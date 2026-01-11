Индивидуальное сафари по дубайской пустыне - это не просто экскурсия, это полноценное приключение, где каждый момент продуман для вашего удовольствия.Вас ждет захватывающее путешествие на полноприводном джипе по золотым дюнам, которое

подарит незабываемые впечатления и шанс ощутить себя настоящим путешественником. После адреналиновых развлечений вас пригласят в атмосферу восточной сказки в деревне бедуинов, где вы сможете насладиться колоритным ужином под звездным небом. Научитесь кататься на доске по пескам, попробуйте традиционные блюда арабской кухни и станьте свидетелем завораживающих танцевальных шоу. Русскоговорящий сопровождающий расскажет интересные факты о жизни бедуинов и истории Дубая, а трансфер от отеля обеспечит максимальный комфорт во время всего путешествия. Ваше сафари будет полноценным и беззаботным - мы позаботились о каждой детали, чтобы вы могли погрузиться в атмосферу пустыни и насладиться каждой минутой пребывания здесь

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Джип-сафари, экстрим и виражи

Дорога до пустыни займёт около часа. А после вы покорите высокие дюны на полноприводном джипе, по желанию прокатитесь по песку на доске, сделаете впечатляющие фото на фоне бескрайних завораживающих песчаных волн.

Шоу и колоритный ужин

Вдоволь насладившись пустынными пейзажами, вы отправитесь в деревню бедуинов, чтобы дополнить эмоции развлечениями — шоу огня, танцем живота и национальным египетским танцем танура. И конечно, попробуете блюда арабской кухни.

Рассказы о пустынных жителях и не только

В поездке вы узнаете о непростой жизни бедуинов, природе здешних мест и том, как пустыня, словно по волшебству джина из лампы Алладина, превратилась в современный мегаполис.

Организационные детали

Поездка пройдёт на Toyota Land Cruiser или Nissan Pathfinder

В январе и феврале вечером в пустыне бывает прохладно. Возьмите с собой тёплую одежду и наденьте максимально лёгкую обувь, которую можно быстро снять и вытряхнуть песок.

По желанию за дополнительную плату вы можете прокатиться на открытом багги: на одноместном – от $65, двухместном – от $165, четырёхместном – от $275

Можем забрать вас из Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы за дополнительную плату $80. Дорога в одну сторону до первой локации займёт 1,5 часа.

Все водители и автомобили имеют необходимую лицензию для проведения сафари в пустыне

Поездку рекомендуем для взрослых и детей от 5 лет

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

В стоимость экскурсии включены: