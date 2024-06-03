Шопинг в Дубае

Найдено 13 экскурсий в категории «Шопинг» в Дубае на русском языке, цены от $40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первые впечатления о Дубае
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
72 отзыва
Первые впечатления о Дубае: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров
Ультрасовременный Дубай: дворец эмира, Бурдж-Халифа, Пальмовый остров и Старый город. Погрузитесь в атмосферу города рекордов
Начало: В холле вашего отеля
«В финале экскурсии я покажу вам крупнейший на Ближнем Востоке аквариум в торговом центре Дубай Молл»
Расписание: в среду и субботу в 14:00
12 июня в 14:00
15 июня в 14:00
$48 за человека
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Билеты
3.5 часа
6 отзывов
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
«Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу
«Зачем идти на шопинг со стилистом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$685 за экскурсию
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
«Отправимся на шопинг на истинно восточном базаре Сук аль-Джума, где продают изысканные арабские диковинки»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
«По вашему желанию заглянем на настоящий рынок с коврами, шелками и специями»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Билеты
1.5 часа
2 отзыва
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
«В указанный день подойдите к стойке регистрации у стенда XLine в торговом комплексе Дубай Марина Молл и покажите свой билет на экране смартфона»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Найти ваши идеальные аксессуары, сумки и обувь, а заодно получить рекомендации по гардеробу
«Зачем идти на экспресс-шопинг со стилистом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$300 за экскурсию
Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия Всё самое главное в Дубае: от Палмы Джумейра до Бурдж-Халифа
За 6 часов познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Дубая: от величественной Палмы Джумейра до восхитительного Бурдж-Халифа
Начало: У вашего отеля
«После отправитесь на традиционный восточный базар, где сувенирные лавки и киоски ароматной еды соседствуют с люксовыми бутиками и ювелирными магазинами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Дубай: пустыня, бьющая мировые рекорды
7-звёздочный Парус, Дубайская Венеция, Пальма-Джумейра, заповедник птиц и Дубай Молл
Начало: У вашего отеля
«Заедем в Дубайскую Венецию, где прогуляемся по «старому» рынку и набережной Мадината»
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
320$256 за всё до 8 чел.
Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
44 отзыва
Путешествие в прошлое Дубая: Шиндага и Бастакия
Исследуйте уникальный арабский колорит старого Дубая, пройдитесь по историческим кварталам и отправьтесь в путешествие на лодке абра
Начало: у станции метро Al Ghubaiba
«🔸 Обязательно зайдём на Старый рынок: вы рассмотрите и при желании приобретёте различные товары, специи, пряности, а я расскажу вам про местную торговлю»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от $170 за всё до 8 чел.
Транспорт в шубный магазин. Шоп тур по Шубным магазинам
Мини-группа
3 часа
Транспорт в шубный магазин. Шоп тур по Шубным магазинам
Начало: Ваш отель
«Обьединенные Арабские Эмираты — поистине рай для покупателей и тех кто любит шопинг по магазинам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Ювелирный шопинг в Дубае
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Ювелирный шопинг в Дубае
Выгодно купить украшения из золота в проверенных магазинах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
50$40 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
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    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
    Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации, безумно довольны, спасибо ему огромное!!!
    Отличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локацииОтличная экскурсия! Замечательный гид Эмир рассказал про эмираты все и даже больше) Посмотрели все основные локации
  • З
    Залина
    28 мая 2024
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень. Если задаешь вопросы, отвечает
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    очень развернуто! На обратном пути еще и акул нам показал. Отель хороший, территория отличная. Бар в бассейне вообще улет)) вода восхитительная! Напитков было много, даже осталось. Покормили отлично. Можно брать маски и нырять. Рыбки, черепашки, крабики / полно

    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный пареньХочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Открыть старый Дубай - пешком и на традиционной лодке абра
    Андрей - интересный и приятный рассказчик. Хороший маршрут. Не упускайте возможность открыть для себя немного истории Дубая, это здорово обогатит впечатления от современного города.
  • О
    Олеся
    15 мая 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Отличная организация, заказала, менеджер на связи, обсудили, оплатила, получила билеты и ответы на все вопросы. Очень удобно. Рекомендую однозначно.
  • И
    Иван
    12 мая 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Всем приветик, поездка удалась на славу,наш гид Рустам лучший
  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
    У нас был водитель-экскурсовод Азам. У нас получилась индивидуальная экскурсия, мы заехали в те места, где еще не были и
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    пропустили те места, в которых успели побывать. Кроме того водитель делал отличные фото нас. Мы бронировали на 2 мая, но погодные условия не позволили провести экскурсию - нам ее без проблем перенесли на удобный дня нас день, что было очень приятно. Также мы хотели встретить закат на бурдж-халифе - Азам привез нас четко к этому времени. В общем, отличная экскурсия.

    У нас был водитель-экскурсовод Азам. У нас получилась индивидуальная экскурсия, мы заехали в те места, где
  • V
    Vadim
    2 мая 2024
    Всё самое главное в Дубае (в мини-группе)
    Очень рад, что выбрал Эмира. Замечательный человек, знаюший историю страны, и при этом чуткий к пожеланиям клиентов. Очень заботливый человек,
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    готовый помочь, посоветовать. Мне жаль, что у меня был в Дубаае всего день, а так бы обязательно взял бы еще экскурсии в другие Эмираты Крайне рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Шопинг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
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  3. Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
  4. Шопинг с персональным стилистом в Дубае
  5. Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
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