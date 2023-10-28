Амин — ваша команда гидов в Дубае

Провели экскурсии для 41 туриста

Меня зовут Амин, я представляю команду гидов в ОАЭ. Проживаю в Эмиратах с 2010 года и за это время много что успел узнать об этой стране. Позвольте мне рассказать вам об обычаях местных, о том, как эта страна развивалась. Обещаю, что вы отлично проведёте время!

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