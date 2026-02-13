Приглашаем исследовать его в формате групповой морской прогулки на традиционном арабском корабле Доу. Вы позагораете на шезлонгах, вкусно пообедаете, поснорклите в открытом море и увидите новую страну!
Описание экскурсии
Переезд в Оман на комфортабельном автобусе. Дорога из Дубая до Омана займёт около 2,5 часов. Для посещения Омана не нужна виза, но обязательно иметь с собой оригинал загранпаспорта.
Круиз на деревянной лодке Доу. Вас ждёт 5-часовой круиз на традиционной арабской двухпалубной лодке с туалетами и раздевалками. Верхняя палуба оборудована шезлонгами, нижняя — мягким покрытием и подушками.
Шикарные пейзажи. Вы полюбуетесь с воды завораживающими ландшафтами полуострова Мусандам: массивными отвесными скалами и бухтами с кристально чистой водой.
Вкусный обед. На нижней палубе для вас накроют вкусный обед с рыбой, курицей, рисом, картошкой, салатом, фруктами и прохладительными напитками.
Активные развлечения. Вы сможете поплавать между коралловыми рифами с масками и ластами, покататься на сапе, водных подушках и бананах. Если будет штиль — порыбачить.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- В стоимость экскурсии всё включено: трансфер, экскурсия, морская прогулка, обед, активные развлечения
- На границе с Оманом нужно дополнительно оплатить сбор — $10 с чел.
- Мы можем забрать вас из любого эмирата, кроме Абу-Даби и отелей в районах Джебель-Али, Дубайских Парков и Дубай Ленд, района Экспо, Мотор Сити, района аэропорта Мактум
- Резидентам ОАЭ нужно при себе иметь оригинал паспорта и ID карту
- Экскурсия не подходит для тех, кто находится в процессе оформления резидентской визы или кто хочет поменять статус визы
- Возвращение в отели с 20:00 до 22:30 (зависит от ситуации на дороге, границе и удалённости отелей)
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$75
|Дети до 12 лет
|$60
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
встретили у отеля, привезли к месту сбора всех и мы пересели в
Всем рекомендую с маской и ластами отправиться к скалам, на практике это сделали единицы, но увиденное стоит вечности!
Хочу отметить, что в январе в Оманском заливе вода была ощутимо теплее, чем в Персидском.
Экскурсию рекомендую, но нужно быть готовыми к долгой дороге. Вышла из отеля я ровно в 7, вернулась ровно в 22.
Трансфер происходит легко, дорога хоть и не близкая, но переносится легко и незаметно;
Примерно 20-30 минут займет проход обе границы, что очень порадовало;
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Если хочется добавить в отпуск моря, солнца и лёгкого приключения - эта экскурсия в Оманский залив идеально подходит. Мы жили в городских отелях Дубая и Абу-Даби, поэтому