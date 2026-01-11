Индивидуальное сафари по дубайской пустыне - это не просто экскурсия, это полноценное приключение, где каждый момент продуман для вашего удовольствия.
Вас ждет захватывающее путешествие на полноприводном джипе по золотым дюнам, которое
Вас ждет захватывающее путешествие на полноприводном джипе по золотым дюнам, которое
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальное сафари на джипе
- 🏜 Погружение в культуру бедуинов
- 🔥 Впечатляющее шоу огня и танец живота
- 🍽 Аутентичный ужин арабской кухни
- 🏂 Возможность спуска на доске с дюны
- 🐪 Катание на верблюдах
Что можно увидеть
- Пустыня
- Деревня бедуинов
Описание экскурсии
Джип-сафари, экстрим и виражи
Дорога до пустыни займёт около часа. А после вы покорите высокие дюны на полноприводном джипе, по желанию прокатитесь по песку на доске, сделаете впечатляющие фото на фоне бескрайних завораживающих песчаных волн.
Шоу и колоритный ужин
Вдоволь насладившись пустынными пейзажами, вы отправитесь в деревню бедуинов, чтобы дополнить эмоции развлечениями — шоу огня, танцем живота и национальным египетским танцем танура. И конечно, попробуете блюда арабской кухни.
Рассказы о пустынных жителях и не только
В поездке вы узнаете о непростой жизни бедуинов, природе здешних мест и том, как пустыня, словно по волшебству джина из лампы Алладина, превратилась в современный мегаполис.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Toyota Land Cruiser или Nissan Pathfinder
- В январе и феврале вечером в пустыне бывает прохладно. Возьмите с собой тёплую одежду и наденьте максимально лёгкую обувь, которую можно быстро снять и вытряхнуть песок.
- По желанию за дополнительную плату вы можете прокатиться на открытом багги: на одноместном – от $65, двухместном – от $165, четырёхместном – от $275
- Можем забрать вас из Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы за дополнительную плату $80. Дорога в одну сторону до первой локации займёт 1,5 часа.
- Все водители и автомобили имеют необходимую лицензию для проведения сафари в пустыне
- Поездку рекомендуем для взрослых и детей от 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
В стоимость экскурсии включены:
- трансфер от отеля и обратно
- услуги русскоговорящего сопровождающего
- катание по дюнам на современном полноприводном джипе
- спуск на доске с дюны (по желанию)
- шоу-программа, включающая танец живота, шоу огня и шоу танура
- катание на верблюдах
- прохладительные напитки: вода, газировка
- для девушек – тату хной
- ужин по системе шведский стол
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1518 туристов
В туризме я работаю с 2006 года. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяю
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Заказывал для родственников, все очень понравилось. Гид Мария прекрасный сопровождающий, рассказала много интересных фактов, экскурсия не скучная и познавательная, развлечений тоже хватило)
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М
Отлично организованная экскурсия! Особо отмечаю нашего гида, составившего нам отличную компанию и приятно удививший эрудированостью и коммуникацией. Спасибо вам огромное!
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У
Андрей прекрасный гид, экскурсия на высшем уровне
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Очень понравилась вся экскурсия-отлично организована,гид рассказывал много интересного на всем пути следования. Покатались на багги,потом раффтинг по пустыне,дети катались по барханам на доске,проводили солнышко,поехали в деревню бедуинов. Понравилось,что в деревне не было толп туристов,шума. Все чистенько,ухожено. Покатались на верблюдах,посмотрели представление,поужинали,сфотографировались с соколом и домой. Тридцать три удовольствия🔆Спасибо большое гиду Андрею за прекрасное путешествие🔆
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У нас был гид Мария, очень грамотный специалист своего дела.
Она поведала нам не только о пустыне и ее жителях, но и рассказала много всего интересного про ОАЭ, Дубай, традиции жителей,
Она поведала нам не только о пустыне и ее жителях, но и рассказала много всего интересного про ОАЭ, Дубай, традиции жителей,
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A
Благодарим за супер гида - Леонида! Интересный рассказчик, эрудированный, приятный в общении! Своими фактами об эмиратах не оставил нас равнодушными. Об экскурсии: Леонид приехал в оговоренное время с водителем на
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