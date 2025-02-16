Экскурсии из центра Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Дубае на русском языке, цены от $27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Знакомство с волшебным Абу-Даби
На машине
скидка
10%
95 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:00
28 фев в 13:00
285$257 за всё до 4 чел.
Билет на смотровую площадку The View at The Palm - в нерабочие часы
3 часа
Билеты
Билет на смотровую площадку The View at The Palm - в нерабочие часы
Насладиться видом на Пальма Джумейра и Персидский залив с 240-метровой высоты
Начало: В центре Пальма Джумейра
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
$27 за билет
Обзорная поездка по Дубаю с аудиогидом
На автобусе
30 минут
Аудиогид
Обзорная поездка по Дубаю с аудиогидом
Прокатиться по городу на комфортабельном автобусе и увидеть ключевые достопримечательности
Начало: У торгового центра Дубай Молл
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
26 фев в 09:00
$95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    16 февраля 2025
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась! Гид Эмиль, Вы супер!!! Обязательно будем Вас рекомендовать близким и друзьям Спасибо большое
  • И
    Ирина
    11 февраля 2025
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Эмиль - замечательный гид, интересный собеседник и прекрасный водитель. Поездка в Абу-Даби с Эмилем оставила у нас самые восторженные впечатления.
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    Он учёл все наши пожелания, скорректировал маршрут, сопровождал на всех выходах, провел интереснейшие экскурсии в "Деревне наследия" и в мечети шейха Зайда. На протяжении всего пути Эмиль поведал нам много интересной информации про ОАЭ, историю страны и т. п. Эмиль - прекрасный рассказчик, настоящий профессионал своего дела. Это действительно экскурсовод, обладающий глубокими знаниями, человек, не только владеющий всесторонней информацией, но и умеющий её подать. Ни одного нашего вопроса Эмиль не оставил без ответа. А ещё он очень обаятельный и душевный человек. Рекомендую всем!)

  • Л
    Людмила
    10 февраля 2025
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    1 февраля нам посчастливилось побывать на экскурсии в Абу-Даби с Эмилем. Экскурсия была прекрасно организована. Эмиль очень пунктуальный,обязательный организатор. Все
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    вопросы обсудили за несколько дней до экскурсии, согласовали удобное для нас время начала экскурсии. За день удалось ознакомиться с прекрасной мечетью шейха Зайеда, роскошным президентским дворцом, местным Лувром. Успели попасть мы и на рынок фиников. Эмиль интеллигентный, доброжелательный человек, с прекрасным чувством юмора, прекрасный рассказчик. Мы узнали много нового и интересного. Надеемся, что еще встретимся с Эмилем на экскурсии по Дубаю в наш следующий приезд.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Из центра»

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  3. Обзорная поездка по Дубаю с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Пальма Джумейра
  2. Дубай-Марина
  3. Бурдж-Халифа
  4. Самое главное
  5. Дубай молл
  6. Отель Парус
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Музей Будущего
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в феврале 2025
Сейчас в Дубае в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 257 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Из центра», 95 ⭐ отзывов, цены от $27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель