VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая

Индивидуальная экскурсия в Дубае

Увидеть самое главное в Абу-Даби и попробовать золото на вкус

Самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке и посещать надо роскошно.

На комфортабельном автомобиле гид покажет вам все главные достопримечательности, расскажет о прошлом и настоящем эмирата.

Вы посетите президентский дворец, экстравагантный музей «без стен», впечатляющую мечеть, и прикоснётесь к удивительной культуре страны.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Лувр Абу-Даби

Первый мультикультурный музей арабского мира удивит уникальной архитектурой и интересной коллекцией. Вы окунётесь в разные эпохи и увидите произведения искусства знаменитых мастеров.

Отель Emirates Palace

Это действительно синоним слова «роскошь». На строительство отеля ушло около двух тонн золота и более трёх миллиардов долларов. Здесь можно даже ощутить вкус драгоценного металла — попробовать кофе с золотом. А после сфотографироваться на фоне Etihad Towers — изогнутых небоскрёбов, устремляющихся в небо.

Каср аль-Ватан и падающая башня

Вы посетите действующий президентский дворец, где вершится судьба страны. И увидите падающий небоскрёб Capital Gate. Он отметился в Книге рекордов Гиннесса как здание с самым большим углом наклона — 18 градусов. Для сравнения, угол наклона Пизанской башни в 4,5 раза меньше.

Мечеть шейха Зайда

Посещение главной мечети страны и одной из крупнейших мечетей в мире — завершающий аккорд нашего роскошного путешествия. Вы увидите самый большой на свете ковёр и хрустальную люстру из чистого золота и кристаллов Сваровски.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят транфер, услуги гида, питьевая вода
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр Абу-Даби — $20, билеты в Каср аль-Ватан — $20, обед — по желанию
  • По понедельникам Лувр закрыт
  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
  • Встретим вас в отеле в Абу-Даби или Дубае и после экскурсии отвезём обратно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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