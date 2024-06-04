Круизы и туры по воде в Дубае

Найдено 30 экскурсий в категории «Круизы» в Дубае на русском языке, цены от $21, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
«На протяжении всего круиза в свободном доступе для вас — прохладительные напитки, чай и фрукты»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Круиз по Дубай Марине с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
34 отзыва
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
«Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
«Три часа прогулки гибкие: вы можете выбрать, сколько времени потратить на круиз, купание и/или рыбалку (для неё вам выдадут до 6 комплектов снастей)»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Круиз
10 часов
16 отзывов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт 5-часовой круиз на традиционной арабской двухпалубной лодке с туалетами и раздевалками»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
3 отзыва
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
«Это круиз с развлекательной программой, не предполагающий сопровождения гида»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
«В круизе вас будет сопровождать англоязычный капитан»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
«08:00 — сбор гостей по отелям10:00 — прибытие в пункт посадки на доу10:15 — прохладительные напитки, инструктаж, начало круиза10:50 — круиз (40 мин»
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
«На протяжении всего круиза вы можете насладиться прохладительными напитками, фруктами и чаем»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Дубай Марину — элитнейший район города с впечатляющей набережной, вдоль которой выстроились ряды роскошных яхт»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Дубай: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
4 отзыва
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
«Водитель доставит вас из отеля в порт и проводит к яхте»
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
Начало: Marina East, Gate T
«Совершите круиз на белоснежной яхте и насладитесь захватывающими видами города с моря»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:00
10 июня в 06:00
$565 за всё до 10 чел.
По Дубай Марине на яхте Ocean Empress с ужином по системе «шведский стол»
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
92 отзыва
Яхт-тур Ocean Empress по Дубай Марине с ужином «шведский стол»
Вас ждет незабываемое путешествие на роскошной яхте с ужином и шоу-программой в сердце Дубая
Начало: Пирс OCEAN EMPRESS MEGA DHOW
«Проведите весело время на борту роскошной яхты»
Расписание: Ежедневно в 20:00 - 22:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $40 за человека
На роскошной яхте по Дубай Марине
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
107 отзывов
На роскошной яхте по Дубай Марине
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Вас ждёт красная ковровая дорожка, ведущая к белоснежной яхте, и круиз по Дубай Марине»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от $57.50 за человека
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
15 отзывов
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Что вас ждет: Традиционный круиз на доу с баром с полным спектром услуг, изысканной кухней и великолепной музыкой станет незабываемым способом осмотреть достопримечательности Дубая»
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
462 отзыва
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Начало: Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Расписание: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Завтра в 13:30
11 июня в 13:30
от $50 за человека
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Групповая
2 часа
11 отзывов
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Начало: Alexandra Dhow Cruise
«Программа круиза (без трансфера):»
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
от $50 за человека
Часовой круиз по гавани Айн
Круиз
1 час
63 отзыва
Часовой круиз по гавани Айн
Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
«Что вас ждет Вы поднимитесь на борт лодки и совершите расслабляющий часовой круиз от пристани Дубая на закате или после наступления темноты»
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $21.90 за человека
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Групповая
2 часа
91 отзыв
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Вечерний Круиз по каналу Дубай Марина на традиционной арабской лодке «Доу» очень романтичен и популярен»
Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:00
от $50 за человека
Роскошный тур на суперяхте
Групповая
3 часа
4 отзыва
Роскошный тур на суперяхте
Начало: Дабай-Харбор, Дубай Марина, Джумейра, эмират Дубай
«Аренда роскошной частной яхты — не единственный доступный сейчас вариант»
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $98.60 за человека
Экскурсия по Дубаю с круизом и башней Бурдж Халифа 124 этаж
🚌 На автобусе
Круиз
7 часов
64 отзыва
Экскурсия по Дубаю с круизом и башней Бурдж Халифа 124 этаж
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«В городе будущего вы увидите футуристичные небоскрёбы, созданные руками человека острова и великолепные отели, а также воссозданные венецианские кварталы и бухту с белоснежными яхтами»
Расписание: Вторник, четверг, пятница и воскресенье в 15:00-15:30 начало тура
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
от $105 за человека
Морской круиз в Оман
Круиз
13 часов
29 отзывов
Морской круиз в Оман
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$85 за человека
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1.5 часа
28 отзывов
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Отправляйтесь из Дубай Марины и совершите круиз по знаменитым достопримечательностям города»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $57.50 за человека
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
2 отзыва
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Совершите круиз из Дубай Марины и полюбуйтесь достопримечательностями города с моря во время круиза на роскошной яхте»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $54.50 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Круиз
6 часов
16 отзывов
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Бурдж-Халифой
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
от $100 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с круизом
Круиз
6 часов
4 отзыва
Экскурсия по современному Дубаю с круизом
Расписание: Ежедневно в 13:00
от $45 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
Круиз
6 часов
1 отзыв
Экскурсия по современному Дубаю с круизом и Аквариумом
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 13:00
$95 за человека
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
Увидеть город с воды, рассекая волны на скоростном катере
Начало: На Dubai Marina Promedade
«Мы совершим круиз вокруг искусственного острова в виде пальмы Пальма Джумейра, и вы сможете сфотографироваться на фоне отеля Атлантис, напоминающего сказочный замок, и отеля Бурдж Аль Араб в форме паруса»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$55 за человека
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
«Круиз на роскошной белоснежной яхте»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$65 за человека
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
🛥 На яхте
Групповая
2.5 часа
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Проведите весело время на борту роскошной яхты Почувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке»
Расписание: Ежедневно: время посадки 15:45, отплытие 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $68.20 за человека
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
5.5 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю - в мини-группе
Отправиться из круизного порта по важнейшим местам города и раскрыть его с разных сторон
Начало: в порту Рашид
«Особенно рекомендуется для пассажиров круизных лайнеров»
18 сен в 09:30
21 сен в 09:30
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
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    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    По Дубай Марине на яхте Ocean Empress с ужином по системе «шведский стол»
    Очень красиво) понравилось все, такие шикарные виды) ужин тоже был превосходным!
  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
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    под аудиторию, даже русская есть. Шоу-программа состоит из одного танцовщика каких-то национальных танцев, но мне она и не нужна была. Катают по Марине.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Часовой круиз по гавани Айн
    Персонал очень вежливый, не смотря, что я была одна и не знаю Английский, не было проблем, сотрудники по фотографировали причем очень круто)предоставляли воду и сок. Очень красиво и масштабно, над головой пролетали самолеты И самое, что классное это возможность оплаты картой
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
    Сели на лодку сразу принесли соки и предложили перекус. Лодка очень медленно шла по заливу, поэтому была возможность все рассмотреть. Через 30 минут предложили ужин. Отдельное спасибо шев повару.
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Отличная, хорошо организованная экскурсия! Все ненапряжно, продуманно и очень классно! Семья осталась в восторге, море впечатлений! Катание на скоростной лодке,
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    банан, снорклинг, рыбалка и купание в открытом море, вкусный обед и душевные гиды! Отдельное спасибо нашему гиду Тимуру! Было очень комфортно и профессионально! Молодцы! Рекомендую, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
  2. Круиз по Дубай Марине с ужином
  3. Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
  4. Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
  5. Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Круизы" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 21 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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