Покорить песчаные дюны, узнать о бедуинах и посмотреть яркое шоу в поездке с русскоговорящим гидом
Мы организуем сафари только для вас — вы поедете без посторонних людей в приятной компании. У вас будут комфортные места во время ужина и за просмотром вечерней программы. От сопровождающего узнаете о жизни бедуинов в пустыне. Сложностей с переводом не будет — любые вопросы можно адресовать на родном языке.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Джип-сафари, экстрим и виражи
Дорога до пустыни займёт около часа. А после вы покорите высокие дюны на полноприводном джипе, по желанию прокатитесь по песку на доске, сделаете впечатляющие фото на фоне бескрайних завораживающих песчаных волн.
Шоу и колоритный ужин
Вдоволь насладившись пустынными пейзажами, вы отправитесь в деревню бедуинов, чтобы дополнить эмоции развлечениями — шоу огня, танцем живота и национальным египетским танцем танура. И конечно, попробуете блюда арабской кухни.
Рассказы о пустынных жителях и не только
В поездке вы узнаете о непростой жизни бедуинов, природе здешних мест и том, как пустыня, словно по волшебству джина из лампы Алладина, превратилась в современный мегаполис.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Toyota Land Cruiser или Nissan Pathfinder
- В январе и феврале вечером в пустыне бывает прохладно. Возьмите с собой тёплую одежду и наденьте максимально лёгкую обувь, которую можно быстро снять и вытряхнуть песок.
- По желанию за дополнительную плату вы можете прокатиться на открытом багги: на одноместном – $45, двухместном – $165, четырёхместном – $220
- Можем забрать вас из Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы за дополнительную плату $80. Дорога в одну сторону до первой локации займёт 1,5 часа.
- Все водители и автомобили имеют необходимую лицензию для проведения сафари в пустыне
- Поездку рекомендуем для взрослых и детей от 5 лет
В стоимость экскурсии включены:
- трансфер от отеля и обратно
- услуги русскоговорящего сопровождающего
- катание по дюнам на современном полноприводном джипе
- спуск на доске с дюны (по желанию)
- шоу-программа, включающая танец живота, шоу огня и шоу танура
- катание на верблюдах
- прохладительные напитки: вода, газировка
- для девушек – тату хной
- ужин по системе шведский стол
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 56 туристов
В туризме я работаю уже 17 лет. Начинал с экскурсий по России, сегодня осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 70 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю людям и быту. Путешествуя со мной по ОАЭ, вы узнаете много интересных деталей и историй от местных жителей. Все маршруты моих экскурсий разработаны на основе большого опыта и пожеланий клиентов, с учётом методических указаний.
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