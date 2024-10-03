Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби

Увидеть столицу с неожиданной стороны и ощутить сопричастность арабским традициям и культуре
Абу-Даби можно смело назвать символом культурного и религиозного многообразия региона.

Мы покажем вам столицу ОАЭ как духовный центр и место вдохновения, город-сад и город-оазис, излюбленное место ценителей местной кухни и современных развлечений. Изюминка маршрута — новейший храм трёх религий, куда практически никто не водит экскурсии.
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Сердце и душа Востока: из Дубая - в Абу-Даби
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

BAPS Hindu Mandir

Строительство первого индуистского храма на Ближнем Востоке стало важным сигналом не только для индуистской общины, но и для региона в целом. Это показало пример толерантности, открытости и успешной интеграции традиционных и религиозных ценностей в современный мир.

Мечеть шейха Заида и Qasr Al Watan

Освещённые фонарями, мечеть и её арки особенно красивы на закате, когда мягкий свет придаёт им волшебный вид. Всё это о здании, построенном в честь основателя ОАЭ — Заиде бин Султана Аль Нахайяне. Дворец Отечества (Каср Аль Ватан) — культурный и административный центр, который удивительным образом сочетает арабский и исламский стили, впечатляет грандиозными куполами и тончайшей резьбой по камню.

Dates Market, или Финиковый рынок

Рай для сладкоежек с местным колоритом. Финики в шоколаде, финики в кокосовой посыпке, орехи внутри финика и ещё 1000 и 1 вариация. По вкусу они отличаются от привычных нам. Настолько аппетитные, что за уши не оттащить!

Парк развлечений (на ваш выбор)

Парк Ferrari, Seaworld или Warner Brothers World — абсолютная необходимая остановка для любителей ярких ощущений! Выбирайте один из парков заранее и пишите нам, поможем в приобретении билетов заранее.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер по программе включён в стоимость и осуществляется на современном легковом автомобиле с кондиционером

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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