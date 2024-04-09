Полеты на воздушном шаре в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «На воздушном шаре» в Дубае на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
На верблюдах
На воздушном шаре
9 отзывов
4.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, полет на воздушном шаре, завтрак в бедуинском лагере, фото с соколом и катание на верблюде»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 окт в 04:00
11 окт в 04:00
$350 за человека
Полёт на воздушном шаре
На воздушном шаре
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Полёт на воздушном шаре
Начало: Ваш отель
«Одно из самых волшебных приключений в ОАЭ – это полет на воздушном шаре»
Расписание: Время выезда зависит от рассвета, накануне поездки сообщим более точно.
Завтра в 04:00
10 окт в 04:00
$300 за человека
Воздушный шар в Атлантисе
На воздушном шаре
10 минут 47 секунд
Групповая
до 25 чел.
Воздушный шар в Атлантисе
Начало: Пляж аквапарка Aquaventure
«Аттракцион The Dubai Balloon ― это уникальная в своем роде прогулка на воздушном шаре над рукотворным островом Palm Jumeirah»
Расписание: Каждый день с 6:00 до 11:00 и с 18:00 до 00:00.
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    9 апреля 2024
    Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Великолепная организация: водитель забирает из отеля, дорога до пустыни занимает около часа, далее при вас накачиваются воздухом шары и начинается
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    сам полет. Корзина шара разделена на 4 секции, в каждой будет 4-5 человек, но всё достаточно комфортно и никто не мешает друг другу. В воздухе находитесь примерно час, увидите газелей и верблюдов. Внедорожники заберут вас прямо из пустыни возле места приземления, а потом отвезут на завтрак - очень достойный шведский стол. На мой взгляд, если хочется побывать в пустыне Эмиратов, то данная экскурсия подходит намного лучше, чем пресловутое "сафари". Здесь нет лишнего ожидания, время проходит незаметно.

  • С
    Сергей
    13 марта 2024
    Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Полёт на воздушном шаре собственно экскурсией не является. На экскурсии присутствовал водитель, который плохо говорил по-английски, и пилот воздушного шара,
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    который хорошо говорил по-английски. Однако, второй являлся оператором воздушного шара, но не экскурсоводом. Тур проводился сторонней компанией, которых на месте полётов несколько. Впечатления положительные. Оценка собственно мероприятия отличная. В то же время перевозка на площадку и обратно не оптимальная. Из шести часов экскурсии почти четыре я провёл в дороге.

  • Л
    Лэйла
    31 декабря 2023
    Полёт на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Благодарим за интересную и захватывающую экскурсию! Нам все очень понравилось
  • П
    Полина
    3 марта 2023
    Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
    Великолепно! Все прошло идеально, в т. ч. благодаря нашему гиду Никки, который забрал меня и других туристов из отеля на
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    машине и всё время (кроме полёта на шаре) был с нами, интересовался нами и заботился. Полет шикарный, капитан по ходу движения рассказывал интересные факты, в лагере очень вкусный, но скромный шведский стол, все красиво, чисто, без суеты. Ухоженные верблюды, доброжелательный мужчина с соколом, ретро джипы 50'х годов. По окончании полёта выдали воду в термосах с лого компании.

  • А
    Александр
    30 ноября 2022
    Путешествие на воздушном шаре с англоязычным гидом, завтрак и соколиное шоу
    Все прошло гладко - от бронирования до конца. Один раз это точно стоит увидеть. Доставка вовремя в автобусе с кондиционером.
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    И приземление на обратном пути прошло хорошо. Полет, как и ожидалось, продлится один час. После этого приятная поездка на сафари-джипе в лагерь. В лагере приготовлен вкусный обед, есть возможность сфотографироваться с соколами и верхом на верблюдах. Однако времени в лагере было слишком мало: всего один час. В целом приятные впечатления, особенно в первый раз. Таким образом 5 звезд

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На воздушном шаре»

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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в октябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "На воздушном шаре" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 350. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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