Одно из самых волшебных приключений в ОАЭ – это полет на воздушном шаре!

Вы встретите восход солнца, пролетая над безграничной пустыней. Удивительные пейзажи завораживают, вы погрузитесь в атмосферу восточной авантюрной сказки. Почувствуйте себя снова ребенком и летите на встречу мечте, паря над нетронутыми дюнами.

После полета, вы сможете позавтракать и начать новый день.