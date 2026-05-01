Роскошь и драйв арабской пустыни зовут! Вас ждёт захватывающее джип-сафари по дюнам, а после экстрима — отдых в премиальном бедуинском лагере: меньше гостей, изысканное меню и обновлённое шоу. Яркие эмоции, чувство свободы и ощущение исключительности — в каждой детали.
Описание экскурсии
Встреча у отеля и дорога к VIP-лагерю
Едем на Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol около 60 мин. В пути мы расскажем об истории Дубая и его особенностях.
Наш бедуинский VIP-лагерь — новый. Здесь меньше людей, больше видов блюд и обновлённое шоу.
Сафари по дюнам
Вы пересаживаетесь в джипы и отправляетесь в экстремальную, но безопасную поездку по пустыне — около 15–20 мин. В программе — остановка для фото на фоне бескрайних песчаных волн и сэндбординг по желанию.
Возвращение в лагерь
Для вас уже всё будет готово:
- зона с национальной одеждой для фото
- роспись хной
- прогулка на верблюдах — по желанию
- сет закусок
- ужин — мясо, курица, рыба, салаты, картофель фри, рис, холодные и горячие напитки
- вечерняя шоу-программа
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на джипе Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol, фото с верблюдом, роспись хной, аренда национальной одежды для фото, сэндбординг, закуски и ужин с напитками
- Дополнительные расходы (по желанию): катание на верблюде 20 мин — 50 дирхам (~$17), аренда одноместного квадроцикла на 25 мин — 150 дирхам (~$41)
- Трансфер из отдалённых районов Дубая и других эмиратов возможен за дополнительную плату — детали уточняйте в переписке
- Не рекомендуем путешествие беременным женщинам, детям до 3 лет и людям с заболеваниями позвоночника и сердечно-сосудистой системы
- С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Дубая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 419 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!
