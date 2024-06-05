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очень понравился дворец Каср Аль Ватан, до поездки про него не знала, во время экскурсии нам много рассказывали про этот Эмират, его историю и не только, все прошло прекрасно, советую также к посещению и Лувр, который мы тоже посетили, столько интересных экспонатов собрано. Спасибо за отличную организацию!