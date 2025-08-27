Насладитесь морским круизом в Дубае на роскошной яхте. Купайтесь, катайтесь на надувных аттракционах и расслабляйтесь на солнечной палубе. Вкусное барбекю и напитки сделают этот день ещё ярче.
Описание водной прогулки
Незабываемая прогулка на яхте Отправьтесь в роскошное путешествие по морю и насладитесь видами Дубая с борта яхты. Маршрут пройдёт мимо знаменитой Дубайской пристани для яхт, а якорь будет брошен у оживлённого пляжа J.B.R. Здесь для гостей подготовят надувные аттракционы для активного отдыха на воде. Барбекю и напитки на борту Пока вы развлекаетесь, команда приготовит для вас обед-барбекю. После обеда можно расслабиться в баре с прохладительными напитками и насладиться атмосферой морской прогулки. Важная информация:
Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, солнцезащитные очки, шляпу от солнца, купальники, полотенце, защитные очки и быстросохнущую одежду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пристань для яхт
- Пляж J.B.R
Что включено
- Круиз на роскошной яхте
- Обед-барбекю
- Неограниченное количество напитков
- Надувные аттракционы на яхте
- Бассейн
- Музыка на борту
- Спасательные жилеты
- Горка
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Dubai Harbour Yacht Club - Dubai International Marine Club - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
27 авг 2025
Отличное путешествие! Особенно понравился бассейн на корме яхты. Снорклинг не очень удался из-за мутной воды, но обед был прекрасным.
М
Майя
21 фев 2025
Персонал просто замечательный — очень внимательный и дружелюбный. Транспорт организован отлично, а гостеприимство на борту на высшем уровне. С радостью повторю поездку!
Д
Даниэль
9 янв 2025
Сначала возникли проблемы, но компания полностью их решила и очень хорошо с нами обходилась. Поездка понравилась очень
