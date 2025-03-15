Идеальное место для отдыха Riva Beach Club стал первым независимым пляжным клубом в Дубае и по‑прежнему радует гостей уникальной атмосферой. Здесь вас ждёт бассейн с регулируемой температурой, частный пляж и невероятные виды на Персидский залив, Burj Al Arab и центр города. Кухня и развлечения В клубе подают блюда средиземноморской кухни из свежих органических продуктов. Вы можете насладиться ужином как в уютных залах, так и на свежем воздухе. Атмосферу дополняют выступления диджеев и артистов, а для детей предусмотрены развлечения. Для любой компании Riva Beach Club — идеальное место для семейного отдыха, встреч с друзьями у бассейна или праздничных мероприятий. Клуб принимает групповое бронирование и предлагает широкий выбор предложений, чтобы каждый гость нашёл отдых по душе. Важная информация:

Проносить еду и напитки с собой запрещено.