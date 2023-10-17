Мы организуем сафари только для вас — вы поедете без посторонних людей в приятной компании. У вас будут комфортные места во время ужина и за просмотром вечерней программы. От сопровождающего узнаете о жизни бедуинов в пустыне. Сложностей с переводом не будет — любые вопросы можно адресовать на родном языке.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Джип-сафари, экстрим и виражи

Дорога до пустыни займёт около часа. А после вы покорите высокие дюны на полноприводном джипе, по желанию прокатитесь по песку на доске, сделаете впечатляющие фото на фоне бескрайних завораживающих песчаных волн.

Шоу и колоритный ужин

Вдоволь насладившись пустынными пейзажами, вы отправитесь в деревню бедуинов, чтобы дополнить эмоции развлечениями — шоу огня, танцем живота и национальным египетским танцем танура. И конечно, попробуете блюда арабской кухни.

Рассказы о пустынных жителях и не только

В поездке вы узнаете о непростой жизни бедуинов, природе здешних мест и том, как пустыня, словно по волшебству джина из лампы Алладина, превратилась в современный мегаполис.

Организационные детали

Поездка пройдёт на Toyota Land Cruiser или Nissan Pathfinder

В январе и феврале вечером в пустыне бывает прохладно. Возьмите с собой тёплую одежду и наденьте максимально лёгкую обувь, которую можно быстро снять и вытряхнуть песок.

По желанию за дополнительную плату вы можете прокатиться на открытом багги: на одноместном – $45, двухместном – $165, четырёхместном – $220

Можем забрать вас из Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы за дополнительную плату $80. Дорога в одну сторону до первой локации займёт 1,5 часа.

Все водители и автомобили имеют необходимую лицензию для проведения сафари в пустыне

Поездку рекомендуем для взрослых и детей от 5 лет

В стоимость экскурсии включены: