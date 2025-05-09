Лазурный круиз предлагает уникальную возможность увидеть Дубай с воды.Маршрут проходит через исторический порт Мина Рашид, где можно увидеть знаменитые суда, такие как пароход "Королева Елизавета II".Далее вы увидите побережье Джумейры

с его высотками и Бурдж-Халифой, а также искусственные "Острова мира". Путешествие включает остановку у отеля "Парус" и новейшего "Атлантис-Роял" на Палм Джумейра. В завершение - купание и возвращение тем же маршрутом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для круиза - с ноября по март, когда в Дубае комфортная температура и минимальная влажность. В это время можно насладиться круизом в полной мере. Апрель и октябрь также подходят, но могут быть более жаркими. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, но это не помешает любителям солнечных ванн.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.