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Описание
Что вас ждет
Расслабьте свой разум и тело с помощью обертывания тела в арабском стиле и массажа горячими камнями в эксклюзивном спа-салоне в Дубае. Выберите процедуры с эфирными маслами по своему вкусу.
Воспользуйтесь услугами англоязычного спа-дворецкого, который поможет вам в спа-салоне, включая паровую баню, сауну, джакузи и тропический душ. Окунитесь в спокойную атмосферу зала для предварительного расслабления, прежде чем спа-терапевт заберет вас на спа-процедуры.
Побалуйте свое тело арабским обертыванием rassoul, а затем массажем и уходом за лицом. Индивидуальная процедура включает в себя обертывание тела с использованием 3 различных грязей, 60-минутный массаж горячими камнями с подобранными эфирными маслами и уход за тоном кожи лица холодным мраморным камнем с использованием средств по уходу за кожей на ваш выбор.
Вернитесь в комнату отдыха отдохнувшим и помолодевшим, насладитесь бесплатными закусками и напитками перед возвращением в отель.
Важно знать:
принесите подходящие купальные костюмы для спа-салона,
общее время, отведенное на эту услугу, составляет 3,5 часа, включая 2 часа на лечение, пользование удобствами и отдых. Это не включает время посадки и высадки,
Spa CORDON соблюдает закон Дубая об однополой политике.
В стоимость экскурсии включено:
англоязычный сопровождающий,
приветственный напиток и холодное полотенце,
пользование раздевалками и запирающимися шкафчиками,
принадлежности для шкафчиков (полотенца, халаты, тапочки и т. д.).
удобствам SPA-салона (сауна, паровая баня и джакузи).
легкие закуски и напитки.
Туристы оплачивают самостоятельно:
чаевые.
Ежедневно в 10:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Англоязычный сопровождающий
Приветственный напиток и холодное полотенце
Пользование раздевалками и запирающимися шкафчиками
Принадлежности для шкафчиков (полотенца, халаты, тапочки и т. д.)
Удобствам SPA-салона (сауна, паровая баня и джакузи)
Легкие закуски и напитки
Что не входит
Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: La Maison De Beaute, здание DIFC Sky Gardens
Завершение: La Maison De Beaute находится в здании DIFC Sky Gardens, этаж C
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
9 дек 2022
Услуги превосходны, качественные продукты, красивая расслабляющая обстановка. Массажистка очень профессиональна и сделала отличную работу! Я ушла, чувствуя себя обновлённой, отдохнувшей. Настоятельно рекомендую!