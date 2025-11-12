Самый богатый эмират Ближнего Востока предлагает уникальную возможность увидеть его великолепие. На комфортабельном Mercedes вы посетите Лувр Абу-Даби, где представлены произведения искусства мирового уровня. Затем вас ждёт роскошный Emirates Palace, где можно попробовать кофе с золотом. Впечатляющий президентский дворец Каср аль-Ватан и знаменитая падающая башня Capital Gate удивят своей архитектурой. Завершает экскурсию посещение мечети шейха Зайда с её грандиозными интерьерами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лувр Абу-Даби

Первый мультикультурный музей арабского мира удивит уникальной архитектурой и интересной коллекцией. Вы окунётесь в разные эпохи и увидите произведения искусства знаменитых мастеров.

Отель Emirates Palace

Это действительно синоним слова «роскошь». На строительство отеля ушло около двух тонн золота и более трёх миллиардов долларов. Здесь можно даже ощутить вкус драгоценного металла — попробовать кофе с золотом. А после сфотографироваться на фоне Etihad Towers — изогнутых небоскрёбов, устремляющихся в небо.

Каср аль-Ватан и падающая башня

Вы посетите действующий президентский дворец, где вершится судьба страны. И увидите падающий небоскрёб Capital Gate. Он отметился в Книге рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона — 18 градусов. Для сравнения, угол наклона Пизанской башни в 4,5 раза меньше.

Мечеть шейха Зайда

Посещение главной мечети страны и одной из крупнейших мечетей в мире — завершающий аккорд нашего роскошного путешествия. Вы увидите самый большой на свете ковёр и хрустальную люстру из чистого золота и кристаллов Сваровски.

Организационные детали