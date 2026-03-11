Дубай - символ роскоши и передовых технологий, где каждый уголок искусно сочетает в себе богатую историю и современность.
В ходе экскурсии "Тот самый Дубай" вы посетите знаковые места мегаполиса: резиденцию шейха
В ходе экскурсии "Тот самый Дубай" вы посетите знаковые места мегаполиса: резиденцию шейха
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть резиденцию шейха Дубая
- 🏙️ Панорамные виды с высоты Бурдж-Халифа
- 🌺 Прогулка по крупнейшему в мире Парку цветов
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобилях высокого класса
- 🎡 Посещение интерактивного музея в Дубайской рамке
- 🏝️ Экскурсия по рукотворному острову Пальма Джумейра
- 🕌 Погружение в восточную атмосферу Дубайской Венеции
Что можно увидеть
- Резиденция шейха Дубая
- Дубайская рамка
- Отель «Парус»
- Дубайская Венеция
- Отель «Аль Каср»
- Остров Пальма Джумейра
- Парк цветов
- Бурдж-Халифа
- Дубай Молл
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с резиденции шейха Дубая, которая уже стала частью национального достояния.
- Изучим Дубайскую рамку — архитектурную достопримечательность, расположенную в парке Забиль. Внизу находится интерактивный музей с голограммой, где вы увидите, как Дубай выглядел 10, 20, 30 лет назад и как изменился в наши дни.
- Также посмотрим на отель «Парус» — самый известный отель города и всемирный эталон арабской роскоши.
- После посетим «Дубайскую Венецию» — престижный район с дорогими гостиницами в восточном стиле, ресторанами, сувенирным рынком, частным пляжем и каналами.
- Осмотрим отель «Аль Каср» — часть суперсовременного комплекса Madinat Jumeirah — царства восточной экзотики будто бы из сказок «Тысяча и одна ночь».
- Также вас ждёт поездка на рукотворный остров Пальма Джумейра.
- Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад, в котором собраны более 50 млн цветов.
- Потом посетим самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифу — и поднимемся на смотровую площадку на 124-125 этажах.
- А в заключение заглянем в Дубай Молл, посмотрим на знаменитый танцующий фонтан и аквариум.
Во время экскурсии гид расскажет историю ОАЭ и всех достопримечательностей. И, конечно же, будет сопровождать вас на каждой остановке, кроме смотровой площадки.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке). Трансфер из других эмиратов оплачивается дополнительно (от $20).
- Дополнительно оплачиваются билеты: Бурдж-Халифа — от $50, Дубайская рамка — от $5, Парк цветов — $25
- По запросу можем скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии
- Смотровая башни «Бурдж-Халифа» открыта с 10:00 до 15:00 и с 19:30 до 22:30
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амин — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 466 туристов
Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте нам рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаем, что вы отлично проведёте время!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы с моим сыном недавно вернулся из потрясающего путешествия по Дубаю вместе с нашим удивительным гидом Амином. Это была незабываемая поездка, полная ярких впечатлений и приятных сюрпризов.
Амин оказался настоящим профессионалом
Амин оказался настоящим профессионалом
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И
Получился великолепный насыщенный день с гидом Амином.
Очень компактно успели многое посетить: Blue Waters/Колесо обозрения (Ain Dubai);Souk Medinat Jumeirah (Арабская Венеция) с видом на Burj AlArab, Прогулка на лодке Абра - гондола; старый город Аль- Сиф (Al Seef);лазерное шоу Burj Khalifa и поющие фонтаны с отличного ракурса; Dubai Mall.
Рекомендую. Спасибо большое.
Очень компактно успели многое посетить: Blue Waters/Колесо обозрения (Ain Dubai);Souk Medinat Jumeirah (Арабская Венеция) с видом на Burj AlArab, Прогулка на лодке Абра - гондола; старый город Аль- Сиф (Al Seef);лазерное шоу Burj Khalifa и поющие фонтаны с отличного ракурса; Dubai Mall.
Рекомендую. Спасибо большое.
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В
Были на экскурсии с Амином. Было все прекрасно, заехали во все места, которые хотели. Амин согласился немного скорректировать маршрут для нас. Заезжали на картинг и на Пальме Джумейра ездили на монорельс и поднимались на воздушном шаре на пальмой. Заезжали перекусить на фуд корт по фильму "Сумасшедший Макс". Всем очень давольны.
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Отличная экскурсия. За один день удалось посетить такое количество достопримечательностей Дубая, самостоятельно это практически невозможно. С входными билетами тоже не было проблем, гид заказывал их онлайн и по приезду на место не надо было стоять в очереди. Очень красивые локации, времени для осмотра очередного объекта было вполне достаточно. Что касается самих мест - это полный восторг!
+2
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Т
Экскурсия понравилось, гид супер- знает свою работу, старается удовлетворить все желания клиентов и под них подстроить маршрут. Всем рекомендую. Обязательно вернёмся и закажем еще экскурсию у Амина!!! Спасибо!!!! Все было супер!!! Все очень понравилось!!!
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Амин, очень приятно было провести с тобой этот день. Обязательно буду рекомендовать тебя своим знакомым. Помимо экскурсии помог купить нам технику, это было приятным бонусом к экскурсии.
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