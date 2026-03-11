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своего дела. Его знание города и культуры Объединенных Арабских Эмиратов поразило нас Особенно запомнилось посещение традиционных рынков. Амин помог нам выбрать лучшиий Дубайский шоколад. Благодаря этому наша коллекция воспоминаний пополнилась не только красивыми фотографиями, но и сладкими воспоминаниями!

Отдельно хочу отметить гостеприимство и заботу, проявленные Амином. Он всегда был готов прийти на помощь, подсказать лучшее место для обеда или посоветовать интересный маршрут. Благодаря его поддержке мы с ребёнком чувствовали себя комфортно и уверенно на протяжении всего дня.

Я настоятельно рекомендую поездку в Дубай именно с гидом Амином. Вы получите массу удовольствия и узнаете много интересного о культуре и истории этого удивительного города. Спасибо, Амин, за великолепную организацию нашего отдыха! День рождения Максима в г. Дубай -удался 100%!!!