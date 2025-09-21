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Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок

Отправляйтесь в Эль-Фуджейру, где горы встречаются с океаном. Посетите остров Дибба Рок, насладитесь снорклингом и исследуйте исторические места
Эль-Фуджейра - это место, где горы подступают к песчаным пляжам и водам Индийского океана. В рамках экскурсии вы сможете насладиться как природой, так и историческим наследием региона. На лодке доу
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доберётесь до острова Дибба Рок, где сможете изучить подводный мир с маской. Также посетите аутентичный базар, старинную деревушку и мечеть 15 века. Это уникальная возможность увидеть всё разнообразие Эль-Фуджейры за один день

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Снорклинг у острова Дибба Рок
  • 🕌 Посещение мечети Аль-Бидия
  • 🏝️ Прогулка по историческим деревням
  • 🛍️ Шопинг на базаре Сук аль-Джума
  • 🍽️ Обед на борту лодки
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок

Что можно увидеть

  • Остров Дибба Рок
  • Мечеть Аль-Бидия
  • Сук аль-Джума
  • Водопад Хорфаккан
  • Деревня Наджд аль-Миксар
  • Музей Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum

Описание экскурсии

Остров Dibba Rock — одно из лучших мест для снорклинга. Мы доберёмся до него на двухпалубной лодке доу. У острова вы сможете покататься на бананах, поплавать и полюбоваться богатым подводным миром (водятся барракуды, рыбы-ангелы, рыбы-львы, мурены, морские черепахи, скаты). Мы выдадим вам ласты, трубки и маски.

Обед на борту лодки. На протяжении всего круиза вы можете насладиться прохладительными напитками, фруктами и чаем. А сытный обед будет состоять из салатов, картофеля, курицы и рыбы.

Далее мы посетим 1-2 из этих локаций — на ваш выбор:

Souk al-Jumaa. Отправимся на шопинг на истинно восточном базаре Сук аль-Джума, где продают изысканные арабские диковинки. Керамические курильни для благовоний, красочные вазы, посуда, ювелирные изделия, жемчуг, кинжалы, великолепные ковры, вкуснейшая рыба, сладости — чего тут только нет! Колорит этого места невозможно описать словами.

Khorfakkan Waterfalls. Искусственный водопад грандиозных размеров? Легко, ведь это ОАЭ. Вы оцените этот рукотворный объект и прогуляетесь по амфитеатру в древнеримском стиле неподалёку.

Najd al Miqsar — одна из старейших деревень в горах Аш-Шаркия и яркое свидетельство древней истории города Хор-Факкан. Вы увидите надписи, датируемые примерно 2000 годом до н. э. Деревня состоит из исторического форта и 13 домов, построенных более 100 лет назад. Расположена она на уровне 220 м, что позволит вас рассмотреть весь Хор-Факкан с высоты.

Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum. В этом музее вас ждут старинные книги, кораны. Также здесь представлена коллекция старинных банкнот и монет разных стран мира. А ещё вы рассмотрите ретроавтомобили таких марок, как Bentley, Rolls Royce, Mercedes, Range Rover.

Мечеть Аль-Бидия — самая старая из сохранившихся мечетей ОАЭ, датируется серединой 15 века. Вход внутрь разрешён только мусульманам.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите оригинал паспорта для прохождения контроля в порту Диббы
  • Продолжительность поездки — 12–14 часов
  • Морская прогулка на арабской лодке проходит в группе до 45 человек
  • Путь до Диббы займёт 2–3 часа, корабль отплывает в 10:40, вы проведёте в нём около 5 часов
  • После круиза отправимся в одну или несколько локаций из списка выше по вашему желанию
  • Возможно проведение экскурсии для группы 5-7 человек – 340$

В стоимость включено

  • Трансфер от вашего отеля
  • Маски и ласты, жилеты, катание на банане
  • Вкусный обед и прохладительные напитки, чай, фрукты во время круиза

