Ежедневно в 10:00.

Что вас ждет

Расслабьте свой разум и тело с помощью обертывания тела в арабском стиле и массажа горячими камнями в эксклюзивном спа-салоне в Дубае. Выберите процедуры с эфирными маслами по своему вкусу.

Воспользуйтесь услугами англоязычного спа-дворецкого, который поможет вам в спа-салоне, включая паровую баню, сауну, джакузи и тропический душ. Окунитесь в спокойную атмосферу зала для предварительного расслабления, прежде чем спа-терапевт заберет вас на спа-процедуры.

Побалуйте свое тело арабским обертыванием rassoul, а затем массажем и уходом за лицом. Индивидуальная процедура включает в себя обертывание тела с использованием 3 различных грязей, 60-минутный массаж горячими камнями с подобранными эфирными маслами и уход за тоном кожи лица холодным мраморным камнем с использованием средств по уходу за кожей на ваш выбор.

Вернитесь в комнату отдыха отдохнувшим и помолодевшим, насладитесь бесплатными закусками и напитками перед возвращением в отель.

Важно знать:

принесите подходящие купальные костюмы для спа-салона,

общее время, отведенное на эту услугу, составляет 3,5 часа, включая 2 часа на лечение, пользование удобствами и отдых. Это не включает время посадки и высадки,

Spa CORDON соблюдает закон Дубая об однополой политике.

В стоимость экскурсии включено:

англоязычный сопровождающий,

приветственный напиток и холодное полотенце,

пользование раздевалками и запирающимися шкафчиками,

принадлежности для шкафчиков (полотенца, халаты, тапочки и т. д.).

удобствам SPA-салона (сауна, паровая баня и джакузи).

легкие закуски и напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

чаевые.