скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: путешествие по символам Востока
Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:00
28 фев в 13:00
285$257 за всё до 4 чел.
3 часа
Билеты
Билет на смотровую площадку The View at The Palm - в нерабочие часы
Насладиться видом на Пальма Джумейра и Персидский залив с 240-метровой высоты
Начало: В центре Пальма Джумейра
Завтра в 10:00
26 фев в 10:00
$27 за билет
30 минут
Аудиогид
Обзорная поездка по Дубаю с аудиогидом
Прокатиться по городу на комфортабельном автобусе и увидеть ключевые достопримечательности
Начало: У торгового центра Дубай Молл
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
26 фев в 09:00
$95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь16 февраля 2025Экскурсия очень понравилась! Гид Эмиль, Вы супер!!! Обязательно будем Вас рекомендовать близким и друзьям Спасибо большое
- ИИрина11 февраля 2025Эмиль - замечательный гид, интересный собеседник и прекрасный водитель. Поездка в Абу-Даби с Эмилем оставила у нас самые восторженные впечатления.
- ЛЛюдмила10 февраля 20251 февраля нам посчастливилось побывать на экскурсии в Абу-Даби с Эмилем. Экскурсия была прекрасно организована. Эмиль очень пунктуальный,обязательный организатор. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Из центра»
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