1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Индивидуальная
7 часов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Индивидуальная
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:33
10 июня в 10:33
333$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
Мини-группа
8 часов
Восточная сказка Абу-Даби: незабываемое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши и ультрасовременной архитектуры, посетив главные достопримечательности Абу-Даби
Начало: у вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$70 за человека
Индивидуальная
8 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
Увидеть самое главное в Абу-Даби и попробовать золото на вкус
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
310$295 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:00
от $85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от $425 за экскурсию
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Обзорная экскурсия в мини-группе «Из Дубая - в сказочный Абу-Даби на 1 день»
В комфортном темпе осмотреть визитные карточки города и узнать о них самое важное
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 08:00
92$83 за человека
Мини-группа
12 часов
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$62 за человека
Мини-группа
10 часов
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетить главные достопримечательности столицы ОАЭ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААйнагуль5 июня 2024Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
- ЯЯрослав5 июня 2024Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
- ЮЮлия4 июня 2024Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
- ООксана3 июня 2024Нам с сыном очень понравилось
- ММария2 июня 2024Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
- ККирилл1 июня 2024Ездили на экскурсию с Жоном, очень понравилось, маленькая группа на одной машине, все быстро и очень интересно. Обед на рыбном рынке обязателен, дешево и вкусно. Жон ответит на все вопросы про Эмираты👍
- ППавел1 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
- ССофия1 июня 2024Мне очень понравилась экскурсия: было красиво и вкусно (заезжали на рынок за финиками, а потом на рыбный рынок на обед).
- ВВалентина1 июня 2024Экскурсия была организованна на высоком уровне, большое спасибо команде Трипстера, выбор экскурсий большой и разнообразный, удобно, находясь дома, предварительно организовать
- ААнтон31 мая 2024Осталась исключительно положительные впечатления о поездке. Начиная от того как было все организовано, с мной оперативно связались, дали рекомендации, что
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Абу-Даби»
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