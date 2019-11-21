Вы готовы к захватывающим приключениям? Тогда золото песчаных дюн ждет Вас! Испытайте себя на арабских «американских горках» в пустыне, преодолевая барханы на комфортном внедорожнике. Стоя на гребне шелковой песчаной волны в лучах заходящего солнца, Вы сделаете невероятной красоты фотографии. Дальше Вы направитесь в лагерь, где на время превратитесь в местного жителя, примерив традиционные арабские одеяния и освоите катания на верблюдах, а мастер татуажа искусно украсит Ваши руки узорами хны. В программе вечера Вас ждут ужин (безалкогольные напитки включены в стоимость), танец живота, мужской арабский танец "Танура", катание на верблюдах, арабская музыка и кальян.

Программа не предусматривает русскоговорящего гида.

Важно: данная экскурсия противопоказана беременным женщинам и людям со слабым вестибулярным аппаратом.

В период с декабря по февраль, желательно брать с собой в пустыню теплую одежу.

В период священного месяца Рамадан - развлекательная программа не проводится.