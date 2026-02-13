Полуостров Мусандам — самая северная часть Омана и одно из красивейших мест Ближнего Востока. Из-за фьордов его называют Аравийской Норвегией. Приглашаем исследовать его в формате групповой морской прогулки на традиционном арабском корабле Доу. Вы позагораете на шезлонгах, вкусно пообедаете, поснорклите в открытом море и увидите новую страну!

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Описание экскурсии

Переезд в Оман на комфортабельном автобусе. Дорога из Дубая до Омана займёт около 2,5 часов. Для посещения Омана не нужна виза, но обязательно иметь с собой оригинал загранпаспорта.

Круиз на деревянной лодке Доу. Вас ждёт 5-часовой круиз на традиционной арабской двухпалубной лодке с туалетами и раздевалками. Верхняя палуба оборудована шезлонгами, нижняя — мягким покрытием и подушками.

Шикарные пейзажи. Вы полюбуетесь с воды завораживающими ландшафтами полуострова Мусандам: массивными отвесными скалами и бухтами с кристально чистой водой.

Вкусный обед. На нижней палубе для вас накроют вкусный обед с рыбой, курицей, рисом, картошкой, салатом, фруктами и прохладительными напитками.

Активные развлечения. Вы сможете поплавать между коралловыми рифами с масками и ластами, покататься на сапе, водных подушках и бананах. Если будет штиль — порыбачить.

Организационные детали