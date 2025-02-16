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Он учёл все наши пожелания, скорректировал маршрут, сопровождал на всех выходах, провел интереснейшие экскурсии в "Деревне наследия" и в мечети шейха Зайда. На протяжении всего пути Эмиль поведал нам много интересной информации про ОАЭ, историю страны и т. п. Эмиль - прекрасный рассказчик, настоящий профессионал своего дела. Это действительно экскурсовод, обладающий глубокими знаниями, человек, не только владеющий всесторонней информацией, но и умеющий её подать. Ни одного нашего вопроса Эмиль не оставил без ответа. А ещё он очень обаятельный и душевный человек. Рекомендую всем!)