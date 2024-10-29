Из Дубая - в волшебный Абу-Даби

Познакомиться с символами одного из самых красивых и богатых городов арабского мира
От рыбацкого посёлка до шедевра Ближнего Востока — вот лишь некоторые из исторических вех Абу-Даби, которые откроются вам на экскурсии.

Прибыв в столицу Эмиратов, вы окажетесь в средневековой восточной сказке — и вместе с тем ультрасовременном оазисе. Увидите королевские дворцы и небоскрёбы, а также познакомитесь с арабской культурой.
5
2 отзыва
Из Дубая - в волшебный Абу-Даби
Из Дубая - в волшебный Абу-Даби
Из Дубая - в волшебный Абу-Даби
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

  • Last Exit — необычный фотоспот по тематике фильма «Безумный Макс».
  • Мечеть Шейха Зейда — самая дорогая в мире мечеть, сделанная из белого итальянского мрамора. С золотыми люстрами весом 12 тонн и самым большим ковром в мире.
  • Heritage Village — музей под открытым небом. Историко-этнографическая деревня, которая разительно отличается от того, что можно увидеть в суперсовременном городе мира.
  • Etihad Towers — комплекс зданий, включающий пять небоскрёбов, один из которых является сверхвысоким. Здесь вас ждёт фотосессия на фоне знаменитых башен, на котором снимали фильм «Форсаж 7».
  • Emirat Palace — президентский отель с золотыми потолками, где снимался фильм «Секс в большом городе» и «Форсаж 7».
  • Qasr Al Watan — Дворец нации, президентский дворец, действующая резиденция президента.
  • Лувр Абу-Даби — необычный музей, расположенный на острове и окружённый водой.
  • Финиковый рынок — предлагает возможность попробовать различные сорта фиников и узнать больше о культуре и традициях ОАЭ. Всего несколько таких плодов утолят голод и помогут набраться сил.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
  • В стоимость экскурсии включены трансфер и экскурсионное обслуживание на всём протяжении маршрута.
  • Поездка пройдёт на автомобиле комфорт-класса.
  • Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $20.
  • Обратите внимание на одежду, в мечети строгий дресс-код — нельзя носить прозрачное и обтягивающее, руки должны быть закрыты до кистей, ноги — по щиколотку. Голову девушкам нужно покрыть платком. В мечети можно купить специальную одежду (45-50 дирхамов).

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билет в Лувр — 65 дирхамов.
  • Билет в Каср аль-Ватан — 65 дирхамов.
  • Обед/ужин — от 55 дирхамов.

во вторник, четверг и субботу в 10:00, 10:30 и 11:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$64
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00, 10:30 и 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Р
29 окт 2024
Отличная экскурсия! Знающий гид. Удобный автомобиль. Посмотрели всё, что было указано. Рекомендуем!
Л
19 окт 2024
Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек. Программа построена оптимально - посетили много ключевых локаций. Единственное, я бы посоветовала добавить еще время на Лувр, последние залы уже буквально пробегали, а хотелось еще порассматривать).
Но, в целом, всем довольны. Спасибо и удачи!
Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек.Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек.Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек.Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек.Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек.Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек.Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек.Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек.Поездка в Абу-Даби прошла отлично! Нашим гидом был Рауф - приятный, клиентоориентированный и доброжелательный молодой человек.

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