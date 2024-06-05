Экскурсии в мечеть Шейха Зайда из Дубая

Найдено 39 экскурсий в категории «Мечеть шейха Зайда» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
838 отзывов
Групповая экскурсия Абу-Даби из Дубая: дворцы, мечеть, музей Лувр
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории с экскурсией из Дубая в Абу-Даби. Вас ждут знаковые достопримечательности и увлекательные рассказы гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$55 за человека
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Популярное предложение
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Блистательный Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Блистательный Абу-Даби: от Лувра до мечети Шейха Зайда
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от искусства в Лувре до величия мечети Шейха Зайда. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
300$255 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
75 отзывов
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$304 за всё до 4 чел.
1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
1 день в Абу-Даби: от мангрового парка до мечети Шейха Зайда
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, погрузитесь в уникальную атмосферу города, его культуру и природные красоты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$285 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - город мечты
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
42 отзыва
Абу-Даби: экскурсия из Дубая в город мечты
Познакомьтесь с великолепием Абу-Даби: история, культура и современные развлечения ждут вас на этой экскурсии
Начало: Из Дубая или из Абу-Даби у вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Групповая экскурсия в мечеть Шейха Зайда и прогулка по Лувру в Абу-Даби
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$85 за человека
Вдохновляющий Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
283$269 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби (из Дубая)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
131 отзыв
Вечерняя экскурсия Абу-Даби: чарующий свет заката
Исследуйте великолепие Абу-Даби в сумерках, наслаждаясь индивидуальным подходом и комфортом личного транспорта
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:33
10 июня в 10:33
333$300 за всё до 6 чел.
Навстречу чудесам Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу - узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Начало: При бронировании сообщите название отеля и номер к...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$500 за всё до 6 чел.
Абу-Даби с посещением королевского дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Абу-Даби с посещением королевского дворца
Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Дубая
Начало: В любом отеле Дубая, Шарджи, Аджмана
Расписание: в четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
$90 за человека
Восточная сказка Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
7 отзывов
Восточная сказка Абу-Даби: незабываемое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши и ультрасовременной архитектуры, посетив главные достопримечательности Абу-Даби
Начало: у вашего отеля в Дубае или Шардже
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$70 за человека
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Два эмирата за один день: обзорная экскурсия по Абу-Даби и Дубаю
Посетить must-see места и узнать об особенностях жизни в крупнейших городах ОАЭ
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
400$320 за всё до 4 чел.
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Шейх Зайд и лучшие места Абу-Даби: в гостях у «отца нации»
Раскрыть великолепие арабской архитектуры и её связь с благородством и филантропией
Начало: По месту вашего проживания в Дубае
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
310$295 за всё до 6 чел.
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
10 часов
201 отзыв
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Начало: В ваш отель в Дубае
Расписание: Сбор с 10:00 до 11:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
55$50 за человека
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
🚗 На машине
скидка
17%
Индивидуальная
8 часов
143 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби из Дубая
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300$249 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Абу-Даби тур»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Эксклюзивный тур «Абу-Даби»: от мечети шейха Зайда до мира Феррари
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Феррари. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Договоримся с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
246 отзывов
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби
Начало: Любой отель Дубая
Расписание: Каждый день
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от $600 за всё до 6 чел.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: по договоренности, любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная поездка в Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная поездка в Абу-Даби
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$219 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Один день в сказочном Абу-Даби
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Феррари парк + Мечеть шейха Зайда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Групповая
7 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Воскресенье в 09:00
от $85 за человека
Экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия по Абу-Даби
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от $425 за экскурсию
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в столицу Арабских Эмиратов - Абу-Даби
Начало: Дубай
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Из Дубая - в Абу-Даби: соколы, дом Авраама и мечеть Зайда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - в Абу-Даби: соколы, дом Авраама и мечеть Зайда
Узнать, где лечат соколов, побывать в месте, где сошлись три религии, и рассмотреть золотые стены
Начало: от вашего отеля в Дубае
Сегодня в 12:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия в мини-группе «Из Дубая - в сказочный Абу-Даби на 1 день»
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Обзорная экскурсия в мини-группе «Из Дубая - в сказочный Абу-Даби на 1 день»
В комфортном темпе осмотреть визитные карточки города и узнать о них самое важное
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 08:00
92$83 за человека
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Из Дубая в Абу-Даби - в мини-группе
Оценить роскошь самого богатого эмирата в ОАЭ на автомобильной экскурсии
Начало: у вашего отеля
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$62 за человека
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Великолепный Абу-Даби: в мини-группе из Дубая
Посетить главные достопримечательности столицы ОАЭ в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
$80 за человека
Путешествие в Абу-Даби для большой компании
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Абу-Даби для большой компании
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 6 чел.
Тур в Абу-Даби на комфортном авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Тур в Абу-Даби на комфортном авто
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айнагуль
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Были вчера на этой экскурсии,очень понравилось,узнали много интересного,столько красивых мест увидели,это незабываемо! Спасибо большое гиду Девиду,прибыл к отелю вовремя,весь день
    читать дальше

