Абу-Даби можно смело назвать символом культурного и религиозного многообразия региона. Мы покажем вам столицу ОАЭ как духовный центр и место вдохновения, город-сад и город-оазис, излюбленное место ценителей местной кухни и современных развлечений. Изюминка маршрута — новейший храм трёх религий, куда практически никто не водит экскурсии.

Описание экскурсии

BAPS Hindu Mandir

Строительство первого индуистского храма на Ближнем Востоке стало важным сигналом не только для индуистской общины, но и для региона в целом. Это показало пример толерантности, открытости и успешной интеграции традиционных и религиозных ценностей в современный мир.

Мечеть шейха Заида и Qasr Al Watan

Освещённые фонарями, мечеть и её арки особенно красивы на закате, когда мягкий свет придаёт им волшебный вид. Всё это о здании, построенном в честь основателя ОАЭ — Заиде бин Султана Аль Нахайяне. Дворец Отечества (Каср Аль Ватан) — культурный и административный центр, который удивительным образом сочетает арабский и исламский стили, впечатляет грандиозными куполами и тончайшей резьбой по камню.

Dates Market, или Финиковый рынок

Рай для сладкоежек с местным колоритом. Финики в шоколаде, финики в кокосовой посыпке, орехи внутри финика и ещё 1000 и 1 вариация. По вкусу они отличаются от привычных нам. Настолько аппетитные, что за уши не оттащить!

Парк развлечений (на ваш выбор)

Парк Ferrari, Seaworld или Warner Brothers World — абсолютная необходимая остановка для любителей ярких ощущений! Выбирайте один из парков заранее и пишите нам, поможем в приобретении билетов заранее.

Организационные детали