель Atlantis
- Сук Мадинат Джумейра
- Бурдж Аль-Араб
- Дубай Молл
- Бурдж Халифа
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер (из отелей, расположенных в центре Дубая, а также в Шардже и Аджмане)
- Круиз на доу
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты (аквариум, Бурж Халифа)
- Питание
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дубая
