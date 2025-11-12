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VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая

Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Комфортабельное путешествие на Mercedes с посещением главных достопримечательностей
Самый богатый эмират Ближнего Востока предлагает уникальную возможность увидеть его великолепие.

На комфортабельном Mercedes вы посетите Лувр Абу-Даби, где представлены произведения искусства мирового уровня. Затем вас ждёт роскошный Emirates Palace, где можно попробовать кофе с золотом.

Впечатляющий президентский дворец Каср аль-Ватан и знаменитая падающая башня Capital Gate удивят своей архитектурой. Завершает экскурсию посещение мечети шейха Зайда с её грандиозными интерьерами
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
  • 🏛 Посещение Лувра Абу-Даби
  • 🏨 Роскошный Emirates Palace
  • 🏰 Визит в Каср аль-Ватан
  • 🕌 Мечеть шейха Зайда
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая

Что можно увидеть

  • Лувр Абу-Даби
  • Emirates Palace
  • Каср аль-Ватан
  • Capital Gate
  • Мечеть шейха Зайда

Описание экскурсии

Лувр Абу-Даби

Первый мультикультурный музей арабского мира удивит уникальной архитектурой и интересной коллекцией. Вы окунётесь в разные эпохи и увидите произведения искусства знаменитых мастеров.

Отель Emirates Palace

Это действительно синоним слова «роскошь». На строительство отеля ушло около двух тонн золота и более трёх миллиардов долларов. Здесь можно даже ощутить вкус драгоценного металла — попробовать кофе с золотом. А после сфотографироваться на фоне Etihad Towers — изогнутых небоскрёбов, устремляющихся в небо.

Каср аль-Ватан и падающая башня

Вы посетите действующий президентский дворец, где вершится судьба страны. И увидите падающий небоскрёб Capital Gate. Он отметился в Книге рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона — 18 градусов. Для сравнения, угол наклона Пизанской башни в 4,5 раза меньше.

Мечеть шейха Зайда

Посещение главной мечети страны и одной из крупнейших мечетей в мире — завершающий аккорд нашего роскошного путешествия. Вы увидите самый большой на свете ковёр и хрустальную люстру из чистого золота и кристаллов Сваровски.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транфер, услуги гида, питьевая вода
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр Абу-Даби — $20, билеты в Каср аль-Ватан — $20, обед — по желанию
  • По понедельникам Лувр закрыт
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
  • Встретим вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезём обратно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодир
Нодир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3559 туристов
Мы — команда русскоязычных гидов в ОАЭ. Уже не первый год мы показываем эмираты гостям из разных стран и стараемся сделать каждую экскурсию не просто информативной, а по-настоящему запоминающейся. Наша миссия
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— вдохновлять путешественников, раскрывать живой, настоящий облик ОАЭ и делиться тем, что сами искренне любим в этой стране: от современного Дубая до традиционных кварталов, от пустынных просторов до культурных центров. Наш подход: главное для нас — личное отношение к каждому гостю. Мы не просто рассказываем, а вовлекаем, чувствуем ритм группы и умеем подстраиваться под интересы и настроение людей. Нам важно, чтобы каждый уехал с ощущением, что узнал страну не снаружи, а изнутри.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Спасибо большое Муслиму за прекрасную экскурсию! Организация на высоте, все билеты приобретались заранее без очередей и длительных ожиданий, комфортный автомобиль. Сама программы была скорректирована по нашим пожеланиям, экскурсия прошла в
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нашем темпе, в форме дружеской прогулки и скрашена прекрасным и умным собеседником, который знает свое дело! Особое впечатление произвел аквариум, который не был заявлен в программе, но который рекомендуем к обязательному посещению вне зависимости от возраста путешественников! Обязательно поедем еще раз сами и будем рекомендовать друзьям и знакомым!

