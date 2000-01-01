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Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле

5
9 отзывов
Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Дубай — это пустыня.

Наверное, многим это слово сразу же приходило в голову.

Действительно, это так! Еще несколько десятков лет назад на месте города была бескрайняя пустыня.

Сейчас пески можно найти только за городом.

Мы поможем организовать активный отдых на песчаных просторах.

Катание на верблюдах 🐪, роспись хной и красивые 🤩 фотографии 📸 на закате — все на ваш выбор!
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Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле

Что вы увидите

  • шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • деревня бедуинов
  • пустыня Руб-Аль-Хали
Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах.
Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги.
В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле 🚘 делаем Extreme - Safari.
По желанию гостей предоставляем услуги русского сопровождения.
Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн.

Индивидуальный экскурсионный тур включает в себя:

  • Индивидуальное катание по песчаным дюнам;
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии;
  • Катание на верблюдах;
  • Роспись тату хной;
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show;
  • Возможность сделать фотографии 📸 в национальных арабских костюмах;
  • Ужин
(фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты 🍉, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
  • Кальян;
  • Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату.
Дополнительные услуги: катание на квадроцикле, baggy - adventure, sand board
Что входит
  • Катание по песчаным дюнам
  • Возможность насладиться закатом и сделать превосходные фотографии
  • Катание на верблюдах
  • Роспись тату хной
  • Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
  • Возможность сделать фотографии в национальных арабских костюмах
  • Ужин (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
  • Кальян
  • Доставка от/до места проведения экскурсии
Что не входит
  • Катание на квадроциклах и багги
  • Алкогольные напитки
  • Sand board (сэндбординг)
  • Приобретение сувениров, по желанию
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Badshah T.
Badshah T.
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9 отзывов оставили туристы

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