Мы выйдем в воды Персидского залива под парусом. Сделаем остановку для купания и, если повезёт, встретим дельфинов. При желании вы встанете за штурвал и получите мастер-класс от капитана.
И обязательно насладитесь морской гармонией и тишиной на просторном катамаране в компании опытных русскоговорящих яхтсменов.
Описание водной прогулки
- Капитан встретит вас у причала, проведёт инструктаж по технике безопасности, и мы начнём путешествие с искусственного острова Пальма Джумейра
- Мы пройдём мимо узнаваемого в ОАЭ небоскрёба-парусника — отеля Бурдж-эль-Араб
- Опытный капитан расскажет морские истории и, если захотите, даст мастер-класс по управлению парусным снаряжением
- Вы отдохнёте под тентом от солнца или позагораете на палубе
- На спокойной воде сделаем остановку, чтобы искупаться в тёплом Персидском заливе и полюбоваться видами мегаполиса
Кому подойдёт экскурсия
Семейным парам с детьми, ценителям морской романтики и любителям экологичного отдыха. А также морская прогулка даёт возможность провести деловую встречу в приватной обстановке.
Организационные детали
- Парусный катамаран более устойчив к качке, чем яхта, но если необходимо, рекомендуем заранее принять таблетку от укачивания
- На борту есть питьевая вода и пледы на случай прохладной погоды
- Дополнительно (по желанию) оплачивается кальян — 60$
- У нашей морской прогулки нет возрастных ограничений
- На борту катамарана с вами будут капитан и матрос из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала на острове Пальма Джумейра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 392 туристов
У нас семейная компания, в собственности которой несколько парусных яхт. Трудимся с 2015 года в Имеретинском порту. Проводим морские прогулки в Сочи и в Дубае. Отец, основатель нашего бизнеса, военный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
9 янв 2025
Незабываемые ощущения от прогулки на катамаране с Олесей и Егором! Очень приятные, отзывчивые ребята! И сама прогулка - это невероятно красиво, комфортно, эмоционально!
Vaganov
9 янв 2025
Пожалуй, это лучшая прогулка на яхте!
Начну с того, что для ребят это не просто бизнес, а смысл и образ жизни. Отсюда и отношение к яхте, к гостям и к миру.
