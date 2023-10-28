Тот самый Дубай

Открыть для себя город небоскрёбов и подняться на самый высокий из них

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Дубай — город инновационных технологий и роскоши.

На экскурсии вы осмотрите большинство визитных карточек этого мегаполиса — от резиденции шейха Дубая до небоскрёба Бурдж-Халифа.

А также ощутите дух Востока на рынке специй, посмотрите шоу фонтанов, насладитесь невероятными панорамами, разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов.
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Тот самый Дубай
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём экскурсию с резиденции шейха Дубая, которая уже стала частью национального достояния.
  • Изучим Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль. Внизу находится интерактивный музей с голограммой, где вы увидите, как Дубай выглядел 10, 20, 30 лет назад и как изменился в наши дни.
  • Также посмотрим на отель «Парус» — самый известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши.
  • После посетим «Дубайскую Венецию» — престижный район с дорогими гостиницами в восточном стиле, ресторанами, сувенирным рынком, частным пляжем и каналами.
  • Осмотрим отель «Аль Каср» — часть суперсовременного комплекса Madinat Jumeirah — царства восточной экзотики будто бы из сказок «Тысяча и одна ночь».
  • Также вас ждёт поездка на рукотворный остров Пальма Джумейра.
  • Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад, в котором собраны более 50 млн цветов.
  • Потом посетим самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа — и поднимемся на смотровую площадку на 124-125 этажах.
  • А в заключение заглянем в Дубай Молл, посмотрим на знаменитый танцующий фонтан и аквариум.

Во время экскурсии гид расскажет историю ОАЭ и всех достопримечательностей. И, конечно же, будет сопровождать вас на каждой остановке, кроме смотровой площадки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке). Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от $20).
  • Дополнительно оплачиваются билеты: Бурдж-Халифа — от $50, Дубайская рамка — от $5, Парк цветов — $25
  • По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии
  • Смотровая Бурдж-Халифа открыта с 10:00 до 15:00 и с 19:30 до 22:30
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
ОАЭ
Пальма Джумейра
Популярные места
Парк цветов
Бурдж-Халифа
Дубай молл
Смотровые площадки
Цветы и сады
Природа и пейзажи
Рынок специй
Рамка Дубая
Самое главное

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