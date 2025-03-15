Мои заказы

Riva Beach Club - бассейн и частный пляж на острове Пальма Джумейра

Riva Beach Club — это стильный отдых на Пальме Джумейра. Частный пляж, бассейн с регулируемой температурой, вкусная кухня и потрясающие виды ждут гостей.

Атмосфера праздника и уюта делает клуб идеальным как для семейных выходных, так и для отдыха с друзьями.
5
2 оценки
Описание экскурсии

Идеальное место для отдыха Riva Beach Club стал первым независимым пляжным клубом в Дубае и по‑прежнему радует гостей уникальной атмосферой. Здесь вас ждёт бассейн с регулируемой температурой, частный пляж и невероятные виды на Персидский залив, Burj Al Arab и центр города. Кухня и развлечения В клубе подают блюда средиземноморской кухни из свежих органических продуктов. Вы можете насладиться ужином как в уютных залах, так и на свежем воздухе. Атмосферу дополняют выступления диджеев и артистов, а для детей предусмотрены развлечения. Для любой компании Riva Beach Club — идеальное место для семейного отдыха, встреч с друзьями у бассейна или праздничных мероприятий. Клуб принимает групповое бронирование и предлагает широкий выбор предложений, чтобы каждый гость нашёл отдых по душе. Важная информация:
Проносить еду и напитки с собой запрещено.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Доступ к бассейну
  • Шезлонг и полотенце
  • Зонт
  • Приветственный напиток
  • Раздевалки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер
Место начала и завершения?
447V+4H3 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Проносить еду и напитки с собой запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Егор
15 мар 2025
А
Андрей
28 фев 2025

Входит в следующие категории Дубая

