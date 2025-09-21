5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Снорклинг у острова Дибба Рок
- 🕌 Посещение мечети Аль-Бидия
- 🏝️ Прогулка по историческим деревням
- 🛍️ Шопинг на базаре Сук аль-Джума
- 🍽️ Обед на борту лодки
Что можно увидеть
- Остров Дибба Рок
- Мечеть Аль-Бидия
- Сук аль-Джума
- Водопад Хорфаккан
- Деревня Наджд аль-Миксар
- Музей Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum
Описание экскурсии
Остров Dibba Rock — одно из лучших мест для снорклинга. Мы доберёмся до него на двухпалубной лодке доу. У острова вы сможете покататься на бананах, поплавать и полюбоваться богатым подводным миром (водятся барракуды, рыбы-ангелы, рыбы-львы, мурены, морские черепахи, скаты). Мы выдадим вам ласты, трубки и маски.
Обед на борту лодки. На протяжении всего круиза вы можете насладиться прохладительными напитками, фруктами и чаем. А сытный обед будет состоять из салатов, картофеля, курицы и рыбы.
Далее мы посетим 1-2 из этих локаций — на ваш выбор:
Souk al-Jumaa. Отправимся на шопинг на истинно восточном базаре Сук аль-Джума, где продают изысканные арабские диковинки. Керамические курильни для благовоний, красочные вазы, посуда, ювелирные изделия, жемчуг, кинжалы, великолепные ковры, вкуснейшая рыба, сладости — чего тут только нет! Колорит этого места невозможно описать словами.
Khorfakkan Waterfalls. Искусственный водопад грандиозных размеров? Легко, ведь это ОАЭ. Вы оцените этот рукотворный объект и прогуляетесь по амфитеатру в древнеримском стиле неподалёку.
Najd al Miqsar — одна из старейших деревень в горах Аш-Шаркия и яркое свидетельство древней истории города Хор-Факкан. Вы увидите надписи, датируемые примерно 2000 годом до н. э. Деревня состоит из исторического форта и 13 домов, построенных более 100 лет назад. Расположена она на уровне 220 м, что позволит вас рассмотреть весь Хор-Факкан с высоты.
Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum. В этом музее вас ждут старинные книги, кораны. Также здесь представлена коллекция старинных банкнот и монет разных стран мира. А ещё вы рассмотрите ретроавтомобили таких марок, как Bentley, Rolls Royce, Mercedes, Range Rover.
Мечеть Аль-Бидия — самая старая из сохранившихся мечетей ОАЭ, датируется серединой 15 века. Вход внутрь разрешён только мусульманам.
Организационные детали
- Обязательно возьмите оригинал паспорта для прохождения контроля в порту Диббы
- Продолжительность поездки — 12–14 часов
- Морская прогулка на арабской лодке проходит в группе до 45 человек
- Путь до Диббы займёт 2–3 часа, корабль отплывает в 10:40, вы проведёте в нём около 5 часов
- После круиза отправимся в одну или несколько локаций из списка выше по вашему желанию
- Возможно проведение экскурсии для группы 5-7 человек – 340$
В стоимость включено
- Трансфер от вашего отеля
- Маски и ласты, жилеты, катание на банане
- Вкусный обед и прохладительные напитки, чай, фрукты во время круиза
Дополнительные расходы
- Круиз на лодке доу — 150 AED/чел.
- Безалкогольное пиво, креветки-гриль во время круиза
- Билет в Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum — 20 AED/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нас забрали из отеля на машине, полтора часа дороги до порта пролетело незаметно- то и дело смотрели по сторонам: видели верблюдов и местную флору.
На пристани нас посадили на корабль,
У нас был целый замечательный день катания на яхте, купания и снорклинга в открытом теплом море!
Нурбек вез нас очень аккуратно, удалось не