Экскурсии в Абу-Даби из Дубая

Найдено 28 экскурсий в категории «Абу-Даби» в Дубае на русском языке, цены от $18, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
838 отзывов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Из Дубая - в Абу-Даби
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
104 отзыва
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие и современность
Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Блистательный Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
Билеты
1 час
23 отзыва
Билет в музей Лувр Абу-Даби без очереди
Откройте для себя мир великих художников и архитектурное чудо, посетив музей Лувр в Абу-Даби с удобным электронным билетом
Начало: В «Лувре» Абу-Даби
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$18 за билет
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
75 отзывов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - город мечты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
42 отзыва
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Круглосуточный трансфер: Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города
Предлагаем трансферы на удобных минивэнах из аэропорта в отель и обратно, а также по городу. В любое время суток отвезём вас в нужное место
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$55 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
Вдохновляющий Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
131 отзыв
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:33
10 июня в 10:33
333$300 за всё до 6 чел.
Навстречу чудесам Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Абу-Даби с посещением королевского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
Восточная сказка Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
7 отзывов
Восточная сказка Абу-Даби: незабываемое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши и ультрасовременной архитектуры, посетив главные достопримечательности Абу-Даби
Начало: у вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$70 за человека
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
Увидеть самое главное в Абу-Даби и попробовать золото на вкус
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
310$295 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Групповая
7 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:00
от $85 за человека
Экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия по Абу-Даби
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от $425 за экскурсию
Обзорная экскурсия в мини-группе «Из Дубая - в сказочный Абу-Даби на 1 день»
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Обзорная экскурсия в мини-группе «Из Дубая - в сказочный Абу-Даби на 1 день»
В комфортном темпе осмотреть визитные карточки города и узнать о них самое важное
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 08:00
92$83 за человека
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$62 за человека
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетить главные достопримечательности столицы ОАЭ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айнагуль
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
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    рассказывал много интересного,отвечал на все вопросы,и даже провел с нами интеллектуальную игру о жизни в ОАЭ! Было весело и легко,день пролетел на одном дыхании! обьязательно вернёмся и посетим еще много ваших экскурсий!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
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  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Билеты в музей «Лувр» в Абу-Даби
    Нам с сыном очень понравилось
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • К
    Кирилл
    1 июня 2024
    Из Дубая - в Абу-Даби
    Ездили на экскурсию с Жоном, очень понравилось, маленькая группа на одной машине, все быстро и очень интересно. Обед на рыбном рынке обязателен, дешево и вкусно. Жон ответит на все вопросы про Эмираты👍
    Ездили на экскурсию с Жоном, очень понравилось, маленькая группа на одной машине, все быстро и оченьЕздили на экскурсию с Жоном, очень понравилось, маленькая группа на одной машине, все быстро и оченьЕздили на экскурсию с Жоном, очень понравилось, маленькая группа на одной машине, все быстро и очень
  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • С
    София
    1 июня 2024
    Из Дубая - в Абу-Даби
    Мне очень понравилась экскурсия: было красиво и вкусно (заезжали на рынок за финиками, а потом на рыбный рынок на обед).
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    Дорога переносится легко — у нас был прекрасный водитель-экскурсовод Жон. Он интересно и захватывающе обо все рассказывал, я бы даже ещё раз съездила)

    Мне очень понравилась экскурсия: было красиво и вкусно (заезжали на рынок за финиками, а потом наМне очень понравилась экскурсия: было красиво и вкусно (заезжали на рынок за финиками, а потом на
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
    Экскурсия была организованна на высоком уровне, большое спасибо команде Трипстера, выбор экскурсий большой и разнообразный, удобно, находясь дома, предварительно организовать
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    свой отдых. Они подбирают для экскурсий очень эрудированных гидов. Цены на некоторые направления значительно ниже чем в ОАЭ. Всем рекомендую сделать свой выбор на Трипстере.

  • А
    Антон
    31 мая 2024
    Из Дубая - в Абу-Даби
    Осталась исключительно положительные впечатления о поездке. Начиная от того как было все организовано, с мной оперативно связались, дали рекомендации, что
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    взять с собой и рассказали о программе. Утром нас забрали на комфортабельном автомобили и были очень внимательны, спрашивали комфортная ли температура в салоне и дали водичку. На всех локациях было достаточно времени, чтоб насладится и сделать фотографии. Отабек очень интересно рассказывал не только о местах в которых мы были, но и в целом про историю эмиратов, культуру и традиции. Было очень интересно его слушать, простым красивым языком, легко отвечал на все интересующие вопросы. Сам город очень красивый, все места которые мы посетили были очень красивыми и интересными, хотя изначально, меня интересовала, только мечеть! Обед был на рыбном рынке, все было безумно вкусное и свежее! Экскурсия очень понравилось, потому, что самому посмотреть такое количество место за один день достаточно сложно особенно за такую приятную цену. Спасибо большое за чудесно проведенное время!

    Осталась исключительно положительные впечатления о поездке. Начиная от того как было все организовано, с мной оперативноОсталась исключительно положительные впечатления о поездке. Начиная от того как было все организовано, с мной оперативноОсталась исключительно положительные впечатления о поездке. Начиная от того как было все организовано, с мной оперативно

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Абу-Даби»

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  2. Из Дубая - в Абу-Даби
  3. Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
  4. Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
  5. Блистательный Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Абу-Даби" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 18 до 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1770 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 28 экскурсий на 2024 год по теме «Абу-Даби», 1770 ⭐ отзывов, цены от $18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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