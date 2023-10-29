Отправиться в султанат Оман и полюбоваться с воды местными фантастическими пейзажами
Приглашаем исследовать его в формате групповой морской прогулки на традиционном арабском корабле Доу. Вы позагораете на шезлонгах, вкусно пообедаете, поснорклите в открытом море и увидите новую страну!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Переезд в Оман на комфортабельном автобусе. Дорога из Дубая в одну сторону займёт около 2,5 часов. Для посещения Омана не нужна виза, но обязательно иметь с с собой оригинал загранпаспорта.
Круиз на деревянной лодке Доу. Вас ждёт 5-часовой круиз на традиционной арабской двухпалубной лодке с туалетами и раздевалками. Верхняя палуба оборудована шезлонгами, нижняя — мягким покрытием и подушками.
Шикарные пейзажи. Вы полюбуетесь с воды завораживающими ландшафтами полуострова Мусандам: массивными отвесными скалами и бухтами с кристально чистой водой.
Вкусный обед. На нижней палубе для вас накроют вкусный обед с рыбой, курицей, рисом, картошкой, салатом, фруктами и прохладительными напитками.
Активные развлечения. Вы сможете поплавать между коралловыми рифами с масками и ластами, покататься на сапе, водных подушках и бананах. Если будет штиль — порыбачить.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- В стоимость экскурсии всё включено: трансфер, морская прогулка, обед, активные развлечения
- Мы можем забрать вас из любого эмирата, кроме Абу-Даби и отелей в районах Джебель-Али,Дубайских Парков и Дубай Ленд
- Резидентам ОАЭ необходимо бронировать экскурсию и подавать документы (данные паспорта или ID карты) не менее, чем за 2 рабочих дня до экскурсии
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.