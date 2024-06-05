Смотровые площадки Дубая

1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю с локальным гидом
Погрузитесь в мир восточного великолепия и ультрасовременных технологий, открывая Дубай в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Дубае или Шардже
«Мы даём нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View»
Расписание: ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30 и 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:00
$45 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
«Билеты на смотровые площадки, в Аквариум и в музей оплачиваются отдельно»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«На смотровых площадках вы сможете воспользоваться обзорными биноклями и виртуальными аттракционами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Мини-группа
6 часов
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
«Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире высотой 828 метров со смотровой площадкой, откуда откроются захватывающие виды на ночной Дубай»
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$100 за человека
Индивидуальная
8 часов
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
«Если пожелаете, насладитесь панорамным видом города со смотровой площадки Рамки Дубая, полюбуетесь необычными скульптурами в парке Цветов и заглянете в уютный парк Бабочек»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Мини-группа
8 часов
Знакомство с Дубаем в уютной мини-группе: целый день исследований
Проведите незабываемый день в Дубае, исследуя его знаменитые достопримечательности в комфортной атмосфере мини-группы
Начало: Из вашего отеля/порта/аэропорта
«Если вся группа пожелает, поднимемся на одну из лучших смотровых площадок в Дубае или прокатимся на монорельсе»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
55$53 за человека
Билеты
1.5 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«На панорамных площадках самого высокого небоскрёба в мире вы насладитесь сказочными пейзажами Дубая и увидите шоу поющих фонтанов с нового ракурса»
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«Вы узнаете о его создании, полюбуетесь отелем-дворцом Атлантис и панорамой района Дубай Марина со смотровой площадки»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Смотровая площадка — The View at The Palm расположена на 52-м этаже небоскреба Palm Tower, на высоте 240 метров вы насладитесь панорамным видом на остров Palm Jumeirah, городские небоскребы и Арабский залив»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Билеты
1.5 часа
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
«Доступ к смотровой площадке Рамка Дубая (Dubai Frame) без очереди в кассы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Потом посетим самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа — и поднимемся на смотровую площадку на 124-125 этажах»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
«Если пожелаете, заглянете в парки Бабочек и Цветов и подниметесь на смотровую площадку Дубайской Рамки, одного из самых современных символов города»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$280 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
По руфтопам Дубая - на кабриолете
Насладиться захватывающими видами из открытого автомобиля и за столиком панорамного бара
Начало: В вашем отеле в центральной части Дубая
«Здесь вас ждут те же виды, что и на популярных смотровых площадках»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
300$270 за всё до 3 чел.
Билеты
3.5 часа
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«На смотровых площадках вы сможете воспользоваться обзорными биноклями и виртуальными аттракционами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Индивидуальная
7 часов
Поразительный Дубай: экспресс-тур по знаковым местам мегаполиса
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от уютных улочек Ал Сиф до величественного Бурдж Халифа. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У вашего отеля
«Смотровая Palm Tower — $60/чел»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Смотровая площадка на Бурдж Халифа»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Индивидуальная
8 часов
Мархаба, Дубай: город за 1 день
Попробовать еду, вдохновившую Adidas, и познакомиться с самыми-самыми достопримечательностями города
Начало: у вашего отеля
«Если вы хотите посетить достопримечательности и смотровые площадки, входные билеты оплачиваются отдельно (от 15$ до 55$ за локацию)»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Многогранный Дубай: насыщенный день в мегаполисе
Старый город и новые районы, Парус, Пальма Джумейра, Дубай Марина, Бурдж-Халифа и не только
«На очереди – огромный насыпной остров (его размер — 800 футбольных полей), где можно подняться на смотровую башню Пальм Вью»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$265 за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Доступ к смотровым площадкам на 124, 125 и 148 этажах небоскрёба Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$125 за билет
Индивидуальная
10 часов
Город рекордов Дубай: индивидуальная экскурсия
Познакомиться с городом рекордов за 10 часов
Начало: У вашего отеля
«Мы даем нашим гостям возможность полюбоваться Пальмой с Дубайского монорельса или с новой смотровой площадки Palm View»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$250 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Дубай
Все самые-самые районы и достопримечательности города на комфортной автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Вы побываете на роскошном искусственном острове и полюбуетесь со смотровой площадки видом на культовый отель в виде паруса»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
215$194 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магия вечернего Дубая
С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
Начало: У вашего отеля
«Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире (828 метров) со смотровой площадкой, откуда открываются отличные виды на ночной Дубай»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$250 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Пакетный тур: Дубайский аквариум + Бурдж-Халифа с экономией 25%
