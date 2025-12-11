Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Дубае

Найдено 5 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Дубае на русском языке, цены от $44, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
На машине
8 часов
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$304 за всё до 4 чел.
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
На лодке
На катере
1.5 часа
8 отзывов
Круиз
Прогулка на скоростном катере
Погрузитесь в атмосферу Дубая на скоростном катере! За 1,5 часа вы увидите город с воды, почувствуете адреналин и сделаете незабываемые фото
Начало: На Dubai Marina Promedade
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
$44 за человека
Дубай в стиле люкс: на яхте вдоль побережья
На яхте
2 часа
Круиз
Дубай в стиле люкс: на яхте вдоль побережья
Насладиться живописными морскими пейзажами и видами на известные достопримечательности
Начало: У яхт-клуба Dubai Harbour
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00, 18:30 и 20:00
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
$110 за человека
Брызги, скорость, виды: гидроциклы в Дубае (18+)
На гидроцикле
На мотоцикле
1 час
-
4%
Индивидуальная
Брызги, скорость, виды: гидроциклы в Дубае (18+)
Освоить водный мотоцикл и сделать снимок на фоне «Бурдж-аль-Араб»
Начало: На Fishing Harbour
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$86$90 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
  2. Прогулка на скоростном катере по Дубаю
  3. Дубай в стиле люкс: на яхте вдоль побережья
  4. Брызги, скорость, виды: гидроциклы в Дубае (18+)
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дубай-Марина
  2. Пальма Джумейра
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Парк цветов
  9. Мечеть Джумейра
  10. Бурдж-эль-Араб
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 44 до 304 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год для иностранцев, 108 ⭐ отзывов, цены от $44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль