Полёт на воздушном шаре. При себе обязательно иметь оригинал паспорта! Форма одежды удобная, теплая. Высота полета на воздушном шаре 1100-1200 метров.
Ограничения по возрасту и по весу: допускаются к полету на воздушном шаре от 5 до 70 лет, весом не более 120 кг, без медицинских противопоказаний.
Особенности полета и посадки воздушного шара: воздушный шар сопровождается автомобилями по земле, которые забирают вас после посадки. Перед полетом будет проведен инструктаж. Важно! При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас. Полет будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
Ограничения по возрасту и по весу: допускаются к полету на воздушном шаре от 5 до 70 лет, весом не более 120 кг, без медицинских противопоказаний.
Особенности полета и посадки воздушного шара: воздушный шар сопровождается автомобилями по земле, которые забирают вас после посадки. Перед полетом будет проведен инструктаж. Важно! При неблагоприятной погоде мы максимально оперативно оповестим вас. Полет будет перенесен на другую дату или сумма за экскурсию будет возвращена.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Одно из самых волшебных приключений в ОАЭ – это полет на воздушном шаре!
Вы встретите восход солнца, пролетая над безграничной пустыней. Удивительные пейзажи завораживают, вы погрузитесь в атмосферу восточной авантюрной сказки. Почувствуйте себя снова ребенком и летите на встречу мечте, паря над нетронутыми дюнами.
После полета, вы сможете позавтракать и начать новый день.
Программа
- Сбор из отеля;
- Регистрация;
- Трансфер к месту взлета;
- Инструктаж;
- Групповой полет на воздушном шаре (45 - 60 минут);
- Завтрак в пустыне;
- Обратный трансфер в отель.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Групповой полет на воздушном шаре Лёгкий завтрак
- Что не входит
- За дополнительную плату можно приобрести видео полета. Катание на квадроцикле 20 минут
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 04:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Дубае
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На воздушном шаре
Похожие туры из Дубая
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
в лобби вашего отеля
Завтра
14 ноя
15 ноя
16 ноя
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
Завтра
14 ноя
15 ноя
16 ноя
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
в вашем отеле
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
$269 за человека