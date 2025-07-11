Откройте для себя волшебный мир морских обитателей и экзотических птиц в Дубайском дельфинарии — вас ждут акробатические трюки дельфинов и тюленей, яркое шоу пернатых и познавательные моменты о природе.
Описание билетаМир морских обитателей Зайдите в Дубайский дельфинарий и погрузитесь в атмосферу удивительных встреч с дельфинами, тюленями и другими морскими жителями. Здесь проходят яркие представления, которые совмещают зрелищность и познавательность — всё, чтобы вы узнали больше о жизни этих водных млекопитающих. Шоу дельфинов и тюленей Посетите первое и единственное в ОАЭ шоу такого формата. Дельфины-афалины удивят акробатическими трюками и смекалкой, а морские львы очаруют харизмой и артистичностью. Каждое выступление рассказывает о важности сохранения морской среды и открывает тайны уникального поведения морских животных. Феерия экзотических птиц Не пропустите шоу, где вблизи предстают самые необычные пернатые со всего мира. Солнечные ара, амазонские попугаи, какаду, туканы, птицы-носороги, соколы и многие другие создают яркое представление, которое воспевает разнообразие птичьего царства. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Шоу животных
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Плата за вход в парк Крик (5 дирхамов)
Место начала и завершения?
68MG+VP2 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Дети до 2 лет обслуживаются бесплатно
- Детям до 12 лет не разрешается посещать шоу-арену без сопровождения взрослых
- Входные билеты не покрывают стоимость посещения парка Крик. Каждый посетитель должен заплатить 5 дирхамов на входе
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ева
11 июл 2025
Мы с дочкой получили огромное удовольствие от шоу. Персонал оказался очень приветливым.
В
Всеволод
8 ноя 2024
Очень приятное и легко смотрибельное шоу. Удивительные животные и дружелюбный персонал.
Я
Ярослав
5 сен 2024
Мы прекрасно провели время в Дубайском дельфинарии, наблюдая за шоу дельфинов, тюленей и птиц. Дельфины впечатлили — такие умные и харизматичные, а тюлени были очаровательными и очень забавными. Птичье шоу
Входит в следующие категории Дубая
