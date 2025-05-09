Лазурный круиз предлагает уникальную возможность увидеть Дубай с воды.
Маршрут проходит через исторический порт Мина Рашид, где можно увидеть знаменитые суда, такие как пароход "Королева Елизавета II".
Далее вы увидите побережье Джумейры
Маршрут проходит через исторический порт Мина Рашид, где можно увидеть знаменитые суда, такие как пароход "Королева Елизавета II".
Далее вы увидите побережье Джумейры
5 причин купить этот билет на круиз
- 🚢 Уникальный маршрут по воде
- 🏙️ Виды на современную архитектуру
- 🏖️ Остановка для купания
- 🍹 Напитки на борту бесплатно
- ⛵ Комфортная яхта с удобствами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для круиза - с ноября по март, когда в Дубае комфортная температура и минимальная влажность. В это время можно насладиться круизом в полной мере. Апрель и октябрь также подходят, но могут быть более жаркими. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но это не помешает любителям солнечных ванн.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Что можно увидеть
- Мина Рашид Марина
- Бурдж-Халифа
- Острова мира
- Бурдж-эль-Араб
- Атлантис-Роял
Описание круиза
Что вас ожидает
Мина Рашид Марина — исторический порт Дубая, где стоят знаменитые суда. Например, пароход «Королева Елизавета II» и яхта «Дубай».
Побережье Джумейры с панорамными видами на высотки даунтауна и самое высокое здание в мире — небоскрёб «Бурдж-Халифа».
Искусственно насыпанный архипелаг «Острова мира», недоступный для обычных туристических маршрутов.
Легендарный 7-звёздочный отель «Парус» («Бурдж-аль-Араб») и отель «Волна» (Джумейра).
Палм Джумейра и новейший суперотель «Атлантис-Роял».
Остановка для купания (по желанию).
Возвращение (тем же маршрутом).
Организационные детали
- Круиз проходит на парусной яхте Beneteau Oceanis Clipper 36 футов (высадка в локациях не предусмотрена).
- Яхта оборудована удобствами (туалет, душ).
- Вода, прохладительные напитки и лёд предоставляются на борту бесплатно. Вы можете принести свою еду и напитки, мы поможем с сервировкой и хранением (пожалуйста, обговорите это заранее).
- Мы предоставляем жилеты и SUP-борд. Возьмите с собой купальные принадлежности и полотенца.
- На борту с вами будут находиться капитан судна и помощник.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 1031 туриста
Я профессиональный шкипер парусной яхты и основатель яхтенной компании. 13 лет живу в Эмиратах, наслаждаюсь яхтингом и делюсь этой радостью с желающими открыть для себя что-то новое в Дубае.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 мая 2025
Отлично провели время. Антон сначала терпеливо объяснял нашему такси как проехать, чтобы мы не потерялись), потом как радушный хозяин яхты нас размещал, показывал. Само мини путешествие прошло прекрасно. Погода, Антон, как капитан и экскурсовод - просо чудесно! Однозначно рекомендую. 👏👏
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Водная прогулка
VIP-яхта в Дубае: купание и рыбалка
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Завтра в 09:00
11 ноя в 05:30
$565 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Групповая прогулка на парусной яхте
Проведите незабываемые 2 часа на французской яхте, наслаждаясь видами на Бурдж-Халифу и небоскрёбы Дубая. Снорклинг и сап ждут вас
Начало: В Мина Рашид Марине
Расписание: в понедельник и четверг в 16:30, во вторник и пятницу в 11:00, в субботу в 08:30
Завтра в 09:00
11 ноя в 16:00
$79 за человека
Водная прогулка
Завтрак или ужин барбекю на яхте
Получить незабываемые впечатления от водной прогулки среди небоскрёбов Дубая
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 17:30 и 20:00
11 ноя в 17:30
12 ноя в 10:00
$75 за человека