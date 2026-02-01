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Из Дубая - в Абу-Даби

Погрузитесь в мир богатства и культуры Абу-Даби: от исторической Деревни наследия до величественной мечети шейха Зайда
Абу-Даби, богатейший из эмиратов, открывает свои двери для путешественников.

Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание истории и современности, начиная с посещения Деревни наследия, где вы узнаете о жизни бедуинов, до восхищения архитектурными
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шедеврами, такими как Лувр Абу-Даби и мечеть шейха Зайда.

Вас ждет не только знакомство с культурным наследием, но и возможность насладиться современными достопримечательностями, включая знаменитые здания-близнецы Аль-Бахар.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием, сочетающим в себе изысканность и автентичность Абу-Даби

4.7
380 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидите уникальный мост, напоминающий барханы
  • 🏕 Посетите Деревню наследия и окунётесь в историю бедуинов
  • 🏛 Исследуете роскошный президентский дворец Каср Аль-Ватан
  • 🌊 Прогуляетесь по ухоженной набережной Корниш
  • 🎨 Полюбуетесь экспонатами Лувра Абу-Даби
  • 🕌 Восхититесь архитектурой мечети шейха Зайда
  • 🛍 Посетите колоритный базар и рыбный рынок
Из Дубая - в Абу-Даби
Из Дубая - в Абу-Даби
Из Дубая - в Абу-Даби

Что можно увидеть

  • Оригинальный мост
  • Деревня наследия
  • Каср Аль-Ватан
  • Набережная Корниш
  • Лувр Абу-Даби
  • Золотой дворец
  • Падающая башня Кэпитал Гейт
  • Здания-близнецы Аль-Бахар
  • Мечеть шейха Зайда
  • Базар
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

Что вас ожидает

При въезде в Абу-Даби непременно обратим внимание на оригинальный мост, очень похожий на барханы.
Первую остановку сделаем в Деревне наследия — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, фигуры домашних животных, бытовые артефакты.
Резиденция шейха Каср Аль-Ватан — следующая точка на нашем маршруте. Это не просто роскошное здание, а ещё и действующий президентский дворец! Если захотите, зайдём внутрь.
Продолжим исследовать местные красоты на уютной набережной Корниш, где очень чисто и ухоженно.
Затем заглянем в Лувр Абу-Даби, восхитимся невероятным «Золотым дворцом» — самым дорогим отелем в мире, полюбуемся падающей башней Кэпитал Гейт и зданиями-близнецами Аль-Бахар с подвижным фасадом. В этих местах гармонично соединены баснословная роскошь и изящная простота, современный дизайн и старинное очарование стройных минаретов.
Кульминацией нашего путешествия станет посещение мечети шейха Зайда. Вы узнаете, сколько времени ушло на строительство исламского храма и в чём было его изначальное предназначение.
Напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить фиников и других арабских вкусностей. Также по желанию сделаем остановку на обед на рыбном рынке.

Организационные детали

  • Поездка проходит на 7-местном комфортабельном автомобиле Kia Carnival.
  • Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно, детали уточняйте в переписке с гидом.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в Лувр и Каср Аль-Ваттан — по $18.
  • Лувр по понедельникам не работает.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$59
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина
Ангелина — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3186 туристов
Здравствуйте, путешественники! Я 8 лет живу в Дубае и очень его люблю! Знаю 4 языкa. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Мы хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 380 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
343
4
15
3
12
2
3
1
7
Юлия
Огромное спасибо, все понравилось.
Если честно, слегка расстроились, когда накануне экскурсии организатор попросила перенести даты, а у нас уже весь отпуск распланирован. Не знаю, почему так получилось, что мы не оказались
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в списке, но Ангелина пообещала все уладить, в итоге в час ночи все-таки нашли нам гида и, пожалуй это к лучшему. Умар прекрасный собеседник, хорошо говорит на русском, обо всем рассказал, бонусом завез в незапланированные локации, помог с поиском нужного товара на рынке, рассказал много интересных фактов об ОАЭ, о жителях, о законах. Вишенкой на торте было его приглашение после посещения мечети выйти из машины и пройти 100 метров. Мы были очень удивлены и обескуражены, но когда сделали так, как он просил - восторгу нашей группы не было предела!
С этой точки открывается просто потрясающий вид на мечеть шейха Зайда, она парит в воздухе, отражаясь, как в зеркале в воде бассейна. Мы сделали такие фото🥰!
Было нескучно, познавательно, интересно, легко, весело, дорога за 10 часов совсем не утомила. На экскурсию нас забрали и по окончании привезли к крыльцу гостиницы. Автомобиль комфортный, Умар в дороге предлагал прохладную воду, в мечети выдал нам Абаю. Сервис на уровне!
Однозначно рекомендую, не пожалеете!

