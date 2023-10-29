Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)

Отправиться в султанат Оман и полюбоваться с воды местными фантастическими пейзажами

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Полуостров Мусандам — самая северная часть Омана и одно из красивейших мест Ближнего Востока. Из-за фьордов его называют Аравийской Норвегией.

Приглашаем исследовать его в формате групповой морской прогулки на традиционном арабском корабле Доу. Вы позагораете на шезлонгах, вкусно пообедаете, поснорклите в открытом море и увидите новую страну!
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Переезд в Оман на комфортабельном автобусе. Дорога из Дубая в одну сторону займёт около 2,5 часов. Для посещения Омана не нужна виза, но обязательно иметь с с собой оригинал загранпаспорта.

Круиз на деревянной лодке Доу. Вас ждёт 5-часовой круиз на традиционной арабской двухпалубной лодке с туалетами и раздевалками. Верхняя палуба оборудована шезлонгами, нижняя — мягким покрытием и подушками.

Шикарные пейзажи. Вы полюбуетесь с воды завораживающими ландшафтами полуострова Мусандам: массивными отвесными скалами и бухтами с кристально чистой водой.

Вкусный обед. На нижней палубе для вас накроют вкусный обед с рыбой, курицей, рисом, картошкой, салатом, фруктами и прохладительными напитками.

Активные развлечения. Вы сможете поплавать между коралловыми рифами с масками и ластами, покататься на сапе, водных подушках и бананах. Если будет штиль — порыбачить.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии всё включено: трансфер, морская прогулка, обед, активные развлечения
  • Мы можем забрать вас из любого эмирата, кроме Абу-Даби и отелей в районах Джебель-Али,Дубайских Парков и Дубай Ленд
  • Резидентам ОАЭ необходимо бронировать экскурсию и подавать документы (данные паспорта или ID карты) не менее, чем за 2 рабочих дня до экскурсии

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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