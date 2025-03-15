Riva Beach Club — это стильный отдых на Пальме Джумейра. Частный пляж, бассейн с регулируемой температурой, вкусная кухня и потрясающие виды ждут гостей.
Атмосфера праздника и уюта делает клуб идеальным как для семейных выходных, так и для отдыха с друзьями.
Описание экскурсии
Идеальное место для отдыха Riva Beach Club стал первым независимым пляжным клубом в Дубае и по‑прежнему радует гостей уникальной атмосферой. Здесь вас ждёт бассейн с регулируемой температурой, частный пляж и невероятные виды на Персидский залив, Burj Al Arab и центр города. Кухня и развлечения В клубе подают блюда средиземноморской кухни из свежих органических продуктов. Вы можете насладиться ужином как в уютных залах, так и на свежем воздухе. Атмосферу дополняют выступления диджеев и артистов, а для детей предусмотрены развлечения. Для любой компании Riva Beach Club — идеальное место для семейного отдыха, встреч с друзьями у бассейна или праздничных мероприятий. Клуб принимает групповое бронирование и предлагает широкий выбор предложений, чтобы каждый гость нашёл отдых по душе. Важная информация:
Проносить еду и напитки с собой запрещено.
Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ к бассейну
- Шезлонг и полотенце
- Зонт
- Приветственный напиток
- Раздевалки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
447V+4H3 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Проносить еду и напитки с собой запрещено
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
15 мар 2025
А
Андрей
28 фев 2025
