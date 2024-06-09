Путешествие в Абу-Даби для большой компании

Откройте для себя великолепие Абу-Даби, жемчужины ОАЭ, в нашей эксклюзивной экскурсии по самым интересным и знаковым местам столицы.
Путешествие в Абу-Даби для большой компании
Путешествие в Абу-Даби для большой компании
Путешествие в Абу-Даби для большой компании
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Мечеть Шейха Заида
  • Лувр
  • Резиденция Шейха Халифы
  • Отель Emirates palace
  • Рынок фиников
  • По договорённости: Ferrari, Seaworld, Warner Bros

Описание экскурсии

С нами Абу-Даби раскроется во всём своём блеске. Присоединяйтесь к нам и переживите незабываемые моменты в одной из самых захватывающих столиц мира!

Что вас ждёт:

Посещение величественной Мечети Шейха Заида, монументального творения современной архитектуры и духовного центра. Ощутите мир и гармонию, прогуливаясь по мраморным галереям, украшенным золотом и полудрагоценными камнями. Погрузитесь в мир искусства и культуры в пышных залах арабского Лувра, где встречаются шедевры западного и восточного мира. Подарите себе возможность увидеть роскошь и блеск монументальной резиденции Шейха Халифы. Отель Emirates Palace — символ изысканности и богатства, где каждая деталь создана для ценителей роскоши. Пройдитесь по ароматному рынку фиников и попробуйте лучшие сорта этих сладких даров пустыни. Для любителей скорости и активных развлечений возможен визит в мир Ferrari или морские приключения в Seaworld. Ценители кино и анимации оценят экскурсию в мир волшебства и фантазии Warner Bros. Важная информация: Посещение некоторых локаций по предварительной договорённости

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Шейха Заида
  • Лувр
  • Резиденция Шейха Халифы
  • Отель Emirates palace
  • Рынок фиников
  • По договорённости: Ferrari, Seaworld, Warner Bros
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода
  • Интернет
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В стоимость входные билеты не входят
  • Оплачиваются дополнительно:
  • Лувр 63 дирхама, до 18 лет бесплатно
  • Резиденция 75 дирхам
  • Мы сделаем все, чтобы ваш отдых был замечательным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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