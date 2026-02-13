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Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)

Отправиться в султанат Оман и полюбоваться с воды местными фантастическими пейзажами
Полуостров Мусандам — самая северная часть Омана и одно из красивейших мест Ближнего Востока. Из-за фьордов его называют Аравийской Норвегией.

Приглашаем исследовать его в формате групповой морской прогулки на традиционном арабском корабле Доу. Вы позагораете на шезлонгах, вкусно пообедаете, поснорклите в открытом море и увидите новую страну!
5
143 отзыва
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)

Описание экскурсии

Переезд в Оман на комфортабельном автобусе. Дорога из Дубая до Омана займёт около 2,5 часов. Для посещения Омана не нужна виза, но обязательно иметь с собой оригинал загранпаспорта.

Круиз на деревянной лодке Доу. Вас ждёт 5-часовой круиз на традиционной арабской двухпалубной лодке с туалетами и раздевалками. Верхняя палуба оборудована шезлонгами, нижняя — мягким покрытием и подушками.

Шикарные пейзажи. Вы полюбуетесь с воды завораживающими ландшафтами полуострова Мусандам: массивными отвесными скалами и бухтами с кристально чистой водой.

Вкусный обед. На нижней палубе для вас накроют вкусный обед с рыбой, курицей, рисом, картошкой, салатом, фруктами и прохладительными напитками.

Активные развлечения. Вы сможете поплавать между коралловыми рифами с масками и ластами, покататься на сапе, водных подушках и бананах. Если будет штиль — порыбачить.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии всё включено: трансфер, экскурсия, морская прогулка, обед, активные развлечения
  • На границе с Оманом нужно дополнительно оплатить сбор — $10 с чел.
  • Мы можем забрать вас из любого эмирата, кроме Абу-Даби и отелей в районах Джебель-Али, Дубайских Парков и Дубай Ленд, района Экспо, Мотор Сити, района аэропорта Мактум
  • Резидентам ОАЭ нужно при себе иметь оригинал паспорта и ID карту
  • Экскурсия не подходит для тех, кто находится в процессе оформления резидентской визы или кто хочет поменять статус визы
  • Возвращение в отели с 20:00 до 22:30 (зависит от ситуации на дороге, границе и удалённости отелей)

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$75
Дети до 12 лет$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 7916 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. Создаём экскурсии ради живых эмоций, показываем красивые виды и даём глубокое понимание культуры, истории и традиций страны. Наши лицензированные гиды — профессионалы
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своего дела. У каждого своя подача материала и специализация: кто-то рассказывает о древних традициях, кто-то о современных проектах, а кто-то о типичных буднях арабских семей. Предпочитаем индивидуальный подход и внимание к деталям. У нас нет конвейера — каждая экскурсия уникальна. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 143 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
131
4
7
3
5
2
1
Анастасия
Когда бронировала забыла тот факт что это групповая поездка - людей было много. в основном все своими компаниями. странные.
встретили у отеля, привезли к месту сбора всех и мы пересели в
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автобус. ехать примерно 3,5 часа, но с гидом Русланом норм 😄 граница быстро, до лодки еще быстрее после границы. сама лодка большая и наши 2 автобуса рассредоточились по ней, тесно не было от слова совсем.
водичка красивая, активности - банан, сапы, каяки, ласты с масками. кайфуй. жаль не взяла с собой пивка. но кто бы предупредил, страна все таки строгая. Оман на контрасте оч аскетичен (из того что видела) но такой душевный и теплый.
Из еды были фрукты, водичка, соки, обед шикарный. жаль про завтрак не предупредили что его надо организовать себе самому, но я сама виновата.
учтите что лодку может не хило так качать и если вас не укачивает, то там укачает. я не из таких, но даже мне показалось в моменте что вот вот.
обратно попали в пробку (но это стандартная ситуация там) приехала обратно к 10.
в общем рекомендую и организаторов, и саму поездку. а то надоело уже сафари, мечети и тд

