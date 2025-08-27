Незабываемая прогулка на яхте Отправьтесь в роскошное путешествие по морю и насладитесь видами Дубая с борта яхты. Маршрут пройдёт мимо знаменитой Дубайской пристани для яхт, а якорь будет брошен у оживлённого пляжа J.B.R. Здесь для гостей подготовят надувные аттракционы для активного отдыха на воде. Барбекю и напитки на борту Пока вы развлекаетесь, команда приготовит для вас обед-барбекю. После обеда можно расслабиться в баре с прохладительными напитками и насладиться атмосферой морской прогулки. Важная информация:

Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, солнцезащитные очки, шляпу от солнца, купальники, полотенце, защитные очки и быстросохнущую одежду.