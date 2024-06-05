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взять с собой и рассказали о программе. Утром нас забрали на комфортабельном автомобили и были очень внимательны, спрашивали комфортная ли температура в салоне и дали водичку. На всех локациях было достаточно времени, чтоб насладится и сделать фотографии. Отабек очень интересно рассказывал не только о местах в которых мы были, но и в целом про историю эмиратов, культуру и традиции. Было очень интересно его слушать, простым красивым языком, легко отвечал на все интересующие вопросы. Сам город очень красивый, все места которые мы посетили были очень красивыми и интересными, хотя изначально, меня интересовала, только мечеть! Обед был на рыбном рынке, все было безумно вкусное и свежее! Экскурсия очень понравилось, потому, что самому посмотреть такое количество место за один день достаточно сложно особенно за такую приятную цену. Спасибо большое за чудесно проведенное время!