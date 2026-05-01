Роскошь и драйв арабской пустыни зовут! Вас ждёт захватывающее джип-сафари по дюнам, а после экстрима — отдых в премиальном бедуинском лагере: меньше гостей, изысканное меню и обновлённое шоу. Яркие эмоции, чувство свободы и ощущение исключительности — в каждой детали.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Встреча у отеля и дорога к VIP-лагерю

Едем на Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol около 60 мин. В пути мы расскажем об истории Дубая и его особенностях.

Наш бедуинский VIP-лагерь — новый. Здесь меньше людей, больше видов блюд и обновлённое шоу.

Сафари по дюнам

Вы пересаживаетесь в джипы и отправляетесь в экстремальную, но безопасную поездку по пустыне — около 15–20 мин. В программе — остановка для фото на фоне бескрайних песчаных волн и сэндбординг по желанию.

Возвращение в лагерь

Для вас уже всё будет готово:

зона с национальной одеждой для фото

роспись хной

прогулка на верблюдах — по желанию

сет закусок

ужин — мясо, курица, рыба, салаты, картофель фри, рис, холодные и горячие напитки

вечерняя шоу-программа

Организационные детали