Огромное спасибо, все понравилось.
Огромное спасибо, все понравилось.
Огромное спасибо, все понравилось.
Огромное спасибо, все понравилось.
Огромное спасибо, все понравилось.
Огромное спасибо, все понравилось.
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И
Дата посещения: 17 окт 2025
17 октября 2025 посетили Абу Даби в сопровождении гида Умида. Нам все очень понравилось. Умид - прекрасный рассказчик, знаток истории Эмиратов, внимательный к нашим пожеланиям и, главное, с прекрасным чувством юмора молодой человек. Благодарим за замечательно и познавательно проведенное время в Абу Даби.
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Д
Очень интересная и познавательная экскурсия в Абу-Даби. За время экскурсии узнали очень много интересных фактов об Абу-Даби и об Эмиратах в целом. Наш гид Джон рассказывал очень интересно, с удовольствием
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отвечал на наши вопросы, и в целом была очень комфортная атмосфера. Посетили главные достопримечательности - Лувр, Эмирэйт Пэлас, президентский дворец и конечно же мечеть шейха Зайда. Абу-Даби поразил нас своей красотой, великолепием и конечно же большим количеством достижений, внесенных в книгу рекордов Гиннесса!)
В середине дня у нас был обед по типу шведского стола, на удивление все было очень вкусно (обычно в рамках экскурсий подобные шведские столы не впечатляют, но тут была довольно разнообразная и вкусная еда). Также Джон предоставил нам абайи для посещения дворца и мечети (в наличии были разные размеры и цвета на выбор).
В общем экскурсия на 10 из 10. Всем рекомендую!

Очень интересная и познавательная экскурсия в Абу-Даби. За время экскурсии узнали очень много интересных фактов об
Очень интересная и познавательная экскурсия в Абу-Даби. За время экскурсии узнали очень много интересных фактов об
Очень интересная и познавательная экскурсия в Абу-Даби. За время экскурсии узнали очень много интересных фактов об
Очень интересная и познавательная экскурсия в Абу-Даби. За время экскурсии узнали очень много интересных фактов об
Очень интересная и познавательная экскурсия в Абу-Даби. За время экскурсии узнали очень много интересных фактов об
Очень интересная и познавательная экскурсия в Абу-Даби. За время экскурсии узнали очень много интересных фактов об
Очень интересная и познавательная экскурсия в Абу-Даби. За время экскурсии узнали очень много интересных фактов об
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К
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Нашим гидом была Альбина.

Мы посетили:
1. Last Exit — тематический парк-музей фудтраков в стиле фильма «Безумный Макс»
2.
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Лувр Абу Даби (+ 18$ за билет)
3. Каср аль-Ватан - президентский дворец (+ 18$ билет)
4. Финиковый рынок 5. Мечеть шейха Заида Это были все наши остановки.

А теперь подробней:
1. Last Exit интересная локация, время остановки 25 мин, в целом этого достаточно.
2. Лувр - остановка всего 1,5 часа с моменты как вы вышли из автобуса. Этого катастрофически мало, нужно увеличить время остановки минимум на 30 мин, а лучше 1 час.
3. Каср аль-Ватан - остановка 1,5 часа, из которых вы потратите 30 мин миниму на очеред + трансфер внутри территории дворца. Но в целом этого времени достаточно.
4. Финиковый рынок.
Совет: не покупайте там ничего, те же финики в шоколаде, продаются в сети магазинов Day to Day по 13 дирхам за упаковку, а на рынке нам их втюхали 3 упаковки за 100 дирхам + 1 упаковка в подарок.
5. Мечеть Шейха Заида. Время остановки не помню 1,5-2 часа, этого более чем достаточно. Нас привезли в самое удачное время, перед закатом, фотографии получились безумно красивые.
В мечети строгий дресс код, но об этом Вас заранее предупредит гид в переписке. Двум девушкам из нашей группы Альбина дала специальную одежду, чтобы их впустили.

