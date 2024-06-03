1 чел.
По популярности
Групповая
4.5 часа
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«В финале экскурсии я покажу вам крупнейший на Ближнем Востоке аквариум в торговом центре Дубай Молл»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Билеты
3.5 часа
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Индивидуальная
5 часов
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу
«Зачем идти на шопинг со стилистом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$685 за экскурсию
Индивидуальная
13 часов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
«Отправимся на шопинг на истинно восточном базаре Сук аль-Джума, где продают изысканные арабские диковинки»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
«По вашему желанию заглянем на настоящий рынок с коврами, шелками и специями»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
Билеты
1.5 часа
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
«В указанный день подойдите к стойке регистрации у стенда XLine в торговом комплексе Дубай Марина Молл и покажите свой билет на экране смартфона»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Индивидуальная
2 часа
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Найти ваши идеальные аксессуары, сумки и обувь, а заодно получить рекомендации по гардеробу
«Зачем идти на экспресс-шопинг со стилистом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$300 за экскурсию
Мини-группа
6 часов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«После отправитесь на традиционный восточный базар, где сувенирные лавки и киоски ароматной еды соседствуют с люксовыми бутиками и ювелирными магазинами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Заедем в Дубайскую Венецию, где прогуляемся по «старому» рынку и набережной Мадината»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
«🔸 Обязательно зайдём на Старый рынок: вы рассмотрите и при желании приобретёте различные товары, специи, пряности, а я расскажу вам про местную торговлю»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Транспорт в шубный магазин. Шоп тур по Шубным магазинам
Начало: Ваш отель
«Обьединенные Арабские Эмираты — поистине рай для покупателей и тех кто любит шопинг по магазинам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Ювелирный шопинг в Дубае
Выгодно купить украшения из золота в проверенных магазинах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
50$40 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета3 июня 2024Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
- ВВладислав2 июня 2024Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
- ППавел1 июня 2024Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
- ИИрина30 мая 2024Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации, безумно довольны, спасибо ему огромное!!!
- ЗЗалина28 мая 2024Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень. Если задаешь вопросы, отвечает
- ТТатьяна24 мая 2024Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
- ООлеся15 мая 2024Отличная организация, заказала, менеджер на связи, обсудили, оплатила, получила билеты и ответы на все вопросы. Очень удобно. Рекомендую однозначно.
- ИИван12 мая 2024Всем приветик, поездка удалась на славу,наш гид Рустам лучший
- ММария9 мая 2024У нас был водитель-экскурсовод Азам. У нас получилась индивидуальная экскурсия, мы заехали в те места, где еще не были и
- VVadim2 мая 2024Очень рад, что выбрал Эмира. Замечательный человек, знаюший историю страны, и при этом чуткий к пожеланиям клиентов. Очень заботливый человек,
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Шопинг»
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