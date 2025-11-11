Эта прогулка под парусом подойдёт тем, кто любит солнце, чистую воду и ощущение свободы. Вы увидите Дубай с ракурсов, которые недоступны на суше. Услышите о флоре и фауне Персидского залива, новых районах и насыпных островах. А ещё поплаваете на сапе, подойдёте к легендарным островам Мира и, может быть, встретите дельфинов.
Описание водной прогулки
Мина Рашид Марина
В этой гавани соседствуют исторические суда, современные лайнеры и роскошные яхты. По пути посмотрим на новые районы Дубая.
Открытое море
Вы полюбуетесь панорамой небоскрёбов Даунтауна и Бурдж-Халифы. Это идеальное место для фото.
Острова Мира
Подойдём к искусственному архипелагу, закрытому для обычных туристов. Вы услышите историю его создания и узнаете о насыпных островах.
Отдых (40–50 мин.)
Сделаем остановку, чтобы искупаться в открытом море и покататься на сапе. По желанию можно поплавать с маской у барьерного рифа островов. Иногда встречаются дельфины и морские черепахи!
Организационные детали
- Путешествие проходит на парусной яхте Beneteau Oceanis Clipper (11 метров). У нас есть туалет, душ, место для переодевания, защищённая от солнца зона, а также спасательные жилеты, сап-борд и маски для снорклинга
- Перед выходом в море мы обязательно проводим базовый брифинг по технике безопасности
- Возьмите с собой купальные принадлежности, головные уборы, солнцезащитный крем и полотенца. На борту бесплатно предоставляется вода, газированные напитки, лёд (есть холодильник)
- Если вы хотите взять на борт свою еду и напитки, обговорите это заранее в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мина Рашид Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 1064 туристов
Я профессиональный шкипер парусной яхты и основатель яхтенной компании. 13 лет живу в Эмиратах, наслаждаюсь яхтингом и делюсь этой радостью с желающими открыть для себя что-то новое в Дубае.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
11 ноя 2025
Все было супер! Ребята классные- подарили море (а точнее залив) прекрасных впечатлений. Ходили с детьми - они также в восторге, особенно от САПа.
