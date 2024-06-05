Религиозные экскурсии по святым местам Дубая

Найдено 71 экскурсия в категории «Святые места» в Дубае на русском языке, цены от $21, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
«Перед тем, как отправиться в обратный путь, мы прокатимся по городу: вы заглянете на фруктовый рынок Фуджейры, увидите искусственный водопад и местную мечеть Шейха Зайда»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
838 отзывов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
«Мечеть шейха Зайда — огромная, белоснежная, великолепная»
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Жемчужина Арабских Эмиратов и одна из шести самых больших и красивых мечетей мира — слова здесь излишни, лучше увидеть вживую»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
«Сказочная мечеть, финиковый рынок и аутентичная деревня»
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Блистательный Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Мечеть Шейха Зайда — мы посетим одну из крупнейших мечетей мира»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Эмираты, которые вас удивят
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
«Вы рассмотрите памятник Корану, посетите старинный рынок Аль Арсах и услышите историю мечети короля Фейсала»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Вы увидите мечеть Аль-Бидия и разберётесь, в чём её уникальность»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
75 отзывов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
«Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
«1️⃣ Мечеть Шейха Зайда аль-Нахьяна»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
«🌿 Мечеть Шейха Зайда — кульминация путешествия»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - город мечты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
42 отзыва
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
«Мечеть шейха Зайда — удивительное по красоте здание, занимающее площадь в пять футбольных полей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
«Вы увидите розовую мечеть, Американский университет, финиковые плантации и, конечно, памятник Корану»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Любуясь интерьерами, куполами, минаретами, фасадами и колоннами мечети, вы перенесетесь в атмосферу арабских сказок»
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
«Далее по ходу следования нас ждет мечеть Аль-Бидия ‒ одной из самых старых в Эмиратах»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
«Мечеть Аль-Бидия — самая старая из сохранившихся мечетей ОАЭ, датируется серединой 15 века»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
9 отзывов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
«Город восхитит вас классическим арабским стилем, а еще вас ждет фотостоп у мечети короля Фейсала — это грандиозный символ города с двумя минаретами и двумя типами архитектуры в одном здании»
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
«Вы увидите форт 17 века и старейшую мечеть в Объединенных Арабских Эмиратах»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
Вдохновляющий Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
«Мечеть Шейха Зайда и другие знаковые места»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
«Мечеть шейха Зайда и чудеса современной архитектуры»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
«Знакомство с Абу-Даби и мечеть Шейха Зайда»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
131 отзыв
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
«Мечеть Шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира и настоящий шедевр архитектуры, вмещающий до 41 000 посетителей одновременно»
Завтра в 10:33
10 июня в 10:33
333$300 за всё до 6 чел.
ОАЭ вдоль и поперек
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
«Вы услышите ее историю и увидите знаменитую мечеть короля Фейсала, подаренную правителем Саудовской Аравии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.
Навстречу чудесам Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
«Роскошь и рекорды мраморной мечети»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Абу-Даби с посещением королевского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
«Главной целью нашего путешествия станет посещение грандиозной действующей мечети шейха Зайда — центральной достопримечательности и архитектурной доминанты Абу-Даби»
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
Восточная сказка Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
7 отзывов
Восточная сказка Абу-Даби: незабываемое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши и ультрасовременной архитектуры, посетив главные достопримечательности Абу-Даби
Начало: у вашего отеля в Дубае или Шардже
«И конечно, услышите о самом почитаемом человеке в ОАЭ, в честь которого эту мечеть и построили»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$70 за человека
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Фуджейра, горы, океан - путешествие из Дубая
Посетить самый зелёный эмират, искупаться в Индийском океане и увидеть старейшую мечеть страны
Начало: В вашем отеле в Дубае
«Вы увидите старейшую действующую мечеть страны — Аль Бадия, форт 17 века и мечеть шейха Зайда с шестью минаретами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$256 за всё до 4 чел.
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
«как среди пустыни выросли небоскрёбы и величественная мечеть великого Шейха Зайда»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
«Первым пунктом нашего маршрута будет мечеть Шейха Зайда, строительство которой началось при жизни шейха, а закончилось в его память»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
310$295 за всё до 6 чел.
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
🚗 На машине
Групповая
10 часов
20 отзывов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
«Знакомство с Абу Даби немыслимо без его главного шедевра — непревзойденной белой мечети Шейха Зайда, входящей в шестерку крупнейших на планете»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
10 часов
