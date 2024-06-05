Экскурсии на автобусе в Дубае

Найдено 35 экскурсий в категории «На автобусе» в Дубае на русском языке, цены от $13, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Парк развлечений «Ferrari World»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
9 отзывов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Весь Дубай за один день: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
102 отзыва
Весь Дубай за один день: увлекательная автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от древних традиций до ультрасовременных небоскребов. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 13:00
12 июня в 13:00
15 июня в 13:00
$42 за человека
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
13 отзывов
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Провести день в масштабном эко-парке среди зверей и птиц из разных уголков планеты
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$65 за человека
Абу-Даби с посещением королевского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
10 часов
201 отзыв
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Начало: В ваш отель в Дубае
Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Большое путешествие по Северным Эмиратам
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
320 отзывов
Путешествие по Северным Эмиратам: культура и природа
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Эмиратов, наслаждаясь экскурсией с купанием в Индийском океане
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$90 за человека
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
116 отзывов
Поездка к Индийскому океану: от Дубая до Фуджейры
Откройте для себя разнообразие Эмиратов, путешествуя от Дубая до берегов Индийского океана с экскурсионной группой
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
462 отзыва
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Мусандам
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
49 отзывов
Мусандам
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (08:30 - 19:00)
10 июня в 08:00
12 июня в 08:30
$75 за человека
Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
374 отзыва
Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: с Лувром по Вс и Чт
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от $85 за человека
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
246 отзывов
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
163 отзыва
Исторический и современный Дубай с прогулкой по каналу и шоу фонтанов
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
Сегодня в 13:00
12 июня в 13:00
$42 за человека
Экскурсия по Дубаю с круизом и башней Бурдж Халифа 124 этаж
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
64 отзыва
Экскурсия по Дубаю с круизом и башней Бурдж Халифа 124 этаж
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Вторник, четверг, пятница и воскресенье в 15:00-15:30 начало тура
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
от $105 за человека
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
45 отзывов
Путешествие к Индийскому океану: отдых в Фуджейре
Окунитесь в прохладные воды Индийского океана, насладитесь пляжем роскошного отеля и культурным наследием эмиратов
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора зависит от района вашего отеля. Ср и Сб дни проведения
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$75 за человека
Парк Леголенд (входной билет и трансфер)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
17 отзывов
Парк Леголенд (входной билет и трансфер)
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10:00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от $85 за человека
Дубай Сафари Парк
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
37 отзывов
Дубай Сафари Парк
Начало: Дубай, Al Warqa 5
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $13.50 за человека
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Аквапарк Wild Wadi
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
22 отзыва
Аквапарк Wild Wadi
Начало: Wild Wadi
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Откройте для себя Шарджу
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Откройте для себя Шарджу
Начало: Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман)
Расписание: суббота (время зависит от расположения отеля)
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
$59 за человека
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
20 отзывов
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
Начало: Сбор из любого отеля Дубая. Укажите название отеля
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
$100 за человека
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Входной билет в парк SeaWorld + трансфер
Начало: Ваш отель в Дубае, Шарджи, Аджмане, Абу-Даби
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $91 за человека
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье (10.00)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $90.50 за человека
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Дубай: обзорная экскурсия в мини-группе
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$70 за человека
Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы
Начало: Ваш отель в Рас Аль Хайме
Расписание: Понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
$80 за человека
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • l
    leonid
    5 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
    Экскурсия была организованна на высоком уровне, большое спасибо команде Трипстера, выбор экскурсий большой и разнообразный, удобно, находясь дома, предварительно организовать
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    свой отдых. Они подбирают для экскурсий очень эрудированных гидов. Цены на некоторые направления значительно ниже чем в ОАЭ. Всем рекомендую сделать свой выбор на Трипстере.

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
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    5 минут, каньон (обочина дороги) 5 минут, отдых на пляже 3 часа и верблюды 10 минут. Ездили на маленьком микроавтобусе на 10 человек, не комфортно для таких длительных переездов. Океан на троечку, вода не прозрачная, маску брать не стали, тк смотреть не на что. Также не понравилось, что водитель утром приехал забирать нас на двадцать минут раньше договоренного времени, так что завтракать пришлось впопыхах. Но думаю, что эта экскурсия не хуже других таких же предложений на рынке.

    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей
  • Д
    Даниил
    28 мая 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Интересный тур с отличным гидом Мияги.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Экскурсия отличная 👏 наш экскурсовод - Мияги, по пути рассказывал историю ОАЭ, отвечал на вопросы, делал красивые фото (по просьбе).
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    Дворец прекрасен, очень красиво внутри, с собой лучше взять или заранее одеть одежды, которая будет прикрывать ноги, плечи и голову, т. к. при входе строгий дресс-код, нам повезло и Мияги нам одолжил одеяния, за что ему огромное спасибо, т. к. иначе пришлось бы покупать. В туре предполагается посещение филиала Лувра, очень рекомендую, музей очень красивый, технологичный, прекрасная коллекция на экспозиции, причём она постоянно меняется. В общем, полный восторг, всем рекомендую.

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
    Уровень гида 100 влв😁Очкнь подробно рассказывает о ОАЭ и при этом интересно. 1)Удобно оплачивать картой 2) русский гид 3) комфортное авто, предоставляют воду 4)забирают с отеля 5)Лувр невероятный 😍😍😍только мало времени 6) Вкусный обед, мясо верблюда обязательно попробуйте 7) в мечеть одежду не предоставляют это минус
  • С
    Стас
    25 мая 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Сегодня были на данной экскурсии, сопровождал нас Мияги 👍 у нас сложилась очень хорошая компания, все познакомились, ходили дружно) вся
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    экскурсия соответствует описанию ✨ понравилось все 👍 во время поездки нам рассказали историю и другие факты из новой истории ОАЭ. Спасибо, всем советую 🙌

  • Е
    Ефимова
    25 мая 2024
    Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
    Потрясающий экскурсовод Ирина. Великолепно провели время, всю дорогу нам рассказывала про город и про достопримечательности. Обратила внимание на разные сферы
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    жизни. Было безумно интересно. Обед был шикарный, первый раз попробовала верблюда. Ирина вы фанат своего дела, всегда приятно общаться с профессионалами. Я в восторге.

  • М
    Маргарита
    25 мая 2024
    Абу-Даби с Лувром или Президентским дворцом из Дубая
    Мы остались под большим впечатлением от экскурсии. Всё прошло отлично. Из плюсов: у нас была потрясающая гид Марина, которая очень интересно
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    и увлекательно рассказывала не только про посещаемые места, но и про историю ОАЭ, необычные особенности культуры. Слушать её было одним удовольствием. Покормили сытно и вкусно, обед по типу шведского стола. Забрали из отеля и привезли обратно к отелю, автобус комфортабельный, нареканий нет. Из минусов — слишком мало времени отводится на посещение лувра, 1,5 часа это мало, хотелось рассматривать все экспонаты и погрузиться в культурный досуг.

  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Мусандам
    Все прошло хорошо, только на снорклинге живности почти не было(((

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
  2. Первые впечатления о Дубае
  3. Парк развлечений «Ferrari World»
  4. Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
  5. Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "На автобусе" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 13 до 600 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 2672 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 35 экскурсий на 2024 год на автобусе, 2672 ⭐ отзыва, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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