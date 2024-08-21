Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия Две жемчужины Востока подарит вам незабываемое путешествие сразу по двум эмиратам – Абу-Даби и Дубаю. 4.4 3 отзыва

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии В столице Эмиратов вы посетите Мечеть шейха Зайда – величественный символ духовности и гармонии, поражающий белоснежным мрамором и изящными деталями. Следующей остановкой станет Президентский дворец Qasr Al Watan, где перед вами откроются роскошные залы, хранящие богатое культурное наследие страны. В Дубае вас ждет круиз на традиционной арабской лодке доу по Дубай Марине с обедом в формате «шведский стол» и видом на современные небоскребы и остров Bluewaters. Затем – фотостоп на знаменитом Пальмовом острове. Финальной точкой станет Global Village – яркий фестиваль культур, где можно за один вечер «побывать» в десятках стран, попробовать блюда со всего мира и насладиться красочными шоу. Две жемчужины Востока – это гармония традиций и современности, которая подарит вам яркие впечатления и уникальные открытия всего за один день. Важная информация: Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть Шейха Зайда

Дворец Qasr Al Watan - Президентский дворец

Дубай Марина - круиз на арабской лодке с обедом (1 час)

Пальма Джумейра - фото остановка

Global Village Что включено Русскоговорящий гид

Посещение мечети Шейха Заеда

Посещение Королевского Дворца

Круиз на арабской лодке с обедом /n

Парк Global Village Что не входит в цену Одежда для мечети

