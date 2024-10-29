От рыбацкого посёлка до шедевра Ближнего Востока — вот лишь некоторые из исторических вех Абу-Даби, которые откроются вам на экскурсии.
Прибыв в столицу Эмиратов, вы окажетесь в средневековой восточной сказке — и вместе с тем ультрасовременном оазисе. Увидите королевские дворцы и небоскрёбы, а также познакомитесь с арабской культурой.
Прибыв в столицу Эмиратов, вы окажетесь в средневековой восточной сказке — и вместе с тем ультрасовременном оазисе. Увидите королевские дворцы и небоскрёбы, а также познакомитесь с арабской культурой.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
- Last Exit — необычный фотоспот по тематике фильма «Безумный Макс».
- Мечеть Шейха Зейда — самая дорогая в мире мечеть, сделанная из белого итальянского мрамора. С золотыми люстрами весом 12 тонн и самым большим ковром в мире.
- Heritage Village — музей под открытым небом. Историко-этнографическая деревня, которая разительно отличается от того, что можно увидеть в суперсовременном городе мира.
- Etihad Towers — комплекс зданий, включающий пять небоскрёбов, один из которых является сверхвысоким. Здесь вас ждёт фотосессия на фоне знаменитых башен, на котором снимали фильм «Форсаж 7».
- Emirat Palace — президентский отель с золотыми потолками, где снимался фильм «Секс в большом городе» и «Форсаж 7».
- Qasr Al Watan — Дворец нации, президентский дворец, действующая резиденция президента.
- Лувр Абу-Даби — необычный музей, расположенный на острове и окружённый водой.
- Финиковый рынок — предлагает возможность попробовать различные сорта фиников и узнать больше о культуре и традициях ОАЭ. Всего несколько таких плодов утолят голод и помогут набраться сил.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- В стоимость экскурсии включены трансфер и экскурсионное обслуживание на всём протяжении маршрута.
- Поездка пройдёт на автомобиле комфорт-класса.
- Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $20.
- Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс-код — нельзя носить прозрачное и обтягивающее, руки должны быть закрыты до кистей, ноги — по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить специальную одежду (45-50 дирхамов).
Дополнительные расходы (по желанию)
- Билет в Лувр — 65 дирхамов.
- Билет в Каср аль-Ватан — 65 дирхамов.
- Обед/ужин — от 55 дирхамов.
во вторник, четверг и субботу в 10:00, 10:30 и 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$64
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 10:30 и 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 702 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ринат
29 окт 2024
Отличная экскурсия! Знающий гид. Удобный автомобиль. Посмотрели всё, что было указано. Рекомендуем!
Л
Любовь
19 окт 2024
Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек. Программа построена оптимально - посетили много ключевых локаций. Единственное, я бы посоветовала добавить еще время на Лувр, последние залы уже буквально пробегали, а хотелось еще порассматривать).
Но, в целом, всем довольны. Спасибо и удачи!
Но, в целом, всем довольны. Спасибо и удачи!
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