201 отзыв
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Начало: В ваш отель в Дубае
«Здесь вы сможете посетить экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, отель Emirates Palace и Финиковый рынок»
Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
скидка
17%
Индивидуальная
8 часов
143 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Начало: По согласованию
«плату, желательно за ранее) • Проедем падающая башня Капитал Гейт, вошедшая в книгу рекордов Гиннеса, как здание с наклоном на 18 градусов • Белая мечеть Шейха Заида, самая большая мечеть в стране: одна из крупнейших мечетей мира»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$249 за всё до 4 чел.
Ветер в волосах: исследуем Дубай на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
102 отзыва
Ветер в волосах: захватывающее путешествие по Дубаю на кабриолете
Почувствуйте дух свободы и роскоши, путешествуя на кабриолете по живописным уголкам Дубая. Соберите яркие впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Абу-Даби тур»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Эксклюзивный тур «Абу-Даби»: от мечети шейха Зайда до мира Феррари
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Феррари. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Договоримся с туристом
«Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей в мире, где вы познакомитесь с культурой и религией»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Экскурсия по старому и новому Дубай
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия по старому и новому Дубай
Начало: В отеле туриста
«Здесь гармонично сочетаются старинные мечети и новейшие архитектурные сооружения, извилистые тихие улочки и скоростные магистрали, песчаные пляжи и модные бутики, арабские и европейские традиции»
Расписание: Каждый день с 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Дубаю с посещением аквариума
Начало: Встреча в Вашем отеле
Расписание: Каждый день, время сбора 14:00-15:00 в зависимости от вашего отеля
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$100 за человека
Часовой круиз по гавани Айн
Круиз
1 час
63 отзыва
Часовой круиз по гавани Айн
Начало: Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
Расписание: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $21.90 за человека
Большая экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
53 отзыва
Большая экскурсия по Дубаю
Начало: По согласованию
Расписание: 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Под открытым небом: индивидуальная экскурсия на кабриолете по Дубаю
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно с 10:00, 12:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$375 за всё до 3 чел.
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
🚤 На катере
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Прогулка по Дубай Марине на скоростном катере (на английском)
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
Расписание: Ежедневно с 10:30 до 18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$43.80 за человека
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
246 отзывов
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
Начало: Ваш отель
«Мечеть Шейха Заеда — посещение»
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби
Начало: Любой отель Дубая
«Главная достопримечательность столицы – это великая белая мечеть Шейха Зайда, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковер»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $600 за всё до 6 чел.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
«Экскурсия в столицу Эмиратов с посещением Президенского Дворца, Мечети Шейха Заида, с ужином в 5* отеле пользуется популярностью у любителей всего самого изысканного»
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Дубай, по договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250$225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная поездка в Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная поездка в Абу-Даби
Начало: В отеле туриста
«Вы посетите музей Лувр, мечеть Шейха Зайеда и Этнографическую деревню»
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$219 за всё до 4 чел.
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Дубай - роскошь посреди пустыни: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир контрастов Дубая: от величественных небоскребов до традиционных арабских рынков, каждый момент этой экскурсии будет незабываем
Начало: Ваш отель
«Что вас будет ждать в Новой части Дубая Музей Исламской культуры — здесь представлено множество научных, религиозных литературы, арабской керамики и старинных монет, оружия»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220$198 за всё до 7 чел.

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    Айнагуль
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
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    рассказывал много интересного,отвечал на все вопросы,и даже провел с нами интеллектуальную игру о жизни в ОАЭ! Было весело и легко,день пролетел на одном дыхании! обьязательно вернёмся и посетим еще много ваших экскурсий!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
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  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
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    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
    Экскурсия была организованна на высоком уровне, большое спасибо команде Трипстера, выбор экскурсий большой и разнообразный, удобно, находясь дома, предварительно организовать
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    свой отдых. Они подбирают для экскурсий очень эрудированных гидов. Цены на некоторые направления значительно ниже чем в ОАЭ. Всем рекомендую сделать свой выбор на Трипстере.

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Было очень здорово, гид Мияги все понятно и интересно рассказывал. Узнали много интересных фактов об эмиратах. Все прошло отлично, нам очень понравилось. Спасибо гиду Мияги

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Святые места»

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