Эта прогулка под парусом подойдёт тем, кто любит солнце, чистую воду и ощущение свободы. Вы увидите Дубай с ракурсов, которые недоступны на суше. Услышите о флоре и фауне Персидского залива, новых районах и насыпных островах. А ещё поплаваете на сапе, подойдёте к легендарным островам Мира и, может быть, встретите дельфинов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Дубае

Антон Ваш гид в Дубае

Описание водной прогулки

Мина Рашид Марина

В этой гавани соседствуют исторические суда, современные лайнеры и роскошные яхты. По пути посмотрим на новые районы Дубая.

Открытое море

Вы полюбуетесь панорамой небоскрёбов Даунтауна и Бурдж-Халифы. Это идеальное место для фото.

Острова Мира

Подойдём к искусственному архипелагу, закрытому для обычных туристов. Вы услышите историю его создания и узнаете о насыпных островах.

Отдых (40–50 мин.)

Сделаем остановку, чтобы искупаться в открытом море и покататься на сапе. По желанию можно поплавать с маской у барьерного рифа островов. Иногда встречаются дельфины и морские черепахи!

Организационные детали