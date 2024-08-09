10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
«Радоновые бассейны — окунувшись в термальные источники у подножия горы, вы не только почувствуете себя отдохнувшими, но и навсегда забудете о болях в суставах»
Завтра в 10:00
30 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
10 часов
Круиз
Морской круиз в Оман-Мусандам, катание на банане, рыбалка, снорклинг
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Понедельник, Среда и Пятница (08:30 - 19:00)
30 авг в 08:30
2 сен в 08:00
$75 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Марокканские бани
Начало: Ваш отель
«В экскурсию входит индивидуальный пакет спа-услуг: бани, скраб всего тела и традиционная маска для волос (или маникюр, или педикюр)»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
30 авг в 09:00
$375 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей9 августа 2024Хорошо прокатились
- ААнжелика20 июля 2024Очень понравилось
- ММария23 марта 2024Все было отлично, спасибо
- ВВартан17 февраля 2024Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
- ААнна9 декабря 2022Только для женщин: омоложение в арабском SPAУслуги превосходны, качественные продукты, красивая расслабляющая обстановка. Массажистка очень профессиональна и сделала отличную работу! Я ушла, чувствуя себя обновлённой, отдохнувшей. Настоятельно рекомендую!
- ММилена5 декабря 2022Только для женщин: омоложение в арабском SPAИдеальный спа-центр
- ССнежа7 сентября 2021Невероятная и расслабляющая обстановка, очень уютное место для СПА процедур. Высоко обученный и вежливый персонал. Массаж очень профессионально сделан. Если хочется на день уйти от повседневной суеты и окунуться в сказку, провести время наедине - именно это место идеально подходит!
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «SPA»
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Сейчас в Дубае в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 375. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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