Дополнительные расходы

  • Круиз на лодке доу — 150 AED/чел.
  • Безалкогольное пиво, креветки-гриль во время круиза
  • Билет в Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum — 20 AED/чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марвар
Марвар — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 113 туристов
Здравствуйте! Я Марвар, представитель гидов в Дубае. Живу в ОАЭ 9 лет и влюблён в эту суперсовременную страну. Дубай — основный курортный эмират, который создан для осуществления ваших желаний. Но
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ОАЭ — это не только Дубай, это Абу-Даби с возможностью покататься на Феррари в Ferrari Park, это Фуджейра со своим дайвингом, это Рас-эль-Хайма с гольф клубом Аль-Хамра, это Шарджа с большим выбором золотых украшений на Голубом рынке. Мы будем рады познакомить вас поближе с этой удивительной страной.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
А
Брали индивидуальную экскурсию «Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок». Я уже была на аналогичной экскурсии 2 года назад в групповом формате, поэтому могу дать адекватную оценку и рассказать стоит
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ли брать индивидуальную программу.
1. Нас было 2-е человек, в назначенное время водитель, он же гид (с нами был Омад) забрал на легковом авто из отеля Шарджи (доплата за выезд из Шарджи 30$) Далее едем в Фуджейру и пересаживаемся на групповой автобус, присоединяемся к своей группе, в составе которой и будем путешествовать на корабле.
2. Пересечение границы с Оманом. Если раньше, просто собирали паспорта в автобусе, ставили штампы и потом раздавали обратно (то есть туристы даже не выходили из автобуса), то теперь построили целые большие терминалы, как в аэропортах зона паспортного контроля, 2 больших здания. Автобус сначала подвозит к одному, становимся в очередь (работало только одно окошко из многих), после отметки в паспорте, выходим с противоположной стороны, где уже ждет автобус, опять едем к следующему терминалу, та же ситуация-в очередь и выходим с противоположной стороны. Нам, можно сказать повезло, был только один наш автобус с туристами и на прохождение границы ушел примерно час (также и в обратную сторону). Стоит отметить, что терминалы оборудованы чистым туалетом (можно и переодеться сразу в одежду для купания) и сидячими местами.
3. Собственно сама экскурсия на корабле (она ничем не отличается от группового формата), в этот раз повезло меньше, 2 года назад было интереснее. Место для снорклинга выбрано неудачно, рыб практически не видели, сап-бордов в этот раз не было (поехала 2-й раз из-них в большей степени). Из развлечений предлагалось: катание на банане, просто на скоростном катере, байдарки, снорклинг, просто купание и отдых на пляже в красивой бухте, в заключении - рыбалка. Входил стандартный обед, за 35 дирхам дополнительно можно взять креветки на гриле. Снорклинг и рыбалка в этом месте был ни о чем, в прошлом раз команда устроила целое шоу, выбросив за борт остатки еды, которая в минуту была съедена очень красивыми (ярко голубыми, полосатыми, желтыми) рыбами и я ждала этого момента показать своему попутчику, спрашивала об этом гида, мне говорили будет позже, а в итоге просто скинули, когда корабль был на полном ходу, никого не предупредив(((вообщем рыб мы так и не увидели. Отправились поплавать в красивую бухту… давно я не видела столько грязи… загаженнный пляж, просто мусорка, заброшенные лодки, наполненные пустыми бутылками, фантиками, обертками… дохлая птица под пальмой, ужасный запах. Из Омана получается мы видели только этот кусочек, ну и пирс, на котором сейчас активная стройка (так себе впечатления)
Конкретно эта экскурсия на корабле мне не понравилась совсем, тем более с таким прохождением границы. .
Но оценку не снижаю, потому что с этой экскурсией, как повезет и она не зависит от гида. Наш гид Омад спас ситуацию, встретил нас после границы, также перешли из автобуса в машину (около 17 часов уже). Он показал нам Фуджейру, города Дибба и Корфаккан. Все прошло очень познавательно и интересно, домой вернулись уставшие, но довольные. Спасибо Омад!
P.S. надо было брать просто экскурсию по северным эмиратам без корабля (за нее кстати еще по 150 дирхам заплатили)
Прошу прощения за много букв, но мне бы помогло такой отзыв))

