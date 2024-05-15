Интересные экскурсии для школьного возраста в Дубае

Найдено 10 экскурсий в категории «Для школьников» в Дубае на русском языке, цены от $76. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Билеты
1 час
4 отзыва
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Билеты
1 час
2 отзыва
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
Билеты
6 часов
32 отзыва
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
Билеты
8 часов
13 отзывов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Аквапарк Wild Wadi
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
22 отзыва
Аквапарк Wild Wadi
Начало: Wild Wadi
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Аквапарк Aquaventure
Групповая
5 часов
Аквапарк Aquaventure
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$115 за человека
Аквапарк Wild Wadi
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$100 за человека
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilia
    15 мая 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Супер!!!
  • E
    Ekaterina
    15 мая 2024
    Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
    Были вдвоём с сыном(10 лет). Нам понравилось. Персонал вежливый, оформление красивое. Кондиционирование комфортное. Аттракционы разные выбирайте на свой вкус.
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Билеты в парк MotionGate
    Все прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самое пекло, а добрались туда
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    после обеда. Несмотря на то, что это было воскресенье, людей было не много. Мы вдоволь накатались на всех аттракционах, на некоторых не по одному разу. Спасибо трипстеру за возможность купить билеты онлайн с оплатой русской картой. Организаторы супер, прислали все вовремя. Все понравилось. Рекомендую.

    Все прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самоеВсе прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самоеВсе прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самое
  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Билеты в парк Warner Brothers с обедом
    Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Аквапарк Wild Wadi
    Хороший аквапарк, билеты прислали быстро с открытой датой - что очень удобно.
  • М
    Маргарита
    11 апреля 2024
    Билеты в парк MotionGate
    Здравствуйте, спасибо большое за возможность купить билеты еще находясь дома. Билеты пришли на whatsapp. На входе все сработало, проблем нет. Парк хороший, народу было не много. Прокатились на всех аттракционах на некоторых не один раз даже.
  • Д
    Дмитрий
    6 апреля 2024
    Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
    Билеты прислали почти сразу после покупки) Очень довольны! Однозначно стоит покупать онлайн. По приезде было много народу, очереди
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
    Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можноНебольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно
  • I
    Irina
    2 апреля 2024
    Аквапарк Wild Wadi
    Претензий к Спутник никаких нет! Брали без трансфера, добирались самостоятельно, тоже без нареканий. Но аквапарк конечно не ВАУ!, маленький, людей много, хорошо
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    что приехали к открытию, успели прокатиться на всех горках без очередей, покушали и через пару часов ушли. Сам аквапарк своей стоимости не стоит.

  • К
    Ксения
    21 марта 2024
    Билеты в аквапарк Wild Wadi
    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер. В целом довольны посещением,
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    мы не любители головокружительных горок - такая в парке 1 или 2. Достаточно хорошая детская зона, рядом с ней теплый бассейн с волнами. Посетителей было мало, горки свободные. Много пространств с лежаками, обстановка приятная, красивый вид на отель Бурш Аля раб, очень много спасателей работает. Ключ от ящика не брали, он стоит 50 дирхам. Ценных вещей с собой не было. Вещи оставляли на лежаках, никто вещи не трогает, с собой в шейкере вшили воду. В парке провели целый день, гуляли, загорали. Добирались на такси

    Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечерПосетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Для школьников»

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  1. Билеты в парк MotionGate
  2. Билеты в аквапарк Wild Wadi
  3. Билеты в парк Warner Brothers с обедом
  4. Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
  5. Атлантида на песке: билет в аквапарк Aquaventure Atlantis
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  2. Бурдж-Халифа
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  4. Пальма Джумейра
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  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Для школьников" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 76 до 275. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год для школьников, 94 ⭐ отзыва, цены от $76. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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