Парасейлинг в Дубае — это возможность увидеть город с необычного ракурса и испытать лёгкий адреналин без экстрима. Вы подниметесь высоко над лазурными водами Персидского залива и будете парить в воздухе. Насладитесь панорамами побережья и знаковых районов Дубая.
Описание экскурсии
Всего в 10 минутах от «Бурдж-эль-Араб» начнётся ваше приключение. Во время полёта вам откроются виды на Дубай Марину, отель «Атлантис», бескрайние пляжи и современные кварталы города. Вы будете плавно подниматься и парить над морем. Полёт проходит в комфортном темпе и подходит даже тем, кто пробует подобный опыт впервые.
Парасейлинг можно выбрать в одиночном или парном формате!
Организационные детали
- Продолжительность полёта — около 10–15 мин. Общее время активности — около 1 ч
- Участие возможно с 18 лет
- Перед началом проводится подробный инструктаж по технике безопасности
- Все полёты сопровождаются опытными инструкторами, экипировка предоставляется
- Необходимо иметь при себе паспорт или Emirates ID
- Большие сумки и багаж не допускаются
- Полёты не проводятся при неблагоприятных погодных условиях: безопасность — наш приоритет
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гавани Дубая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 9190 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
Входит в следующие категории Дубая
