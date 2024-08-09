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предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!