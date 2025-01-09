читать дальше забронировали экскурсию на 14-00, но с утра пошел дождь и нам пришлось отменить экскурсию. Мы расстроились, но перестроили свои планы. НО в 13 дождь прошел и вышло солнце, мы тут же связались с ребятами и они согласились нас принять. За что огромное спасибо

Старт с Пальмы, что сильно выделяет от конкурентов.

А теперь представьте- Дубай, солнце, ИДЕАЛЬНО подобранная музыка, кальян, любимые люди на борту.

Несколько часов пролетает незаметно.



Навсегда в моем сердце❤️‍🔥

10/10 🔝

Рекомендую, определенно🫰🏼

Пожалуй, это лучшая прогулка на яхте!Начну с того, что для ребят это не просто бизнес, а смысл и образ жизни. Отсюда и отношение к яхте, к гостям и к миру.Мы