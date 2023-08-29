Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок в мини-группе

Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое

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Мы отправимся туда, где горы подступают прямо к песчаным пляжам и водам Индийского океана — в эмират Эль-Фуджейра. Во время поездки вы насладитесь как отдыхом на природе, так и историческим наследием региона. На лодке вы доберётесь до острова Дибба Рок, где сможете изучить подводный мир с маской. А также побываете на аутентичном базаре, в старинной деревушке и мечети 15 века.
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок в мини-группе
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок в мини-группе
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок в мини-группе
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок в мини-группе
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок в мини-группе
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок в мини-группе
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок в мини-группе
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок в мини-группе
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Поездка стартует не только из Дубая. См. раздел «Организационные детали».

Что вас ожидает

Остров Dibba Rock — одно из лучших мест для снорклинга. Мы доберёмся до него на двухпалубной лодке доу. У острова вы сможете покататься на бананах, поплавать и полюбоваться богатым подводным миром (водятся барракуды, рыбы-ангелы, рыбы-львы, мурены, морские черепахи, скаты). Мы выдадим вам ласты, трубки и маски.

Обед на борту лодки. На протяжении всего круиза вы можете насладиться прохладительными напитками, фруктами и чаем. А сытный обед будет состоять из салатов, картофеля, курицы и рыбы.

Souk al-Jumaa. На очереди — шопинг на истинно восточном базаре Сук аль-Джума, где продают изысканные арабские диковинки. Керамические курильни для благовоний, красочные вазы, посуда, ювелирные изделия, жемчуг, кинжалы, великолепные ковры, вкуснейшая рыба, сладости — чего тут только нет! Колорит этого места невозможно описать словами.

Khorfakkan Waterfalls. Искусственный водопад грандиозных размеров? Легко, ведь это ОАЭ. Вы оцените этот рукотворный объект и прогуляетесь по амфитеатру в древнеримском стиле неподалёку.

Najd al Miqsar — одна из старейших деревень в горах Аш-Шаркия и яркое свидетельство древней истории города Хор-Факкан. Вы увидите надписи, датируемые примерно 2000 годом до н. э. Деревня состоит из исторического форта и 13 домов, построенных более 100 лет назад. Расположена она на уровне 220 м, что позволит вас рассмотреть весь Хор-Факкан с высоты.

Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum. В этом музее вас ждут старинные книги, кораны. Также здесь представлена коллекция старинных банкнот и монет разных стран мира. А ещё вы рассмотрите ретроавтомобили таких марок, как Bentley, Rolls Royce, Mercedes, Range Rover.

Мечеть Аль-Бидия — самая старая из сохранившихся мечетей ОАЭ, датируется серединой 15 века. Вход внутрь разрешён только мусульманам.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите оригинал паспорта для прохождения контроля в порту Диббы
  • Продолжительность поездки — 12–14 часов
  • Трансфер и поездка по городу происходит в группе до 7 человек, морская прогулка на арабской лодке — в группе до 45 человек
  • Путь до Диббы займёт 2–3 часа, корабль отплывает в 10:40, вы проведёте в нём около 5 часов
  • После круиза отправимся в одну или несколько локаций из списка выше в зависимости от пожеланий группы

Дни проведения

  • Для путешественников из эмиратов Дубай и Шарджа: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота
  • Для путешественников из эмиратов Рас-эль-Хайма и Фуджейра: воскресенье

В стоимость включено

  • Трансфер от вашего отеля
  • Круиз на лодке доу
  • Маски и ласты, жилеты, катание на банане
  • Вкусный обед и прохладительные напитки, чай, фрукты во время круиза

Дополнительные расходы

  • Безалкогольное пиво, креветки-гриль во время круиза
  • Билет в Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum — 20 AED/чел.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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