Брали индивидуальную экскурсию «Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок». Я уже была на аналогичной экскурсии
Брали индивидуальную экскурсию «Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок». Я уже была на аналогичной экскурсии
Брали индивидуальную экскурсию «Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок». Я уже была на аналогичной экскурсии
Брали индивидуальную экскурсию «Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок». Я уже была на аналогичной экскурсии
Брали индивидуальную экскурсию «Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок». Я уже была на аналогичной экскурсии
Брали индивидуальную экскурсию «Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок». Я уже была на аналогичной экскурсии
Брали индивидуальную экскурсию «Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок». Я уже была на аналогичной экскурсии
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А
Прекрасная экскурсия:
Нас забрали из отеля на машине, полтора часа дороги до порта пролетело незаметно- то и дело смотрели по сторонам: видели верблюдов и местную флору.
На пристани нас посадили на корабль,
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где нас уже ждал чаек, кофеек, печенье и фруктики ☺️ Мы плыли 30 минут под музыку и шум моря, купаясь в лучах солнца. Вдоволь накупались в море, посмотрели на рыбок (кому-то удалось увидеть безобидных акул, но я была счастлива их не встретить). Желающие поплавали на банане и на сапе. Далее нас ждал ланч - после купания в прохладной воде это был дар свыше (фото прилагается).

По прибытию в порт мы поехали в музей авто, на водопад и в древнюю деревню. В музее представлены красивые ретро машинки известных брендов, в верхней точке музея открывается хороший вид на море.
Водопад меня не сильно впечатлил, но деревня you must visit! Прекрасный вид на горы и в целом интересное место. Туда лучше ехать к 17:20, чтобы застать и солнце и закат.

Кто поедет на эту Экскурсию советую не забыть солнцезащитный крем и рубашку/футболку для купания, чтобы не обгореть

Прекрасная экскурсия:
Прекрасная экскурсия:
Прекрасная экскурсия:
Прекрасная экскурсия:
Прекрасная экскурсия:
Прекрасная экскурсия:
Прекрасная экскурсия:
Прекрасная экскурсия:+1
Прекрасная экскурсия:
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Дарья
Ездили с подругой на экскурсию "Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок", остались в восторге!
У нас был целый замечательный день катания на яхте, купания и снорклинга в открытом теплом море!
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Была куча и других водных активностей - можно было покататься на сапе, на катере, улететь с банана, увидеть настоящую черепаху и акулу! А красивые разноцветные рыбки проплывали в полуметре от нас.
Также была рыбалка посреди Индийского океана, но почему-то никто не смог ничего поймать) На яхте можно было купить на обед потрясающие креветочки - лангустины - рекомендую, мы не пожалели. Здорово, что нам дали много времени, чтобы накупаться и загореть вдоволь!
После путешествия на яхте мы заехали ещё в несколько локаций - в музей автомобилей и посмотрели на искусственный водопад. Благодаря перемещению на машине всё это было возможно посетить за один день!
Спасибо большое за экскурсию! Мы в восторге!

Ездили с подругой на экскурсию "Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок", остались в восторге!
Ездили с подругой на экскурсию "Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок", остались в восторге!
Ездили с подругой на экскурсию "Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок", остались в восторге!
Ездили с подругой на экскурсию "Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок", остались в восторге!
Ездили с подругой на экскурсию "Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок", остались в восторге!
Ездили с подругой на экскурсию "Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок", остались в восторге!
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В
Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления! Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в
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целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги.
Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой.

Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые
Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые
Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые
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Светлана
Очень понравилась экскурсия от гида! Договорились за день, в 8 утра нас уже ждал комфортный автомобиль с очень приятным и харизматичным компаньоном - Нурбеком.
Нурбек вез нас очень аккуратно, удалось не
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только поговорить про колорит страны, интересные факты о природе и достопримечательностей, но и комфортно поспать!
Сама экскурсия также очень понравилась, был снорклинг, катание на скоростном катере, каноэ, рыбалка, пиратский пляж. Хотелось бы иметь больше энергии, чтобы посетить все предложенные места!
100% советуем этого гида! Обязательно свяжемся при следующем посещении:)

Очень понравилась экскурсия от гида! Договорились за день, в 8 утра нас уже ждал комфортный автомобиль
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А
Прекраснейшая экскурсия, всем советуем, эмоции потрясающие! Ездили 30.06 с подругой и ни капли не пожалели. Хотим отдельно выделить Рустама, спасибо ему огромное за сопровождение В машине были напитки, снеки и зарядное устройство, максимально внимательно и клиентоориентированно
Прекраснейшая экскурсия, всем советуем, эмоции потрясающие! Ездили 30.06 с подругой и ни капли не пожалели. Хотим
Прекраснейшая экскурсия, всем советуем, эмоции потрясающие! Ездили 30.06 с подругой и ни капли не пожалели. Хотим
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Входит в следующие категории Дубая

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