Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
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Описание
Поездка стартует не только из Дубая. См. раздел «Организационные детали».
Что вас ожидает
Остров Dibba Rock — одно из лучших мест для снорклинга. Мы доберёмся до него на двухпалубной лодке доу. У острова вы сможете покататься на бананах, поплавать и полюбоваться богатым подводным миром (водятся барракуды, рыбы-ангелы, рыбы-львы, мурены, морские черепахи, скаты). Мы выдадим вам ласты, трубки и маски.
Обед на борту лодки. На протяжении всего круиза вы можете насладиться прохладительными напитками, фруктами и чаем. А сытный обед будет состоять из салатов, картофеля, курицы и рыбы.
Souk al-Jumaa. На очереди — шопинг на истинно восточном базаре Сук аль-Джума, где продают изысканные арабские диковинки. Керамические курильни для благовоний, красочные вазы, посуда, ювелирные изделия, жемчуг, кинжалы, великолепные ковры, вкуснейшая рыба, сладости — чего тут только нет! Колорит этого места невозможно описать словами.
Khorfakkan Waterfalls. Искусственный водопад грандиозных размеров? Легко, ведь это ОАЭ. Вы оцените этот рукотворный объект и прогуляетесь по амфитеатру в древнеримском стиле неподалёку.
Najd al Miqsar — одна из старейших деревень в горах Аш-Шаркия и яркое свидетельство древней истории города Хор-Факкан. Вы увидите надписи, датируемые примерно 2000 годом до н. э. Деревня состоит из исторического форта и 13 домов, построенных более 100 лет назад. Расположена она на уровне 220 м, что позволит вас рассмотреть весь Хор-Факкан с высоты.
Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum. В этом музее вас ждут старинные книги, кораны. Также здесь представлена коллекция старинных банкнот и монет разных стран мира. А ещё вы рассмотрите ретроавтомобили таких марок, как Bentley, Rolls Royce, Mercedes, Range Rover.
Мечеть Аль-Бидия — самая старая из сохранившихся мечетей ОАЭ, датируется серединой 15 века. Вход внутрь разрешён только мусульманам.
Организационные детали
- Обязательно возьмите оригинал паспорта для прохождения контроля в порту Диббы
- Продолжительность поездки — 12–14 часов
- Трансфер и поездка по городу происходит в группе до 7 человек, морская прогулка на арабской лодке — в группе до 45 человек
- Путь до Диббы займёт 2–3 часа, корабль отплывает в 10:40, вы проведёте в нём около 5 часов
- После круиза отправимся в одну или несколько локаций из списка выше в зависимости от пожеланий группы
Дни проведения
- Для путешественников из эмиратов Дубай и Шарджа: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота
- Для путешественников из эмиратов Рас-эль-Хайма и Фуджейра: воскресенье
В стоимость включено
- Трансфер от вашего отеля
- Круиз на лодке доу
- Маски и ласты, жилеты, катание на банане
- Вкусный обед и прохладительные напитки, чай, фрукты во время круиза
Дополнительные расходы
- Безалкогольное пиво, креветки-гриль во время круиза
- Билет в Al Aqah Heritage Village & Classic Car Museum — 20 AED/чел.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.