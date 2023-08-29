Мы отправимся туда, где горы подступают прямо к песчаным пляжам и водам Индийского океана — в эмират Эль-Фуджейра. Во время поездки вы насладитесь как отдыхом на природе, так и историческим наследием региона. На лодке вы доберётесь до острова Дибба Рок, где сможете изучить подводный мир с маской. А также побываете на аутентичном базаре, в старинной деревушке и мечети 15 века.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Поездка стартует не только из Дубая. См. раздел «Организационные детали».

Что вас ожидает

Остров Dibba Rock — одно из лучших мест для снорклинга. Мы доберёмся до него на двухпалубной лодке доу. У острова вы сможете покататься на бананах, поплавать и полюбоваться богатым подводным миром (водятся барракуды, рыбы-ангелы, рыбы-львы, мурены, морские черепахи, скаты). Мы выдадим вам ласты, трубки и маски.

Обед на борту лодки. На протяжении всего круиза вы можете насладиться прохладительными напитками, фруктами и чаем. А сытный обед будет состоять из салатов, картофеля, курицы и рыбы.

Souk al-Jumaa. На очереди — шопинг на истинно восточном базаре Сук аль-Джума, где продают изысканные арабские диковинки. Керамические курильни для благовоний, красочные вазы, посуда, ювелирные изделия, жемчуг, кинжалы, великолепные ковры, вкуснейшая рыба, сладости — чего тут только нет! Колорит этого места невозможно описать словами.

Khorfakkan Waterfalls. Искусственный водопад грандиозных размеров? Легко, ведь это ОАЭ. Вы оцените этот рукотворный объект и прогуляетесь по амфитеатру в древнеримском стиле неподалёку.

Najd al Miqsar — одна из старейших деревень в горах Аш-Шаркия и яркое свидетельство древней истории города Хор-Факкан. Вы увидите надписи, датируемые примерно 2000 годом до н. э. Деревня состоит из исторического форта и 13 домов, построенных более 100 лет назад. Расположена она на уровне 220 м, что позволит вас рассмотреть весь Хор-Факкан с высоты.

Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum. В этом музее вас ждут старинные книги, кораны. Также здесь представлена коллекция старинных банкнот и монет разных стран мира. А ещё вы рассмотрите ретроавтомобили таких марок, как Bentley, Rolls Royce, Mercedes, Range Rover.

Мечеть Аль-Бидия — самая старая из сохранившихся мечетей ОАЭ, датируется серединой 15 века. Вход внутрь разрешён только мусульманам.

Организационные детали

Обязательно возьмите оригинал паспорта для прохождения контроля в порту Диббы

Продолжительность поездки — 12–14 часов

Трансфер и поездка по городу происходит в группе до 7 человек, морская прогулка на арабской лодке — в группе до 45 человек

Путь до Диббы займёт 2–3 часа, корабль отплывает в 10:40, вы проведёте в нём около 5 часов

После круиза отправимся в одну или несколько локаций из списка выше в зависимости от пожеланий группы

Дни проведения

Для путешественников из эмиратов Дубай и Шарджа: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота

Для путешественников из эмиратов Рас-эль-Хайма и Фуджейра: воскресенье

В стоимость включено

Трансфер от вашего отеля

Круиз на лодке доу

Маски и ласты, жилеты, катание на банане

Вкусный обед и прохладительные напитки, чай, фрукты во время круиза

Дополнительные расходы