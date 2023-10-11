Посетить ключевые достопримечательности города на автомобильной экскурсии в мини-группе
Абу-Даби известен как богатейший из эмиратов.
Его невероятный колорит и шарм воплощены в миксе изящных дворцов, разноплановых музеев и оригинальных зданий. После урбанизированных просторов Дубая вы окажетесь в настоящем изумрудном царстве. Вас очарует аутентичная атмосфера города, и вы откроете для себя его удивительный характер!
Его невероятный колорит и шарм воплощены в миксе изящных дворцов, разноплановых музеев и оригинальных зданий. После урбанизированных просторов Дубая вы окажетесь в настоящем изумрудном царстве. Вас очарует аутентичная атмосфера города, и вы откроете для себя его удивительный характер!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
При въезде в Абу-Даби непременно обратим внимание на оригинальный мост, очень похожий на барханы.
Первую остановку сделаем в Деревне наследия — историко-этнографическом музее под открытым небом. Вы увидите шатры, в которых жили бедуины, старинное оружие, фигуры домашних животных, бытовые артефакты.
Резиденция шейха Каср Аль-Ватан — следующая точка на нашем маршруте. Это не просто роскошное здание, а ещё и действующий президентский дворец! Если захотите, зайдём внутрь.
Продолжим исследовать местные красоты на уютной набережной Корниш, где очень чисто и ухоженно.
Затем заглянем в Лувр Абу-Даби, восхитимся невероятным «Золотым дворцом» — самым дорогим отелем в мире, полюбуемся падающей башней Кэпитал Гейт и зданиями-близнецами Аль-Бахар с подвижным фасадом. В этих местах гармонично соединены баснословная роскошь и изящная простота, современный дизайн и старинное очарование стройных минаретов.
Кульминацией нашего путешествия станет посещение мечети шейха Зайда. Вы узнаете, сколько времени ушло на строительство исламского храма и в чём было его изначальное предназначение.
Напоследок предлагаем вам заехать на колоритный базар и купить фиников и других арабских вкусностей. Также по желанию сделаем остановку на обед на рыбном рынке.
Организационные детали
- Поездка проходит на 7-местном комфортабельном автомобиле Kia Carnival.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Лувр и Каср Аль-Ваттан — по $18.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Angelina — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 53 туристов
Здравствуйте, путешественники! Я 8 лет живу в Дубае и очень его люблю! Знаю 4 языкa. Работаю с командой гидов: у каждого из нас есть лицензия для проведения экскурсий. Мы хотим поделиться нашими знаниями с гостями ОАЭ. Наши экскурсии проходят в комфортном темпе и без толпы, организовано и насыщенно.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
11 окт 2023
Видимо еще не сезон, и мы были на экскурсии вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия по цене групповой. Это большой плюс. За это 5 баллов. В ходе экскурсии посетили рынок фиников(по желанию), Отель, деревню бедуинов, Дворец президента, Мечеть. Лувр в понедельник не работал, но мы и не собирались его посещать, хотели только посмотреть холл, но нас туда не пропустили, за это звезду снимать не стала. Беседа была очень приятной, наш гид был вежливым и помогал с покупкой входных билетов. Во дворце и мечети экскурсионное обслуживание не предоставляется (как и во всех аналогичных экскурсиях), а мне хотелось бы услышать больше исторических фактов об ОАЭ и посещаемых местах.
A
Alex
1 окт 2023
Бльшое спасибо Хасану за проведенную экскурию. Очень понравилось, как все было организовано и то, что экскурсавод смог ответить на все интересующие вопросы.
Y
Yuri
24 сен 2023
Мы получили большое удовольствие.
Маргарита
14 сен 2023
Съездили в Абу- Даби.
Нашим гидом был Тимур.
Спасибо большое за такую замечательную поездку, мы в восторге! Гид Тимур - интересный рассказчик, и с юмором! Поездка прошла на комфортабельном автомобиле, время пролетело незаметно а впечатлений очень много! За один день столько роскоши - дворцы, белая мечеть, обязательно вернёмся еще!
Нашим гидом был Тимур.
Спасибо большое за такую замечательную поездку, мы в восторге! Гид Тимур - интересный рассказчик, и с юмором! Поездка прошла на комфортабельном автомобиле, время пролетело незаметно а впечатлений очень много! За один день столько роскоши - дворцы, белая мечеть, обязательно вернёмся еще!
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