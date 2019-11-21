Пустынное сафари в Дубае

Выезд из отеля на закрытом внедорожнике

4.7
6 отзывов
Выезд из отеля на закрытом внедорожнике.

Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля). Катание на внедорожнике и фотоостановка в пустыне проходит на закате. После катания по дюнам продолжение программы: ужин и живое представление в пустынном лагере.
Пустынное сафари в Дубае
Пустынное сафари в Дубае
Пустынное сафари в Дубае
Пустынное сафари в Дубае

Что вас ожидает 🤩

  • Пустыня Руб-аль-Халли
  • Бедуинский лагерь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Вы готовы к захватывающим приключениям? Тогда золото песчаных дюн ждет Вас! Испытайте себя на арабских «американских горках» в пустыне, преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, Вы сделаете невероятной красоты фотографии. Дальше Вы направитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, примерив традиционные арабские одеяния и освоите катания на верблюдах, а мастер татуажа искусно украсит Ваши руки узорами хны. В программе вечера Вас ждут ужин (безалкогольные напитки включены в стоимость), танец живота, мужской арабский танец "Танура", катание на верблюдах, арабская музыка и кальян.

Программа не предусматривает русскоговорящего гида.

Важно: данная экскурсия противопоказана беременным женщинам и людям со слабым вестибулярным аппаратом.

В период с декабря по февраль, желательно брать с собой в пустыню теплую одежу.

В период священного месяца Рамадан - развлекательная программа не проводится.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • За дополнительную плату: аренда квадроциклов
  • Фото с соколом
  • Алкогольные напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
2
1
А
21 ноя 2019
Интересная экскурсия, хорошие машины и водители. Советую взять на прокат квадроцикл.
Из минусов затянуто вечернее шоу.
Интересная экскурсия, хорошие машины и водители. Советую взять на прокат квадроцикл.
Е
19 мар 2019
Очень качественная и интересная экскурсия. Мне понравилось, буду рекомендовать своим друзьям.
В
16 дек 2018
Очень интересная инструкция, обязательная при посещении Дубая. Все организовано хорошо, забирают из отеля, по дороге есть возможность посмотреть на другие эмираты, которые живут совсем не так как в шикарно. Понятно, что настоящих бедуинов там нет, и вы приезжаете в стилизованный лагерь для туристов. Но впечатления от путешествия очень положительные.
Из минусов, хотелось бы по больше покататься на верблюдах, а не 2-3 метра, и не было обещанной возможности скатиться на сноуборде с барханов. ребенок был опечален этим фактом.
В
26 янв 2018
Интересная экскурсия, с очень классным водителем!
С
2 дек 2017
Сафари произвело яркое и сильное впечатление. Концертная программа интересная и зрелищная. Единственно, несчастные верблюды для катаний, у которых уже ноги тряслись от немилосердных нагрузок, вызывали больше жалость, чем восторг.
Р
1 ноя 2017
Экскурсия очень понравилась. Насыщенная программа.

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