Пакетное предложение в Дубай: аквариум и Бурдж-Халифа. Сэкономьте 25% и получите максимум впечатлений от двух достопримечательностей
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
«В выбранное вами время самый быстрый лифт в мире доставит вас на смотровые площадки высочайшего здания на планете на 124-м этаже, где вашему взору предстанет захватывающая панорама с видами на город, пустыню и Персидский залив»
Расписание: С воскресенья по среду: с 10:00 до 21:00, с четверга по субботу: с 10:00 до 23:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
$72 за человека
Билеты
4 часа
Бурдж-Халифа вершина: билеты на 148, 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
«Поднимитесь на самую «вершину мира» — 148 этаж Эта площадка попала в книгу рекордов Гиннесса в номинации «самая высокая смотровая площадка в мире»»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $126 за билет
Билеты
4 часа
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
«Насладитесь завораживающими видами на многие километры вокруг с балкона смотровой площадки»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $56 за билет
Билеты
2 часа
Билеты на смотровую площадку The View at The Palm
Начало: The View at The Palm
«Что вас ждет Смотровая площадка The View at The Palm – это самая новая достопримечательность Дубая, открылась для посетителей 7 апреля 2021 года»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $25 за билет
Круиз
7 часов
Экскурсия по Дубаю с круизом и башней Бурдж Халифа 124 этаж
Начало: Сбор в отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«Специально разработанный дизайн круговой смотровой площадки 360 градусов, позволит вам охватить все уголки города»
Расписание: Вторник, четверг, пятница и воскресенье в 15:00-15:30 начало тура
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
от $105 за человека
Билеты
1.5 часа
Архитектурное чудо - Dubai Frame (входной билет)
Начало: Zabeel Park Jogging Track - Za’abeel - Al Kifaf
«Приготовьтесь увидеть одну из самых знаковых достопримечательностей Дубая с уникальной смотровой площадки на Dubai Frame — потрясающем архитектурном чуде, откуда открывается захватывающий вид на прошлое, настоящее и будущее города»
Расписание: Dubai Frame открыт с 9:00 до 21:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $16 за билет
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия «Дубай. Начало»
Увидеть, как поменялся облик Эмиратов за 100 лет и где проходит граница эпох
«Я расскажу, что именно олицетворяет проект и какие виды открываются со смотровой площадки на высоте 150 м»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
$340 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Гора Джебель Джейс в Рас-эль-Хайме и 3 рекорда Гиннесса
Подняться на самую высокую гору ОАЭ, промчаться на зиплайне и проводить закат в известном ресторане
Начало: У вашего отеля
«Семь смотровых площадок с 12 биноклями»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$210 за всё до 6 чел.
Аудиогид
9 часов
Один день в Дубае: аудиоэкскурсия по городу с билетом на смотровую площадку
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd, Dubai
«Смотровая площадка Бурдж Халифы, Старый город, Дубай Марина — все это будет на вашем пути»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$88.70 за человека
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
VIP-подъём на одну из самых высоких обзорных площадок знакового небоскрёба
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Доступ к смотровым площадкам на 124, 125 и 148 этажах небоскрёба Бурдж-Халифа»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$175 за билет
Мини-группа
10 часов
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
«✨ Смотровая площадка на 52 этаже небоскреба Palm Tower на острове Пальма Джумейра»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
$300 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
«Вы побываете в исторической деревне, полюбуетесь видами на бухту с обзорной площадки, посетите мечеть 15 века и отыщете оазис среди гор»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
Билеты
1 час
Билет на смотровую площадку Бурдж Халифа
«Самостоятельное посещение смотровой площадки»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 19:30
$70 за билет
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
Ночной Дубай на кабриолете
Скоростная прогулка по сияющему городу
Начало: У вашего отеля
«Бурдж-Халифа — самое высокое здание мира (828 м) со смотровой площадкой, откуда открываются захватывающие виды»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
400$260 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Контрасты Дубая
Познакомиться с известными достопримечательностями города и его историей
«Поднимемся на смотровую площадку высочайшего здания на планете или просто сделаем эффектные фото на его фоне»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- ЕЕлизавета3 июня 2024Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
- ССветлана3 июня 2024Советую всем, кто хочет посмотреть Дубай, но ограничен во времени! У нас с дочерью было 20ч транзит в Дубае и
- ППавел2 июня 2024Интересная экскурсия, гид отвечал на все вопросы, маршрут можно было корректировать под желания участников поездки.
- ДДмитрий1 июня 2024Отличный гид 🔥интересно рассказывает о достопримечательностях Дубая и об истории создания ОАЭ. Свозил в интересные локации, дал возможность самим прогуляться. Время пролетело незаметно, всем советую обращаться именно к нему не пожалеете.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
- ЕЕлена30 мая 2024Были на обзорной экскурсии с гидом Саймоном. С уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которых мы
- ААнна30 мая 2024Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали заранее на Вотсап) поменяли
- ССветлана30 мая 2024Нереальные очереди! Если бы знали, что час будем стоять, чтобы зайти и 1,5 часа чтобы спуститься, вряд ли поехали бы. Сервису спасибо за возможность купить билеты рос картой и за приятные цены
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Смотровые площадки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 16 до 400 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1689 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 37 экскурсий на 2024 год по теме «Смотровые площадки», 1689 ⭐ отзывов, цены от $16. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август