Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Дубае на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чарующий Аль-Айн
На машине
16 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Радоновые бассейны — окунувшись в термальные источники у подножия горы, вы не только почувствуете себя отдохнувшими, но и навсегда забудете о болях в суставах»
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
На автобусе
54 отзыва
10 часов
Круиз
Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (08:30 - 19:00)
30 авг в 08:30
2 сен в 08:00
$75 за человека
Марокканские бани
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Марокканские бани
Начало: Ваш отель
«В экскурсию входит индивидуальный пакет спа-услуг: бани, скраб всего тела и традиционная маска для волос (или маникюр, или педикюр)»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
$375 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 августа 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Хорошо прокатились
  • А
    Анжелика
    20 июля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Очень понравилось
  • М
    Мария
    23 марта 2024
    Марокканские бани
    Все было отлично, спасибо
  • В
    Вартан
    17 февраля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
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    предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

  • А
    Анна
    9 декабря 2022
    Только для женщин: омоложение в арабском SPA
    Услуги превосходны, качественные продукты, красивая расслабляющая обстановка. Массажистка очень профессиональна и сделала отличную работу! Я ушла, чувствуя себя обновлённой, отдохнувшей. Настоятельно рекомендую!
  • М
    Милена
    5 декабря 2022
    Только для женщин: омоложение в арабском SPA
    Идеальный спа-центр
  • С
    Снежа
    7 сентября 2021
    Марокканские бани
    Невероятная и расслабляющая обстановка, очень уютное место для СПА процедур. Высоко обученный и вежливый персонал. Массаж очень профессионально сделан. Если хочется на день уйти от повседневной суеты и окунуться в сказку, провести время наедине - именно это место идеально подходит!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «SPA»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чарующий Аль-Айн
  2. Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
  3. Марокканские бани
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 375. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «SPA», 83 ⭐ отзыва, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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