Экскурсия Две жемчужины Востока подарит вам незабываемое путешествие сразу по двум эмиратам – Абу-Даби и Дубаю.
Описание экскурсииВ столице Эмиратов вы посетите Мечеть шейха Зайда – величественный символ духовности и гармонии, поражающий белоснежным мрамором и изящными деталями. Следующей остановкой станет Президентский дворец Qasr Al Watan, где перед вами откроются роскошные залы, хранящие богатое культурное наследие страны. В Дубае вас ждет круиз на традиционной арабской лодке доу по Дубай Марине с обедом в формате «шведский стол» и видом на современные небоскребы и остров Bluewaters. Затем – фотостоп на знаменитом Пальмовом острове. Финальной точкой станет Global Village – яркий фестиваль культур, где можно за один вечер «побывать» в десятках стран, попробовать блюда со всего мира и насладиться красочными шоу. Две жемчужины Востока – это гармония традиций и современности, которая подарит вам яркие впечатления и уникальные открытия всего за один день. Важная информация: Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).
По Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Шейха Зайда
- Дворец Qasr Al Watan - Президентский дворец
- Дубай Марина - круиз на арабской лодке с обедом (1 час)
- Пальма Джумейра - фото остановка
- Global Village
Что включено
- Русскоговорящий гид
- Посещение мечети Шейха Заеда
- Посещение Королевского Дворца
- Круиз на арабской лодке с обедом /n
- Парк Global Village
Что не входит в цену
- Одежда для мечети
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Дубае
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По Чт и Вс, выезд 9:00-10:00 зависит от расположения отеля
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Важная информация
- Сбор с дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
21 авг 2024
Все прошло замечательно! Вовремя забрали из отеля на автомобиле, потом все ехали в Абу Даби на автобусе. Чудесный гид, много рассказала об истории и традиции Эмиратов, об Абу Даби. Парк супер! Весь крытый, что немаловажно при температуре 38-40 градусов на улице. Аттракционы есть для всех возрастов. Спасибо организаторам за интересное путешествие!
К
Ксения
26 дек 2022
Что касается организации трансфера, было все отлично. Во время забрали, Лариса гид мастер своего дела, скучать не давала, 2 часа пролетели незаметно, как в одну сторону, так и в другую. Парк полон гостей с детьми, очереди на каждый аттракцион, но не более 30 минут. Очень понравился аттракцион с обсерваторией зелёных фонарей. Все за 6 часов не успели обойти.
