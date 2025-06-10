Проведите день в атмосфере роскоши и спокойствия.
Отдохните у знаменитого Sky Pool с панорамным видом на Дубай, а затем откройте для себя величие острова Пальма Джумейра со смотровой площадки Palm Tower. Вас ждут комфорт, впечатляющие виды и вдохновляющие моменты.
Отдохните у знаменитого Sky Pool с панорамным видом на Дубай, а затем откройте для себя величие острова Пальма Джумейра со смотровой площадки Palm Tower. Вас ждут комфорт, впечатляющие виды и вдохновляющие моменты.
Описание экскурсииРоскошный день в сердце Дубая Начните своё приключение в Marina Mall, где вас встретит команда и поможет с комфортом начать путешествие. Затем отправляйтесь в Sky Pool — оазис уюта и покоя, парящий над Дубаем. Проведите шесть часов в атмосфере спокойствия и наслаждайтесь захватывающими панорамами города и Персидского залива, плавая в прохладной воде или отдыхая у бассейна. После отдыха погрузитесь в мир инноваций и архитектурных чудес на легендарной Пальмовой обсерватории. Вас ждёт кинематографическая презентация о создании острова Пальма Джумейра и головокружительный обзор Дубая с высоты, где можно увидеть весь масштаб и красоту города. Комфорт и впечатления На протяжении экскурсии вас сопровождают опытные гиды, готовые ответить на любые вопросы. У вас будет достаточно времени для отдыха, фото и наслаждения видами. Вы ощутите истинное сочетание роскоши, вдохновения и культурного великолепия Дубая. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпу, солнцезащитный крем, удобную обувь, паспорт или его копию.
- Экскурсия начинается в 9:30 в торговом центре Dubai Marina — приходите к 9:15.
- Фото- и видеосъёмка разрешена для личного пользования.
- Не подходит для: беременных женщин, лиц младше 21 года, пользователей инвалидных колясок и людей, страдающих головокружением.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Marina Mall
- Sky Pool
- Смотровая площадка Palm
- Остров Пальма Джумейра
Что включено
- Доступ к Sky Pool
- Приоритетный доступ на смотровую площадку Palm Observatory с кофе в The View
- Кинематографическая презентация в Palm Observatory
- Раздевалки (шкафчики, сушилки и душевые)
- Полотенца
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Marina Mall - Dubai Marina - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Что взять с собой: шляпу, солнцезащитный крем, удобную обувь, паспорт или его копию
- Экскурсия начинается в 9:30 в торговом центре Dubai Marina - приходите к 9:15
- Фото - и видеосъёмка разрешена для личного пользования
- Не подходит для: беременных женщин, лиц младше 21 года, пользователей инвалидных колясок и людей, страдающих головокружением
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мирон
10 июн 2025
Гид был очень дружелюбным, и мы по-настоящему насладились всей экскурсией. Отличная поездка!
м
марк
15 ноя 2024
Лучший гид — Али! Такого, как он, больше нет во всём мире. Настоящий профессионал!
Д
Даниил
13 авг 2024
Али был потрясающим гидом — очень доброжелательный и терпеливый. Мы опоздали из-за пробок, но он нас дождался. Провёл с нами весь день под жарким солнцем, всегда с улыбкой, даже ходил с нами за покупками. Рекомендую на все 100%!
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: Личное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Завтра в 08:00
9 дек в 08:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Дубаю
Познакомьтесь с Дубаем глазами местного жителя. Узнайте о его истории, культуре и знаменитых достопримечательностях. Вас ждёт незабываемое путешествие
9 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Билеты
Билет на смотровую площадку The View at The Palm
Смотрите на рукотворное чудо-остров с 52 уровня Palm Tower. Погрузитесь в интерактивные зоны и узнайте историю создания Пальмы Джумейры
Начало: В небоскрёбе Palm Tower
9 дек в 10:00
10 дек в 10:00
$34 за билет