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ли брать индивидуальную программу.

1. Нас было 2-е человек, в назначенное время водитель, он же гид (с нами был Омад) забрал на легковом авто из отеля Шарджи (доплата за выезд из Шарджи 30$) Далее едем в Фуджейру и пересаживаемся на групповой автобус, присоединяемся к своей группе, в составе которой и будем путешествовать на корабле.

2. Пересечение границы с Оманом. Если раньше, просто собирали паспорта в автобусе, ставили штампы и потом раздавали обратно (то есть туристы даже не выходили из автобуса), то теперь построили целые большие терминалы, как в аэропортах зона паспортного контроля, 2 больших здания. Автобус сначала подвозит к одному, становимся в очередь (работало только одно окошко из многих), после отметки в паспорте, выходим с противоположной стороны, где уже ждет автобус, опять едем к следующему терминалу, та же ситуация-в очередь и выходим с противоположной стороны. Нам, можно сказать повезло, был только один наш автобус с туристами и на прохождение границы ушел примерно час (также и в обратную сторону). Стоит отметить, что терминалы оборудованы чистым туалетом (можно и переодеться сразу в одежду для купания) и сидячими местами.

3. Собственно сама экскурсия на корабле (она ничем не отличается от группового формата), в этот раз повезло меньше, 2 года назад было интереснее. Место для снорклинга выбрано неудачно, рыб практически не видели, сап-бордов в этот раз не было (поехала 2-й раз из-них в большей степени). Из развлечений предлагалось: катание на банане, просто на скоростном катере, байдарки, снорклинг, просто купание и отдых на пляже в красивой бухте, в заключении - рыбалка. Входил стандартный обед, за 35 дирхам дополнительно можно взять креветки на гриле. Снорклинг и рыбалка в этом месте был ни о чем, в прошлом раз команда устроила целое шоу, выбросив за борт остатки еды, которая в минуту была съедена очень красивыми (ярко голубыми, полосатыми, желтыми) рыбами и я ждала этого момента показать своему попутчику, спрашивала об этом гида, мне говорили будет позже, а в итоге просто скинули, когда корабль был на полном ходу, никого не предупредив(((вообщем рыб мы так и не увидели. Отправились поплавать в красивую бухту… давно я не видела столько грязи… загаженнный пляж, просто мусорка, заброшенные лодки, наполненные пустыми бутылками, фантиками, обертками… дохлая птица под пальмой, ужасный запах. Из Омана получается мы видели только этот кусочек, ну и пирс, на котором сейчас активная стройка (так себе впечатления)

Конкретно эта экскурсия на корабле мне не понравилась совсем, тем более с таким прохождением границы. .

Но оценку не снижаю, потому что с этой экскурсией, как повезет и она не зависит от гида. Наш гид Омад спас ситуацию, встретил нас после границы, также перешли из автобуса в машину (около 17 часов уже). Он показал нам Фуджейру, города Дибба и Корфаккан. Все прошло очень познавательно и интересно, домой вернулись уставшие, но довольные. Спасибо Омад!

P.S. надо было брать просто экскурсию по северным эмиратам без корабля (за нее кстати еще по 150 дирхам заплатили)

Прошу прощения за много букв, но мне бы помогло такой отзыв))