Спасибо большое Муслиму за прекрасную экскурсию! Организация на высоте, все билеты приобретались заранее без очередей и
Спасибо большое Муслиму за прекрасную экскурсию! Организация на высоте, все билеты приобретались заранее без очередей и
Спасибо большое Муслиму за прекрасную экскурсию! Организация на высоте, все билеты приобретались заранее без очередей и
Спасибо большое Муслиму за прекрасную экскурсию! Организация на высоте, все билеты приобретались заранее без очередей и
Спасибо большое Муслиму за прекрасную экскурсию! Организация на высоте, все билеты приобретались заранее без очередей и
Спасибо большое Муслиму за прекрасную экскурсию! Организация на высоте, все билеты приобретались заранее без очередей и
Спасибо большое Муслиму за прекрасную экскурсию! Организация на высоте, все билеты приобретались заранее без очередей и
Спасибо большое Муслиму за прекрасную экскурсию! Организация на высоте, все билеты приобретались заранее без очередей и
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А
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
Ехать до Абу-Даби чуть больше часа, по пути вас завезут на стоянку авто из фильма "Безумный Макс", далее посетите Лувр, Президентский
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Дворец и Президентский Отель (Qasr Al Watan и Emirates).
В пути не дадут заскучать: расскажут и об истории объединения Эмиратов, и о том чем они живут сейчас.
На каждый объект будет примерно по 1,5 часа, этого вполне хватит чтобы всё осмотреть и пофотографировать.
А в конце будет жемчужина ОАЭ - Мечеть Шейха Заида… лучше заранее зарегистрироваться на оф. сайте и получить QR-код для входа, сэкономит время.
Внутри каждый час проводятся экскурсии: они на английском, но в их составе вам расскажут историю строительства, вы сможете выйти за пределы ограждений, пройтись по знаменитому ковру и подойти к могиле шейха Заида.
Да и вокруг будет намного меньше людей, что только способствует хорошим фото.

Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.+2
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
Хорошая машина, отличный водитель, интересный маршрут - мне всё понравилось.
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S
Спасибо огромное Надиру за профессионализм и уважительное, ответственное отношение к нам, туристам. Надир - эрудированный и интересный собеседник, готовый поделиться своей любовью к стране и историей создания процветающего государства в
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абсолютной пустыне. Вчерашняя экскурсия в Абу Даби оставила прекрасное впечатление от музея Лувр, от Президентского дворца и Мечети Шейха Зайда. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию и гида своим друзьям и, конечно, надеюсь на встречу с Надиром в следующем сезоне.

Спасибо огромное Надиру за профессионализм и уважительное, ответственное отношение к нам, туристам. Надир - эрудированный и
Спасибо огромное Надиру за профессионализм и уважительное, ответственное отношение к нам, туристам. Надир - эрудированный и
Спасибо огромное Надиру за профессионализм и уважительное, ответственное отношение к нам, туристам. Надир - эрудированный и
Спасибо огромное Надиру за профессионализм и уважительное, ответственное отношение к нам, туристам. Надир - эрудированный и
Спасибо огромное Надиру за профессионализм и уважительное, ответственное отношение к нам, туристам. Надир - эрудированный и
Спасибо огромное Надиру за профессионализм и уважительное, ответственное отношение к нам, туристам. Надир - эрудированный и
Спасибо огромное Надиру за профессионализм и уважительное, ответственное отношение к нам, туристам. Надир - эрудированный и
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Оксана
Прекраснейшая экскурсия, прекрасный гид! Комфортабельный мерседес, поездка проходит незаметно! Очень насыщенно, познавательно, интересно👍🏻 всем рекомендую
Прекраснейшая экскурсия, прекрасный гид! Комфортабельный мерседес, поездка проходит незаметно! Очень насыщенно, познавательно, интересно👍🏻 всем рекомендую
Прекраснейшая экскурсия, прекрасный гид! Комфортабельный мерседес, поездка проходит незаметно! Очень насыщенно, познавательно, интересно👍🏻 всем рекомендую
Прекраснейшая экскурсия, прекрасный гид! Комфортабельный мерседес, поездка проходит незаметно! Очень насыщенно, познавательно, интересно👍🏻 всем рекомендую
Прекраснейшая экскурсия, прекрасный гид! Комфортабельный мерседес, поездка проходит незаметно! Очень насыщенно, познавательно, интересно👍🏻 всем рекомендую
Прекраснейшая экскурсия, прекрасный гид! Комфортабельный мерседес, поездка проходит незаметно! Очень насыщенно, познавательно, интересно👍🏻 всем рекомендую
Прекраснейшая экскурсия, прекрасный гид! Комфортабельный мерседес, поездка проходит незаметно! Очень насыщенно, познавательно, интересно👍🏻 всем рекомендую
Прекраснейшая экскурсия, прекрасный гид! Комфортабельный мерседес, поездка проходит незаметно! Очень насыщенно, познавательно, интересно👍🏻 всем рекомендую
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Станислав
Отличная поездка на отличном авто. Эстетика и кайф 🤘
Отличная поездка на отличном авто. Эстетика и кайф 🤘
Отличная поездка на отличном авто. Эстетика и кайф 🤘
Отличная поездка на отличном авто. Эстетика и кайф 🤘
Отличная поездка на отличном авто. Эстетика и кайф 🤘
Отличная поездка на отличном авто. Эстетика и кайф 🤘
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М
Все супер!!! Спасибо большое!!!
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