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От рыбацкого посёлка до шедевра Ближнего Востока — вот лишь некоторые из исторических вех Абу-Даби, которые откроются вам на экскурсии.



Прибыв в столицу Эмиратов, вы окажетесь в средневековой восточной сказке — и вместе с тем ультрасовременном оазисе. Увидите королевские дворцы и небоскрёбы, а также познакомитесь с арабской культурой.