Абу-Даби, богатейший из эмиратов, открывает свои двери для путешественников.
Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание истории и современности, начиная с посещения Деревни наследия, где вы узнаете о жизни бедуинов, до восхищения архитектурными
Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание истории и современности, начиная с посещения Деревни наследия, где вы узнаете о жизни бедуинов, до восхищения архитектурными
7 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидите уникальный мост, напоминающий барханы
- 🏕 Посетите Деревню наследия и окунётесь в историю бедуинов
- 🏛 Исследуете роскошный президентский дворец Каср Аль-Ватан
- 🌊 Прогуляетесь по ухоженной набережной Корниш
- 🎨 Полюбуетесь экспонатами Лувра Абу-Даби
- 🕌 Восхититесь архитектурой мечети шейха Зайда
- 🛍 Посетите колоритный базар и рыбный рынок
Что можно увидеть
- Оригинальный мост
- Деревня наследия
- Каср Аль-Ватан
- Набережная Корниш
- Лувр Абу-Даби
- Золотой дворец
- Падающая башня Кэпитал Гейт
- Здания-близнецы Аль-Бахар
- Мечеть шейха Зайда
- Базар
- Рыбный рынок
Описание экскурсии
Что вас ожидает
При въезде в Абу-Даби непременно обратим внимание на оригинальный мост, очень похожий на барханы.
Первую остановку сделаем в Деревне наследия — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, фигуры домашних животных, бытовые артефакты.
Резиденция шейха Каср Аль-Ватан — следующая точка на нашем маршруте. Это не просто роскошное здание, а ещё и действующий президентский дворец! Если захотите, зайдём внутрь.
Продолжим исследовать местные красоты на уютной набережной Корниш, где очень чисто и ухоженно.
Затем заглянем в Лувр Абу-Даби, восхитимся невероятным «Золотым дворцом» — самым дорогим отелем в мире, полюбуемся падающей башней Кэпитал Гейт и зданиями-близнецами Аль-Бахар с подвижным фасадом. В этих местах гармонично соединены баснословная роскошь и изящная простота, современный дизайн и старинное очарование стройных минаретов.
Кульминацией нашего путешествия станет посещение мечети шейха Зайда. Вы узнаете, сколько времени ушло на строительство исламского храма и в чём было его изначальное предназначение.
Напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить фиников и других арабских вкусностей. Также по желанию сделаем остановку на обед на рыбном рынке.
Организационные детали
- Поездка проходит на 7-местном комфортабельном автомобиле Kia Carnival.
- Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно, детали уточняйте в переписке с гидом.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Лувр и Каср Аль-Ваттан — по $18.
- Лувр по понедельникам не работает.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$59
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 09:30 и 09:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3186 туристов
Здравствуйте, путешественники! Я 8 лет живу в Дубае и очень его люблю! Знаю 4 языкa. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Мы хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 380 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо, все понравилось.
Если честно, слегка расстроились, когда накануне экскурсии организатор попросила перенести даты, а у нас уже весь отпуск распланирован. Не знаю, почему так получилось, что мы не оказались
Если честно, слегка расстроились, когда накануне экскурсии организатор попросила перенести даты, а у нас уже весь отпуск распланирован. Не знаю, почему так получилось, что мы не оказались
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 17 окт 2025
17 октября 2025 посетили Абу Даби в сопровождении гида Умида. Нам все очень понравилось. Умид - прекрасный рассказчик, знаток истории Эмиратов, внимательный к нашим пожеланиям и, главное, с прекрасным чувством юмора молодой человек. Благодарим за замечательно и познавательно проведенное время в Абу Даби.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень интересная и познавательная экскурсия в Абу-Даби. За время экскурсии узнали очень много интересных фактов об Абу-Даби и об Эмиратах в целом. Наш гид Джон рассказывал очень интересно, с удовольствием
Вам был полезен этот отзыв?
К
Наша экскурсия началась в 10:15, закончилась в 19:30. Группа состояла из 7 или 8 человек.
Нашим гидом была Альбина.
Мы посетили:
1. Last Exit — тематический парк-музей фудтраков в стиле фильма «Безумный Макс»
2.
Нашим гидом была Альбина.
Мы посетили:
1. Last Exit — тематический парк-музей фудтраков в стиле фильма «Безумный Макс»
2.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
A
Поездка вчера в Абу-Даби из Дубая прошла восхитительно. Водитель-гид Умид прекрасно говорит по-русски, знает историю страны и много информации. Ездили группой 6чел на киа карнавал. Забрал вовремя, проехали все локации, рассказал много интересного. Рекомендую 100%(на входных билетах не настаивал. кто хотел ходил в Лувр и дворец, кто хотел-нет)
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия очень насыщенная для 10 часов, поэтому отзыв будет длинный и подробный.
Забрали нас с опозданием в 30 минут, но и доставили в отель спустя почти 12 часов, то есть по
Забрали нас с опозданием в 30 минут, но и доставили в отель спустя почти 12 часов, то есть по
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии на «Из Дубая - в Абу-Даби»
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Комфортабельное путешествие на Mercedes с посещением главных достопримечательностей
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $550 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби - из Дубая
Мечеть шейха Зайда, Emirates Palace, деревня бедуинов и другие знаковые локации
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $270
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
от $300 за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Из Дубая - в сияющий Абу-Даби
Познакомиться с главными символами и историей столицы Эмиратов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$119
$125 за человека
-9%
до 13 августа
$59 за человека