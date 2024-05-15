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Билеты
6 часов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Билеты
6 часов
Аквапарк Aquaventure Atlantis: Ваш билет в мир водных чудес
Откройте для себя водное царство Aquaventure Atlantis - идеальное место для незабываемого отдыха
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Вт, Чт и Вс с 10.00 (в зависимости от отеля)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $95 за билет
Билеты
8 часов
Билеты в тематические парки MotionGate и Legoland Дубай
Веселье и приключения ждут вас в парках MotionGate и Legoland - радость для детей и взрослых
Начало: По договоренности
Расписание: Вт. Чт. Вс. (11.00 - 19.00)
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от $76.50 за билет
Групповая
5 часов
Аквапарк Wild Wadi
Начало: Wild Wadi
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $80 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$115 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$100 за человека
Билеты
2 часа
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$275 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- IIlia15 мая 2024Супер!!!
- EEkaterina15 мая 2024Были вдвоём с сыном(10 лет). Нам понравилось. Персонал вежливый, оформление красивое. Кондиционирование комфортное. Аттракционы разные выбирайте на свой вкус.
- ННаталья13 мая 2024Все прошло отлично, билеты действуют целый день и мы решили не ехать в парк в самое пекло, а добрались туда
- ММарина2 мая 2024Все прошло отлично! С билетами проблем не возникло, да и с едой тоже. Спасибо большое! Будем пользоваться!)
- ААнтон16 апреля 2024Хороший аквапарк, билеты прислали быстро с открытой датой - что очень удобно.
- ММаргарита11 апреля 2024Здравствуйте, спасибо большое за возможность купить билеты еще находясь дома. Билеты пришли на whatsapp. На входе все сработало, проблем нет. Парк хороший, народу было не много. Прокатились на всех аттракционах на некоторых не один раз даже.
- ДДмитрий6 апреля 2024Билеты прислали почти сразу после покупки) Очень довольны! Однозначно стоит покупать онлайн. По приезде было много народу, очереди
- ННаталья2 апреля 2024Небольшой аквапарк, приезжать лучше к открытию, что бы не стоять в очереди на горки. Покататься можно вдоваль, хоть целый день. Кстати воду никто не забирал, сумки не проверяли.
- IIrina2 апреля 2024Претензий к Спутник никаких нет! Брали без трансфера, добирались самостоятельно, тоже без нареканий. Но аквапарк конечно не ВАУ!, маленький, людей много, хорошо
- ККсения21 марта 2024Посетили парк с ребенком 8 лет. Аквапарк небольшой, но уютный. Были в марте, немного замёрзли под вечер. В целом довольны посещением,
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