    рассказывал много интересного,отвечал на все вопросы,и даже провел с нами интеллектуальную игру о жизни в ОАЭ! Было весело и легко,день пролетел на одном дыхании! обьязательно вернёмся и посетим еще много ваших экскурсий!

  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсию проводил Тимур!) все отлично, места красивые, очень круто все посетить за один день))) советую брать несколько комплектов одежды, что бы на локациях менять 😃
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
    Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид.
    Экскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гидЭкскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гидЭкскурсия понравилась. Отличная организация экскурсии. Красивые локации. Красивый город Абу-Даби. Отличный гид
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Спасибо Азизу! Погрузил нас в мир Эмиратов, историю объединения Эмиратов, в историю построения уникальных городов в пустыне! Было на только
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    интересно, что после экскурсии пошли читать историю создания Эмиратов. Нас было 10 человек, но Азиз нас так правильно организовал, что мы нигде не опаздывали, действовали четко. Очень важен в таких путешествиях маршрут и комфорт автомобиля - всё было на высшем уровне!!! Спасибо! Обязательно закажем у Азиза что нибудь ещё!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    1 день в Абу-Даби: главные достопримечательности + мангровый парк
    Ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби, думаем, что это оптимальный формат, учитывающий пожелания конкретных туристов. День начался с осмотра мечети шейха
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    Зайда, великолепное,вдохновляющее зрелище! Потом были президентский дворец и Лувр. Гид Фарух много рассказывал как о достопримечательностях, так и об общем укладе жизни в ОАЭ. К сожалению, на Лувр осталось мало времени, музей закрывался, не удалось осмотреть значительную часть экспозиции. Завершающим штрихом стала спокойная прогулка по мангровому лесу уже на закате. Рекомендуем!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
    Экскурсия была организованна на высоком уровне, большое спасибо команде Трипстера, выбор экскурсий большой и разнообразный, удобно, находясь дома, предварительно организовать
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    свой отдых. Они подбирают для экскурсий очень эрудированных гидов. Цены на некоторые направления значительно ниже чем в ОАЭ. Всем рекомендую сделать свой выбор на Трипстере.

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Было очень здорово, гид Мияги все понятно и интересно рассказывал. Узнали много интересных фактов об эмиратах. Все прошло отлично, нам очень понравилось. Спасибо гиду Мияги
  • J
    Julia
    30 мая 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Очень понравилась экскурсия, посмотрела прекрасный Абу-Даби и целью моего визита была мечеть Шейх Заида, это необыкновенной красоты мечеть, плюс также
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    очень понравился дворец Каср Аль Ватан, до поездки про него не знала, во время экскурсии нам много рассказывали про этот Эмират, его историю и не только, все прошло прекрасно, советую также к посещению и Лувр, который мы тоже посетили, столько интересных экспонатов собрано. Спасибо за отличную организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Мечеть шейха Зайда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
  2. Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
  3. Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
  4. Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
  5. Блистательный Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Мечеть шейха Зайда" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 50 до 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2427 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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