С нами Абу-Даби раскроется во всём своём блеске. Присоединяйтесь к нам и переживите незабываемые моменты в одной из самых захватывающих столиц мира!

Что вас ждёт:

Посещение величественной Мечети Шейха Заида, монументального творения современной архитектуры и духовного центра. Ощутите мир и гармонию, прогуливаясь по мраморным галереям, украшенным золотом и полудрагоценными камнями. Погрузитесь в мир искусства и культуры в пышных залах арабского Лувра, где встречаются шедевры западного и восточного мира. Подарите себе возможность увидеть роскошь и блеск монументальной резиденции Шейха Халифы. Отель Emirates Palace — символ изысканности и богатства, где каждая деталь создана для ценителей роскоши. Пройдитесь по ароматному рынку фиников и попробуйте лучшие сорта этих сладких даров пустыни. Для любителей скорости и активных развлечений возможен визит в мир Ferrari или морские приключения в Seaworld. Ценители кино и анимации оценят экскурсию в мир волшебства и фантазии Warner Bros. Важная информация: Посещение некоторых локаций по предварительной договорённости