Работа Гида:
Альбина действительно много знает, но пожалуйста сделайте что-нибудь с громкостью, было очень тихо, хотя мы сидели прямо за Альбиной, те кто сидел сзади наверное вообще ничего не слышали. Просили увеличить громкость микрофона, но это был максимум. Можно было погромче говорить.
Перед этим ездили на экскурсию с другим гидом в такой же машине и при том что он был и водителем и гидом его было очень хорошо слышно без всяких микрофонов.

Очень не хватало зрительного контакта с гидом, можно иногда оборачиваться и задавать вопросы чтобы удержать внимание туристов и чтобы было интересно.

Было ощущение что Альбина просто рассказывает заученные факты, с такой монерой рассказа очень хотелось спать.
На локациях нас просто провожали от машины до локации и потом забирали и отводили обратно в машину. Обратно мы ехали в полной тишине, гид даже не интересовалась понравилось нам или нет.

Водитель:
К сожалению, не запомнила его имя. Слишком агрессивная езда. Мы и до этого ездили с разными водителями, но это был самый агрессивный, постоянно злобно смотрел в равняющиеся с ним машины. Резкие повороты и остановки.

Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.+2
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
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A
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны и много информации. Ездили группой 6чел на киа карнавал. Забрал вовремя, проехали все локации, рассказал много интересного. Рекомендую 100%(на входных билетах не настаивал. кто хотел ходил в Лувр и дворец, кто хотел-нет)
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны
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Павел
Экскурсия очень насыщенная для 10 часов, поэтому отзыв будет длинный и подробный.

Забрали нас с опозданием в 30 минут, но и доставили в отель спустя почти 12 часов, то есть по
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общему времени все прошло так, как планировалось и даже чуть больше, но это скорее всего из-за разброса отелей. Поэтому пожелание к организаторам, начинать сбор раньше и учитывать отдаленность отелей друг от друга.

В целом по Абу-Даби точно не пожалеете, если съездите с данным организатором и если это ваша первая экскурсия в Эмиратах - мы бы рекомендовали её.
Посетили:
- парк-музей фильма «Безумный Макс» (15 мин);
- Лувр (1 час);
- обед;
- фотостоп на 10 мин на набережной с небоскребами;
- рынок, где можно недорого купить финики и дубайский шоколад;
- старый дворец шейха (отель Эмират палас) - 30 минут;
- резиденция шейха (1 час);
- мечеть шейха Зайда (1 час 20 минут).

Времени везде было достаточно и оптимально, кроме старого дворца, кофе с золотом не удалось насладится, пришлось выпить его за 3 мин, т. к. вход в следующий дворец уже закрывался. Из программы ничего не выкидывали бы. Все очень понравилось - насыщенно!

Из доп. затрат по экскурсии:
- по 18 долларов за человека в музей Лувр и резиденцию Шейха;
- Чашка Кофе с золотом в отеле Эмират палас - 90 дирхам;
- Обед (шведский стол) - 20$ на человека.
Ну я так понимаю доп. затраты по желанию, мы ни о чем не пожалели потом) все понравилось)

По гиду: у нас был Сарик. Безумно внимательный и приятный мужчина, купил нам мороженое в конце и выдал по бутылке воды в начале. Группа у нас была не самая простая, очень много активных женщин, которые перебивали и его, и друг друга, но он все это героически выдержал. Много говорили о том, как живут Арабы и об Эмиратах в целом.
Единственное пожелание Сарику, это быть более настойчивым с туристами, рассказывать больше истории, даже если необходимо для этого иногда попросить помолчать людей, чтобы послушать рассказ. Нам не хватило именно полноценного связанного рассказа, больше было похоже на беседу.
Но не смотря на наши пожелания, выражаем огромную благодарность Сарику за проведенный с нами день!

И еще одно пожелание по сопровождению - заходить в локации вместе с туристами, т. к. сложно ориентироваться там без гидов, ну либо выдавать указания куда идти и на что обратить внимание.

Экскурсия очень насыщенная для 10 часов, поэтому отзыв будет длинный и подробный.
Экскурсия очень насыщенная для 10 часов, поэтому отзыв будет длинный и подробный.
Экскурсия очень насыщенная для 10 часов, поэтому отзыв будет длинный и подробный.
Экскурсия очень насыщенная для 10 часов, поэтому отзыв будет длинный и подробный.
Экскурсия очень насыщенная для 10 часов, поэтому отзыв будет длинный и подробный.
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Входит в следующие категории Дубая

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