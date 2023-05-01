Экскурсии с дельфинами в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Дельфины» в Дубае на русском языке, цены от $197. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и завтраком)
На яхте
3 часа
Водная прогулка
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и завтраком)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
«Кстати, именно утром больше шансов встретить дельфинов»
25 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$275 за всё до 8 чел.
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Пешая
14 минут 23 секунды
Билеты
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
«Что вас ожидает: Подарите себе чудесное приключение — встречу с дельфинами, знакомство с которыми вы не забудете никогда»
Расписание: Ежедневно с 9:30 до 15:45
25 окт в 09:30
26 окт в 09:30
$295 за билет
Встреча с дельфинами и билет в аквапарк Aquaventure
Пешая
1.5 часа
Билеты
Встреча с дельфинами и билет в аквапарк Aquaventure
Начало: Atlantis, The Palm - Crescent Rd - Dubai
«Что вас ожидает: Отправляйтесь в залив Дельфинов в отеле Atlantis the Palm и встретитесь со специалистом по морским млекопитающим, чтобы провести 15-минутный инструктаж по технике безопасности и ознакомительный сеанс»
Расписание: Каждый день с 09:30 до 15:45
Завтра в 09:30
25 окт в 09:30
$197.39 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 мая 2023
    Дубай: глубоководное плавание с дельфинами в Atlantis
    Опыт был хорошо организован. Фото после действительно дорого. Вы плаваете в глубокой воде, получаете объятия и поцелуи от дельфина. Дельфин
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    также толкает вас носом. Это было действительно весело. Затем вы можете «подержать» дельфина в воде, чтобы сделать снимок. Кроме вышеперечисленных действий, вы не можете прикоснуться к дельфину. Я ожидал большего физического контакта с этими прекрасными существами.

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2023
    Дубай: глубоководное плавание с дельфинами в Atlantis
    Это была одна из величайших экскурсий, которые я когда-либо совершал. Играть, обниматься и целоваться с этими дельфинами — это незабываемый
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    шанс на всю жизнь. Игривая, милая и милая. Я буду дорожить этим. И тренеры были не только полезными. Я не очень хорошо плаваю, но они держали меня в воде, чтобы я все еще мог в полной мере насладиться плаванием. Они заботятся обо всем и ничего не оставляют несделанным.

  • К
    Кристина
    24 апреля 2023
    Дубай: глубоководное плавание с дельфинами в Atlantis
    не следуйте указаниям, которые он дает вам здесь, вы должны сначала пойти в аквапарк и следовать указаниям оттуда. Тренеры были
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    потрясающими, очень хорошо осведомленными и произвели впечатление на всю жизнь. Пакеты фотографий впоследствии дороги, но стоят каждой копейки. Нашим дельфином был Сол, а дрессировщиками были Эш и Яссин.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дельфины»

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  1. Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и завтраком)
  2. Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
  3. Встреча с дельфинами и билет в аквапарк Aquaventure
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  2. Дубай-Марина
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  4. Самое главное
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  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Парк цветов
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в октябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Дельфины" можно забронировать 3 экскурсии от 197 до 295.
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