Когда бронировала забыла тот факт что это групповая поездка - людей было много. в основном все своими компаниями. странные.
Когда бронировала забыла тот факт что это групповая поездка - людей было много. в основном все своими компаниями. странные.
Когда бронировала забыла тот факт что это групповая поездка - людей было много. в основном все своими компаниями. странные.
Когда бронировала забыла тот факт что это групповая поездка - людей было много. в основном все своими компаниями. странные.
Когда бронировала забыла тот факт что это групповая поездка - людей было много. в основном все своими компаниями. странные.
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Михаил
Прекрасная поездка от и до. Воспоминания на всю жизнь! Легко и с юмором))
Всем рекомендую с маской и ластами отправиться к скалам, на практике это сделали единицы, но увиденное стоит вечности!
Прекрасная поездка от и до. Воспоминания на всю жизнь! Легко и с юмором))
Прекрасная поездка от и до. Воспоминания на всю жизнь! Легко и с юмором))
Прекрасная поездка от и до. Воспоминания на всю жизнь! Легко и с юмором))
Прекрасная поездка от и до. Воспоминания на всю жизнь! Легко и с юмором))
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Кирилл
Всё было хорошо - на высшем уровне
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Анастасия
Экскурсия очень понравилась, гидом был Руслан. Благодаря его рассказам дорога прошла незаметно. Границу туда и обратно прошли быстро, хоть и очень боялась за дорогу обратно, начитавшись отзывов.
Хочу отметить, что в январе в Оманском заливе вода была ощутимо теплее, чем в Персидском.
Экскурсию рекомендую, но нужно быть готовыми к долгой дороге. Вышла из отеля я ровно в 7, вернулась ровно в 22.
Экскурсия очень понравилась, гидом был Руслан. Благодаря его рассказам дорога прошла незаметно. Границу туда и обратно
Экскурсия очень понравилась, гидом был Руслан. Благодаря его рассказам дорога прошла незаметно. Границу туда и обратно
Экскурсия очень понравилась, гидом был Руслан. Благодаря его рассказам дорога прошла незаметно. Границу туда и обратно
Экскурсия очень понравилась, гидом был Руслан. Благодаря его рассказам дорога прошла незаметно. Границу туда и обратно
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С
Взяли данную экскурсию на 17.01 Мы остались максимально довольны!
Трансфер происходит легко, дорога хоть и не близкая, но переносится легко и незаметно;
Примерно 20-30 минут займет проход обе границы, что очень порадовало;
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10-минутная дорога до порта, а потом самое интересное - прибытие в порт и дальнейший круиз по морю, где мы 30-40 минут плывем до бухты, где расстилаются наикрасивейшие пейзажи, спокойные и чистые воды, комфортные для купания, катания на бананах и сапах. Там нас вкусно и сытно накормили. Последний час попробовали порыбачить, но увы, без улова!)
Отдельное большое спасибо гиду Руслану! Очень тактичный и харизматичный!
Рекомендую данную экскурсию всем!

Взяли данную экскурсию на 17.01 Мы остались максимально довольны!
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О
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ, МОРЕ ЭМОЦИЙ!

Если хочется добавить в отпуск моря, солнца и лёгкого приключения - эта экскурсия в Оманский залив идеально подходит. Мы жили в городских отелях Дубая и Абу-Даби, поэтому
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хотели вырваться к воде, и эта поездка стала настоящим глотком свежего воздуха.

Важно: сам Оман вы почти не увидите(!!), но штампы в паспорта получите) здесь весь фокус на море. Оно потрясающее: прозрачная вода, спокойные бухты и полное ощущение отдыха.

Организация отличная. Забирают из отеля (район можно уточнить заранее), проходите границу, а дальше пересаживаешься на лодку - и начинается самое приятное. Около пяти часов на воде: остановки для купания, снорклинг, каяки, сапы, рыбалка, катают на лодке и банане. Атмосфера расслабленная, виды невероятные (нам повезло с погодой, читала отзывы, что бывает облачно. Но стоит понимать, что в этом нет вины организаторов)). Обед включён, снэки, вода, чай, фрукты. Мы брали дополнительно (спасибо отзывам)) свежие креветки на гриле (35 AED) - просто must-try!!

День длинный, но очень комфортный: нас забрали в 7:40 и вернули около 21:30 - устали, но остались в полном восторге.

Гид Кирилл - отдельный плюс: лёгкий, весёлый, делает поездку ещё ярче. Человек находится на своем месте 💯

Отличный вариант, если хочется море и впечатлений без лишней суеты. От себя советуем и порекомендуем друзьям

ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ, МОРЕ ЭМОЦИЙ!
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ, МОРЕ ЭМОЦИЙ!
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ, МОРЕ ЭМОЦИЙ!
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ, МОРЕ ЭМОЦИЙ!
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ, МОРЕ ЭМОЦИЙ!
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ, МОРЕ ЭМОЦИЙ!
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