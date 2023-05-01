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шанс на всю жизнь. Игривая, милая и милая. Я буду дорожить этим. И тренеры были не только полезными. Я не очень хорошо плаваю, но они держали меня в воде, чтобы я все еще мог в полной мере насладиться плаванием. Они заботятся обо всем и ничего не оставляют несделанным.