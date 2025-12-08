House of Hype объединяет моду, цифровое искусство и передовые технологии, создавая многослойное иммерсивное путешествие.
Здесь можно исследовать интерактивные галереи, увидеть эксклюзивные коллекции и погрузиться в мир инноваций.
Описание билетаИммерсивная вселенная House of Hype House of Hype — революционное арт-пространство в Дубае, сочетающее в себе моду, цифровое искусство, музыку и иммерсивные технологии. Здесь стираются границы между виртуальным и реальным мирами, и гости могут не только увидеть уникальные цифровые инсталляции, но и стать частью интерактивных выставок. House of Hype объединяет искусство, стиль и технологии, превращая посещение в многослойное визуальное и аудиальное путешествие. Это место для всех, кто хочет познакомиться с передовыми технологиями, принять участие в эксклюзивных мероприятиях и погрузиться в мир инноваций. Основные зоны и выставки • Инсталляции иммерсивного искусства — цифровые и интерактивные галереи с элементами дополненной и виртуальной реальности.
- Зона моды и уличной одежды — пространство, объединяющее искусство и моду, где представлены эксклюзивные дизайнерские коллекции.
- Мультимедийные выставки — погружение в цифровую реальность, где искусство оживает благодаря светодиодным экранам и проекциям.
• Кафе и лаунж-зоны — места для отдыха, где можно выпить и перекусить. Важная информация:
- Расположен в торговом центре Dubai Mall.
- Питание и напитки не включены.
- Приносить еду и напитки за пределами торгового центра запрещено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет с отрытой датой в House of Hype в торговом центре Dubai Mall
- Билет действителен до 27.01.2026
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дубай Молл, Торговый центр · Даунтаун Дубай, Дубай Молл
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
