3 часа
Водная прогулка
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и завтраком)
Начать день с удовольствием: спокойная вода, яхта и вероятная встреча с дельфинами
Начало: Мина Рашид Маринa
«Кстати, именно утром больше шансов встретить дельфинов»
25 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$275 за всё до 8 чел.
14 минут 23 секунды
Билеты
Плавание с дельфинами в Atlas Village (+ аквапарк Aquaventure)
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - Dubai
«Что вас ожидает: Подарите себе чудесное приключение — встречу с дельфинами, знакомство с которыми вы не забудете никогда»
Расписание: Ежедневно с 9:30 до 15:45
25 окт в 09:30
26 окт в 09:30
$295 за билет
1.5 часа
Билеты
Встреча с дельфинами и билет в аквапарк Aquaventure
Начало: Atlantis, The Palm - Crescent Rd - Dubai
«Что вас ожидает: Отправляйтесь в залив Дельфинов в отеле Atlantis the Palm и встретитесь со специалистом по морским млекопитающим, чтобы провести 15-минутный инструктаж по технике безопасности и ознакомительный сеанс»
Расписание: Каждый день с 09:30 до 15:45
Завтра в 09:30
25 окт в 09:30
$197.39 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 мая 2023Дубай: глубоководное плавание с дельфинами в AtlantisОпыт был хорошо организован. Фото после действительно дорого. Вы плаваете в глубокой воде, получаете объятия и поцелуи от дельфина. Дельфин
- ЕЕкатерина29 апреля 2023Дубай: глубоководное плавание с дельфинами в AtlantisЭто была одна из величайших экскурсий, которые я когда-либо совершал. Играть, обниматься и целоваться с этими дельфинами — это незабываемый
- ККристина24 апреля 2023Дубай: глубоководное плавание с дельфинами в Atlantisне следуйте указаниям, которые он дает вам здесь, вы должны сначала пойти в аквапарк и следовать указаниям оттуда. Тренеры были
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дельфины»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в октябре 2024
Сейчас в Дубае в категории "Дельфины" можно забронировать 3 экскурсии от 197 до 295.
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дельфины», цены от $197. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь