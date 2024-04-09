4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, полет на воздушном шаре, завтрак в бедуинском лагере, фото с соколом и катание на верблюде»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 окт в 04:00
11 окт в 04:00
$350 за человека
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Полёт на воздушном шаре
Начало: Ваш отель
«Одно из самых волшебных приключений в ОАЭ – это полет на воздушном шаре»
Расписание: Время выезда зависит от рассвета, накануне поездки сообщим более точно.
Завтра в 04:00
10 окт в 04:00
$300 за человека
10 минут 47 секунд
Групповая
до 25 чел.
Воздушный шар в Атлантисе
Начало: Пляж аквапарка Aquaventure
«Аттракцион The Dubai Balloon ― это уникальная в своем роде прогулка на воздушном шаре над рукотворным островом Palm Jumeirah»
Расписание: Каждый день с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 00:00.
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр9 апреля 2024Великолепная организация: водитель забирает из отеля, дорога до пустыни занимает около часа, далее при вас накачиваются воздухом шары и начинается
- ССергей13 марта 2024Полёт на воздушном шаре собственно экскурсией не является. На экскурсии присутствовал водитель, который плохо говорил по-английски, и пилот воздушного шара,
- ЛЛэйла31 декабря 2023Благодарим за интересную и захватывающую экскурсию! Нам все очень понравилось
- ППолина3 марта 2023Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоуВеликолепно! Все прошло идеально, в т. ч. благодаря нашему гиду Никки, который забрал меня и других туристов из отеля на
- ААлександр30 ноября 2022Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоуВсе прошло гладко - от бронирования до конца. Один раз это точно стоит увидеть. Доставка вовремя в автобусе с кондиционером.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На воздушном шаре»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в октябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "На воздушном шаре" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 350. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на воздушном шаре, 9 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь